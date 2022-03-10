19 фактов о слугах, которые обеспечивали лоск викторианским лордам и леди ценой своего здоровья и личной жизни
В исторических и костюмированных фильмах и сериалах мы часто видим роскошную жизнь богатых лордов и леди. Обычно те, кто обеспечивал им комфорт, остаются если не за кадром, то на втором плане. И только относительно недавно стало появляться кино, более подробно рассказывающее о жизни домашней прислуги, например «Аббатство Даунтон».
Но до сих пор, глядя на экраны, мы видим лишь то, как слуги легко и непринужденно помогают барышням затягивать корсеты и подают блюда на званых ужинах, а все остальное время болтают на кухне. Мы в AdMe.ru решили узнать, как же на самом деле жили лакеи и горничные, обеспечивавшие лоск аристократам Викторианской эпохи.
- Может показаться, что прислугу держали только богатые люди, но это не так. Семьи, не имевшие высокого достатка, тоже нанимали слуг. И не из пустого желания казаться богаче, чем они есть: для многих это действительно являлось необходимостью. Женщины, у которых были помощницы, во время беременности могли не выполнять работу по дому, очень тяжелую в те времена. И это повышало их шансы благополучно выносить и родить ребенка.
- В 1891 году во всей Британии более миллиона человек, то есть каждая третья женщина в возрасте от 15 до 20 лет, работали домашней прислугой.
- В богатых семьях количество слуг могло исчисляться сотнями. Например, в конце XIX века герцог Вестминстерский нанял 300 человек для обслуживания своего поместья Итон-холл в Чешире. 40 из них занимались только садом.
- Огромный штат прислуги в богатом доме поддерживал чистоту, ухаживал за лошадьми и экипажами, занимался приготовлением и подачей блюд, воспитанием детей, шитьем, стиркой и обеспечением бытовых удобств, включая присмотр за углем в каминах и доставку воды в спальни. Слуги должны были учитывать особые прихоти хозяев. Так, герцог Портлендский требовал, чтобы каждый раз, когда он захочет отведать жареного цыпленка, его пожелание было немедленно исполнено. Поэтому один из его 38 кухонных слуг следил за тем, чтобы на вертеле всегда был цыпленок.
- Чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание огромных особняков и поместий, была необходима иерархия. Во главе мужского персонала стоял дворецкий. Он не только руководил слугами, но и нанимал их. А еще обладал действительно большой властью. Например, если во время обеда или ужина прислуги дворецкий клал на стол нож и вилку в знак окончания приема пищи, то остальные должны были следовать его примеру независимо от того, наелись или нет.
- Дворецкому подчинялся штат лакеев. Как правило, это были молодые мужчины, которые подавали еду, открывали двери, носили тяжести, передвигали мебель, чтобы горничные могли убрать под ней пыль, иногда сопровождали своего работодателя во время поездок.
- Так как лакеи чаще других слуг появлялись на публике, одним из главных требований, предъявляемых к ним, была внешняя привлекательность. Из-за того, что они носили специальные костюмы, открывающие голень и обтягивающие чулки, при выборе лакея часто оценивали красоту ног кандидата.
- Слугам-мужчинам платили больше, чем женщинам, так как считалось, что им надо содержать жену и детей. При этом ожидалось, что лакеи вряд ли будут обзаводиться семьей, ведь их набирали из числа довольно молодых людей. Дворецкие могли быть женаты, но таковых было немного.
- Главной среди слуг-женщин являлась экономка. Ее называли «миссис», даже если она не была замужем.
- В подчинении экономки находились горничные. Как правило, предпочтение отдавалось молодым незамужним девушкам. Если служанка вступала в брак, ее могли уволить.
- Работа горничных была тяжелой. Они мыли полы, убирали пыль, отвечали за разведение огня и задергивание штор. Из-за постоянного стояния на коленях во время уборки многие из них страдали от бурсита — воспаления слизистых сумок в области суставов. Заболевание получило в народе название «колено горничной».
- Еще в XVIII веке слуги, включая горничных, одевались индивидуально. В викторианской Англии они уже носили униформу. Это был один из способов замаскировать личность прислуги.
- Служанок лишали даже имени. Если, к примеру, в каком-то доме судомоек было принято называть Мэри, то новую нанятую девушку тоже звали Мэри, какое бы имя она ни носила.
- Рабочий день слуг начинался очень рано. Например, работницы кухни вставали в 4 часа утра, чтобы почистить каминные решетки и развести огонь для приготовления завтрака. В среднем обслуживающий персонал работал по 17 часов в сутки. Большинству слуг для отдыха предоставляли один вечер в неделю и утро воскресенья.
- Больше всего приходилось работать в праздники. Например, на Рождество часто устраивались вечеринки, и слуги буквально сбивались с ног, чтобы обслужить не только своих работодателей, но и их гостей. Зато на следующий день обслуживающий персонал получал от хозяев подарки.
- Слуги находились под постоянным контролем. Большинство аристократов считали, что имеют право просматривать их личные вещи, чтобы убедиться в том, что они ничего не украли.
- На особом положении были камердинеры и камеристки — личные помощники хозяев дома, которые ухаживали за их вещами и помогали совершать туалет. Они подчинялись непосредственно своим работодателям и, как правило, не носили униформу.
- Камеристка должна была быть образованна и обладать многими навыками. Фактически она являлась личным парикмахером, стилистом и косметологом дамы.
- К концу Викторианской эпохи слуг стало не хватать, потому что женщины начали трудоустраиваться на фабрики: там рабочий день был короче.
Какие факты оказались для вас неожиданностью?
Фото на превью Downton Abbey / Carnival Film & Television and co-producers
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