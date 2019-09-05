19 фактов о древних греках, которые не стеснялись наготы и обязывали женщин использовать красную помаду (Но не всех)
Древнегреческая цивилизация, которая просуществовала почти 2 тысячелетия, — одна из самых изучаемых культур в истории. Она дала миру множество ученых, философов и правителей, чьи имена мы помним до сих пор. Так, например, благодаря Геродоту мы знаем подробности жизни скифов, а Гиппократ подарил нам учение о 4 темпераментах. Впрочем, это не означает, что древним грекам уже нечем нас удивить.
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- В 1913 году немецкий теолог Эдуард Норден предположил, что помимо 12 «основных» богов и большого количества божеств «помельче», греки поклонялись неведомому богу. Основанием для такого вывода, помимо всего прочего, послужили тексты Геродота. Он писал, что когда-то афиняне приносили жертвы всем небесным покровителям, кроме Пана, который, согласно историку, разозлился на них. Чтобы избежать подобного впредь, они стали делать алтари божеству, чьего имени они не знали. Надписи на них гласили «я знаю бога».
- Один из самых известных древнегреческих мифов о суде Париса, рассказывающий, как юноша выбирал самую красивую из олимпийских богинь, появился неспроста — в ту эпоху с помощью яблока молодые люди понимали, взаимна их симпатия или нет. Юноша бросал его понравившейся девушке — принимая плод, она показывала, что тоже заинтересована в нем. Если же она игнорировала подношение, то чувства влюбленного, увы, были безответными.
- Самый, пожалуй, знаменитый неприличный жест в мире — поднятый вверх средний палец — был известен еще древнегреческим грубиянам. Так, например, в комедии Аристофана «Облака» философ, взявшийся обучать крестьянина, спросил у него, знает ли тот стихотворный размер дактиль (в переводе — «палец»). В ответ на это ученик показал ему тот самый палец, что ученый муж счел признаком невежества и ребячества.
Кружка Пифагора
- Сегодня в Греции повсеместно продают так называемую «кружку Пифагора», которая представляет собой необычный сосуд: жидкость в нее можно налить только до определенного уровня, а затем она начинает выливаться. Считается, что математик придумал ее для того, чтобы все рабы пили одинаковое количество воды — на родном острове Пифагора, Самосе, остро стояла проблема ее нехватки. У посуды есть и еще одно название — «чаша справедливости».
- В архаический период истории Древней Греции (VII−V вв.) на лицах всех куросов — статуй, изображающих юношей-атлетов, — были улыбки. Причем улыбались даже те из них, которые показывали человека, испытывающего предсмертные муки. По одной из версий, это происходило из-за несовершенной технологии обработки камня, которая делала невозможным создание иной формы рта. Кроме того, фигуры всегда находились в одной позе — с чуть выдвинутой вперед левой ногой и вытянутыми вдоль туловища руками. Все части тела у них были симметричны и, по сути, сводились к простым геометрическим формам.
- Первая форма демократического правления появилась в Афинах в конце VI в. до н. э. Каждый гражданин в возрасте 18 лет и старше (за исключением женщин, рабов и чужеземцев) не только мог, но и был обязан принимать участие в управлении полисом. Более того, в эпоху расцвета демократии примерно треть всех взрослых мужчин занимали ту или иную государственную должность. Кстати, из тех времен к нам пришло слово «идиот» (означающее «отдельный, частный») — так афиняне называли человека, не интересующегося политикой и общественной жизнью. Они считали, что это свидетельствует о недостатке ума.
- Один из первых известных греческих законодателей и судей, Залевк, ввел свод законов, регулирующих нравственные нормы частной и общественной жизни, притом довольно строгих. Однако за 300 лет их существования поправки вносились лишь дважды. А все потому, что, согласно правилу, предлагающий поправки должен вносить их с петлей на шее — если они не принимались, он обязан был тут же повеситься.
- По разным оценкам, рабы в Афинах составляли от 40 до 80 % всего населения. Кстати, купить раба можно было не только за деньги — в качестве платы принималась и соль. Интересно, что соль была частью заработной платы солдат, и если воин оказывался не очень хорошим, говорили, что он «не стоил своей соли». Более того, английское слово «зарплата» — salary — происходит от слова sal, которое переводится на русский как «соль».
Бюст Демосфена.
- Один из самых знаменитых древнегреческих ораторов Демосфен от природы имел тихий голос, был косноязычен и обладал массой прочих изъянов, в числе которых было и подергивание плечом. Все это являлось преградой на пути к его мечте о публичных выступлениях, поскольку избалованная публика хотела не только слышать хорошую речь, но и видеть определенную мимику и жесты. Путем длительных тренировок он победил все эти недостатки, а однажды обрил половину головы, чтобы было стыдно выходить на улицу, — так он избегал соблазна прерывать занятия риторикой.
- Сегодня в Греции повсеместно продают так называемую «кружку Пифагора», которая представляет собой необычный сосуд: жидкость в нее можно налить только до определенного уровня, а затем она начинает выливаться. Считается, что математик придумал ее для того, чтобы все рабы пили одинаковое количество воды — на родном острове Пифагора, Самосе, остро стояла проблема ее нехватки. У посуды есть и еще одно название — «чаша справедливости».
Терракотовая маска гетеры, II в. до н. э.
- Как известно, косметикой женщины пользовались с незапамятных времен — еще в эпоху Древнего Египта. Однако в Греции существовал особый закон о красной помаде, которую обязательно предписывалось наносить на губы девушкам, работающим в публичных домах, перед тем как появиться в обществе. Тем же, кто не соблюдал это правило, грозило наказание за то, что они вводят мужчин в заблуждение, выдавая себя за дам высокого сословия.
- Замужние женщины в Древней Греции — по крайней мере с точки зрения закона — полностью подчинялись (если не сказать принадлежали) мужьям. Многие писатели того времени, к примеру тот же Аристотель, были уверены, что умственные способности женщин не позволяют им принимать хоть сколько-нибудь важные решения. Считалось, что супруга обязана быть верной мужу, тогда как мужчина мог на вполне законных основаниях изменять и посещать дома терпимости. Застигнутой на «месте преступления» женщине запрещалось участвовать в публичных религиозных ритуалах. Любовника же мужу разрешалось убить, не опасаясь преследования.
- У греков было 3 причины для развода. Отказ мужа от жены, для которого не требовалось никаких оснований; измена супруги; и желание ее отца забрать женщину из семьи, чтобы выдать замуж за другого (правда, это распространялось только на бездетные пары). Если женщина становилась вдовой, она должна была стать супругой ближайшего родственника покойного, чтобы имущество оставалось в семье. Если вдруг одинокая женщина, у которой не было братьев, наследовала состояние своего родителя, ей обязывалось вступить в брак с собственным родственником — чаще всего с родным дядей.
- Посох Асклепия — известный издревле символ медицины, пришедший из Древней Греции. Однако в Соединенных Штатах Америки и некоторых других странах врачебные организации зачастую изображают вместо него жезл Гермеса, который также называют кадуцеем. Эти эмблемы очень похожи, однако посох обвивает одна змея, а кадуцей — уже две. Путаница возникла в 1902 году — тогда по настоянию одного из офицеров, который по незнанию перепутал символы, его приняли в качестве знака Медицинской службы армии США.
- Врачи в Древней Греции во время хирургических вмешательств применяли анестезию. Конечно же, она не была похожа на современную: чтобы снизить у пациента болевые ощущения, медики использовали электрического ската, заставляя его бить током в место, где требовалась операция. К подобному же «обезболивающему» обращались и для того, чтобы облегчить роды.
- Первым врачом, описавшим раковую опухоль, был Гиппократ. Он обозначил ее словом καρκίνος, что в переводе с греческого обозначает «краб», поскольку снаружи она была похожа на панцирь этого членистоногого, а сосуды, отходящие от нее, — на клешни. Римляне позаимствовали название болезни: на латыни «краб» звучит как cancer. Лечение, предложенное Гиппократом на основе теории о 4 жидкостях человеческого организма, применялось вплоть до XIX века — времени, когда ученые узнали, что наше тело состоит из клеток.
- Олимпийские игры проводились на Пелопоннесе с 776 по 393 гг. до н. э. Перед их началом зажигали огонь, а по окончании — гасили. Правда, никакой эстафеты не существовало — ее придумало министерство пропаганды Германии, которым руководил Йозеф Геббельс, в 1936 году, когда соревнования принимал Берлин. В первых 13 Олимпиадах было только одно состязание — бег на 192 метра. В 724 году добавилось еще одно — двойной бег: атлеты добегали до конца стадиона, разворачивались и бежали обратно. В 396 году до н. э., когда к разнообразным соревнованиям по бегу прибавились пятиборье, единоборство и гонка на колесницах, было введено еще одно — турнир между герольдами и трубачами.
- Женщинам было запрещено участвовать в Олимпийских играх. А вот замужним дамам запрещалось даже смотреть на состязания. Более того, если женщину ловили за тем, что она украдкой подсматривает, наказание было очень жестоким — смерть. Никто не знает, почему был наложен этот запрет, но, по одной из версий, причиной тому были сами атлеты. Они соревновались полностью обнаженными, поскольку древние греки не считали наготу чем-то постыдным и не стеснялись ее. Правда, женщин это не касалось.
А вы увлекались историей Древней Греции? Может, вы тоже можете удивить нас каким-то фактом?
Фото на превью Sailko / wikipedia, Sailko / wikipedia