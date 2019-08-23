19 фактов о жизни в Средние века, которые помогут по-новому взглянуть на историю
О жизни в Средние века, период которых приходится на IV–XV вв., известно довольно много. Крестовые походы, войны за престолонаследие, черная смерть — обо всем этом нам рассказывают многочисленные источники, будь то книги или документальные фильмы. А вот о частной жизни людей эпохи Средневековья мы знаем гораздо меньше. К примеру, об официальных супружеских боях, с помощью которых муж и жена могли разрешить семейный спор.
AdMe.ru решил восполнить пробел в знаниях и выяснить, как на самом деле выглядела жизнь людей, которым довелось родиться в Европе в те давние времена.
- Никаких специальных слов или фраз для того, чтобы сделать предложение, не существовало. Согласие на брак можно было дать, приняв предмет, который по-английски назывался wed: им могло быть все что угодно, но чаще всего кольцо. Если женщина принимала этот подарок от мужчины, брак считался заключенным.
- Развода в современном понимании тоже не существовало. Единственным способом прекратить отношения с надоевшим супругом было только признание брака незаконным. Основанием для этого могло быть внезапно обнаружившееся родство мужа и жены или то, что один из супругов оказывался нехристианином. Кроме того, разойтись можно было и в том случае, если будет доказано, что человек вступил в брак повторно, что, учитывая правила «бракосочетания», было не так уж и сложно.
- Для создания семьи в Средние века людям некоролевских кровей не нужно было никаких официальных церемоний: чтобы стать супругами, мужчина и женщина просто давали устное согласие друг другу. В средневековой Англии некоторые будущие муж и жена «заключали» брачный союз возле ворот церкви, чтобы придать отношениям больше духовности и заручиться поддержкой бога. Даже после того, как Тридентский собор 1545–1563 гг. постановил, что присутствие священника для заключения брака является необходимым, это правило соблюдали далеко не все.
- До 1215 года существовал закон, согласно которому мужчина и женщина, имеющие общего прапрапрапрапрародителя, считались родственниками и не могли вступить в брак. Однако поскольку зачастую нельзя было проследить свою родословную до столь давних колен, Четвертый Латеранский собор разрешил становиться мужем и женой тем, кто не имел родства дальше прапрапрадеда. Впрочем, монархических союзов, где браки были обусловлены государственными интересами, это не касалось. Доказательство тому —династия Габсбургов, представители которых из-за близкородственных браков имели физические и психические заболевания.
Карл II Испанский, представитель династии Габсбургов и обладатель так называемой габсбургской челюсти — физического дефекта, вызванного близкородственными браками.
- Интересно, что до конца XIV века в английском и других языках не существовало понятия «вдовец», тогда как «вдова» часто фигурировала в разнообразных документах. Связано это с тем, что в отличие от женщины, оставшейся без мужа, потерявший жену мужчина никак не ущемлялся в правах на новый брак. В то время как вдова, к примеру, не могла снова выйти замуж в течение года, поскольку по закону все дети, рожденные в течение года после смерти мужа, могли претендовать на его имущество.
- В Средние века существовал такой термин, как «консумация брака», отсутствие которой тоже могло стать причиной аннулирования супружеских отношений. Известна история Ингеборги, дочери датского короля Вальдемара I, вышедшей замуж за короля Франции Филиппа II. К тому времени, как договоренность о браке была достигнута, необходимость в данном союзе отпала. Поэтому на следующий день после заключения брака Филипп решил изгнать новую королеву, так и не взойдя на брачное ложе, то есть фактически не подтвердив факт супружества. Она отказалась покидать Францию, которую теперь считала родной, и была заточена в замок, где подвергалась разнообразным унижениям в течение 20 лет.
Свадьба Ингеборги и Филиппа II.
- В конце XIV века некий Ги де Монтиньи (предположительно) написал книгу под названием «Парижская домохозяйка», в которой от лица некоего пожилого господина давал советы будущей молодой жене. В числе прочего она должна была почитать мужа, любить его, всегда иметь наготове чистое белье, уметь готовить и выбирать продукты для стола, следить за домом — и все это взамен на желание мужа возвращаться домой и не заглядываться на других женщин.
- В поэме «Пирс-пахарь», созданной Уильямом Лэнглендом в XIV веке, есть строки, в которых говорится, что только 3 вещи могут отвратить мужчину от семейного дома и даже, возможно, толкнуть в объятия другой женщины: протекающая крыша, коптящий огонь и строптивая жена, которую не наказали, ибо ее язык будет гнать мужа из дома.
- В Германии существовал обычай так называемых брачных поединков, призванных урегулировать разногласия между мужем и женой. Они надевали специальные обтягивающие костюмы, однако у женщины была привилегия: мужа помещали в яму, одну руку привязывали за спину и давали 3 деревянные палки, а супругу, которая могла двигаться свободно, вооружали мешком с камнями.
Брачный поединок, призванный разрешить спор между супругами.
- К сожалению, насилие в семьях не было редкостью. Более того, то, что совершенно неприемлемо для современного общества, было вполне допустимо для средневекового. В 1325 году некий парижанин Колин ле Барбье был сначала осужден за убийство своей жены, а потом оправдан. На суде муж сказал, что случайно ударил бильярдным кием так, что тот попал супруге в бедро, а умерла она не из-за самого удара, а потому, что плохо ухаживала за раной. Кроме того, на суде он заявил, что хотел проучить женщину за то, что та прилюдно его унижала.
- Вопреки распространенному мнению, охота на ведьм — это примета уже Нового времени, а не Средневековья. Знаменитая книга «Молот ведьм», написанная в 1486–1487 гг. инквизитором Генрихом Крамером из немецкого города Равенсбурга, была его попыткой доказать существование ведьм, которое отрицалось католической церковью. Поводом к написанию книги послужила обида Крамера на епископа Инсбрукского, который оправдал женщин, обвиненных инквизитором в колдовстве. Более того, епископ предложил Крамеру навсегда покинуть город, а позже самого инквизитора осудили его же коллеги — за неправильные инквизиционные процедуры и средства дознания.
«Сожжение ведьм», миниатюра конца XV века.
- Психические заболевания средневековые врачи считали следствием дисбаланса в организме 4 основных жидкостей: лимфы, желтой желчи, крови и черной желчи. Теория о жидкостях была предложена еще Гиппократом и развита Галеном, которые связывали их действие с типами темперамента, известными и сегодня. Согласно этой гипотезе преобладание лимфы делало человека флегматиком, желтой желчи — холериком, крови — сангвиником и черной желчи — меланхоликом. Именно восстановление баланса считалось залогом излечения от душевных болезней, для чего доктора использовали мочегонные и рвотные средства, а также кровопускание.
- «Лекарства» в Средние века порой были странными, но иногда и довольно действенными. Так, в наше время группой студентов был проверен средневековый английский рецепт лечения ячменя, для чего использовались лук, чеснок, вино и желчь быка. Все необходимо было перемешать, настоять 9 дней в медной миске, а затем процедить и вечером смазать ячмень смесью, используя для этого перо. Средство оказалось весьма эффективным — настолько, что сегодня его изучают в рамках поиска способов борьбы с одной из разновидностей золотистого стафилококка, устойчивого к антибиотикам.
В Средние века врачи были уверены, что по моче и другим жидкостям можно распознавать болезни.
- Современное слово «гардероб» в буквальном переводе означает «сохранять одежду», и появилось оно не просто так. В замках помещение для хранения одежды располагали рядом с туалетом, поскольку считалось, что пары аммиака убивают надоедливых жучков.
- Существует версия, согласно которой меха и даже животные, с которыми обычно изображали дам на средневековых портретах, служили для ловли блох. Эти насекомые не только разносили опасные болезни вроде чумы, но и досаждали укусами. Среди знатных дам в моду вошло украшение одежд шкурками животных, которые, как считалось, должны были собирать блох, а некоторые женщины предпочитали живые «блохоловки». По одной из версий, горностай на картине да Винчи «Дама с горностаем», написанной в позднем Средневековье, — как раз пример подобного «животноводства».
«Дама с горностаем», Леонардо да Винчи (предположительно), 1489–1490 гг.
- В позднем Средневековье в Англии появился закон, согласно которому наказанию подвергались люди (чаще всего это были женщины), которые бранились с соседями, нарушая общественный порядок. Он предусматривал довольно необычную кару: провинившегося усаживали в специальное кресло, которое с помощью двух палок размещали над водоемом. Затем кресло опускали в воду несколько раз, чтобы охладить пыл любителя склок.
- Несмотря на то что большей части женщин в Средние века было недоступно образование, были и исключения. Так, жившая в 1365–1430 гг. во Франции писатель и поэт Кристина Пизанская сегодня считается фактически родоначальницей феминизма. В своей работе под названием «Книга о Граде женском» она говорит, что женщина во многом равна мужчине, а браки рушатся из-за пороков, которые в равной степени присущи и тем и другим.
Иллюстрация из «Книги о Граде женском».
- Продолжительность жизни женщин в раннем и среднем Средневековье была меньше, чем у мужчин. В основном женщины умирали во время родов, что в числе прочего объясняется скудным питанием, однако те, кто благополучно переживал период фертильности, вполне могли доживать до 70 лет. Кроме того, недостаток питания сказывался и на грудных детях: из-за того, что материнское молоко было менее насыщено питательными веществами и в меньшей мере способствовало развитию иммунитета, они часто погибали в младенчестве.
- Женщины нередко занимались медициной: например, роды всегда принимали только дамы, поскольку мужчинам смотреть на обнаженные тела чужих дам считалось неприличным. Считается, что главный труд, на котором основывалась «женская» средневековая медицина, был написан Тротулой Салернской, жившей в XI–XII вв. Помимо методов лечения болезней, в трактате описываются методы удаления нежелательных волос, избавления от морщин, веснушек и пятен, советы по макияжу и способы борьбы с дурным запахом изо рта.
Средневековые косметические процедуры.
Какие еще пробелы в знаниях о Средних веках вы хотели бы восполнить?
Фото на превью Carlo Raso / Public Domain / flickr