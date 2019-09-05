19 фактов о древних греках, которые не стеснялись наготы и обязывали женщин использовать красную помаду (Но не всех)

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Древнегреческая цивилизация, которая просуществовала почти 2 тысячелетия, — одна из самых изучаемых культур в истории. Она дала миру множество ученых, философов и правителей, чьи имена мы помним до сих пор. Так, например, благодаря Геродоту мы знаем подробности жизни скифов, а Гиппократ подарил нам учение о 4 темпераментах. Впрочем, это не означает, что древним грекам уже нечем нас удивить.