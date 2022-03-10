19 фактов о слугах, которые обеспечивали лоск викторианским лордам и леди ценой своего здоровья и личной жизни

В исторических и костюмированных фильмах и сериалах мы часто видим роскошную жизнь богатых лордов и леди. Обычно те, кто обеспечивал им комфорт, остаются если не за кадром, то на втором плане. И только относительно недавно стало появляться кино, более подробно рассказывающее о жизни домашней прислуги, например «Аббатство Даунтон».

Но до сих пор, глядя на экраны, мы видим лишь то, как слуги легко и непринужденно помогают барышням затягивать корсеты и подают блюда на званых ужинах, а все остальное время болтают на кухне. Мы в AdMe.ru решили узнать, как же на самом деле жили лакеи и горничные, обеспечивавшие лоск аристократам Викторианской эпохи.