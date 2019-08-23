19 фактов о жизни в Средние века, которые помогут по-новому взглянуть на историю

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О жизни в Средние века, период которых приходится на IV–XV вв., известно довольно много. Крестовые походы, войны за престолонаследие, черная смерть — обо всем этом нам рассказывают многочисленные источники, будь то книги или документальные фильмы. А вот о частной жизни людей эпохи Средневековья мы знаем гораздо меньше. К примеру, об официальных супружеских боях, с помощью которых муж и жена могли разрешить семейный спор.