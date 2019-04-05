19 фактов из жизни Елизаветы II, которые убедили нас в том, что мы мало о ней знаем

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Елизавета II взошла на престол, когда ей было 25 лет. Скоро ей исполнится 93 года, а она продолжает править. Королева Великобритании — старейший по возрасту и самый долгоправящий монарх в мире. Ее мудрость и оптимизм, чувство юмора и неподдельный интерес к жизни не могут не вызывать уважения.

AdMe.ru расскажет о неожиданных и малоизвестных фактах биографии Елизаветы II.

Она никогда не ходила в школу

Георг VI со своими дочерьми и их собаками. Принцесса Елизавета стоит у окна, принцесса Маргарет сидит, королева Елизавета смотрит изнутри коттеджа.

Елизавета получила домашнее образование вместе со своей младшей сестрой, принцессой Маргарет. Девочки обучались у лучших британских репетиторов. После того как их отец вступил на престол в 1936 году и Елизавета стала его наследницей, будущая королева начала изучать конституционную историю и право. Она также брала уроки религии у архиепископа Кентерберийского.

Однажды прошла по улицам Лондона инкогнито

Принцесса Елизавета (слева) и принцесса Маргарет, 1945 г.

8 мая 1945 года принцесса Елизавета вместе со своей сестрой Маргарет присоединилась к уличным гуляниям в честь Дня Победы. Она убедила своих родителей позволить им с сестрой принять участие в праздновании окончания Второй мировой войны. Впоследствии королева говорила, что это был один из самых запоминающихся дней в ее жизни.

Состоит в родстве со своим мужем

Елизавета II с супругом, принцем Филиппом, 1949 г.

Королева Виктория была их с принцем Филиппом прапрабабушкой. Елизавета II связана с королевой Викторией по отцовской линии, а принц Филипп — со стороны своей матери. Подобные браки между дальними родственниками среди монархов не редкость.

В день свадьбы ее тиара сломалась

Это случилось, когда парикмахер закреплял фату тиарой. Королева-мать сказала своей дочери: «У нас есть два часа и другие тиары». К счастью, придворному ювелиру удалось исправить украшение к началу церемонии.

4 из 5 жителей Великобритании еще не родились, когда она взошла на престол

Королева Елизавета II в день коронации, 2 июня 1953 г.

Она взошла на престол 6 февраля 1952 года, после кончины своего отца короля Георга VI. На тот момент ей было 25 лет. Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года. Британская королева является самым долгоправящим из ныне действующих монархов в мире.

За весь срок ее правления премьер-министрами Великобритании побывали 14 человек

От Уинстона Черчилля (фото вверху) до Терезы Мэй. Тони Блэр являлся первым премьер-министром, который родился уже при правлении Елизаветы II — в 1953 году. Также за срок ее правления успело смениться 6 римских пап и 12 президентов США.

Любимая порода собак Елизаветы II — корги

Корги — это пастушьи собаки из Уэльса. За жизнь у Елизаветы было более 30 собак этой породы. Первый корги был подарен Елизавете на 18-летие отцом, в 1944 году. Большая часть питомцев, которые потом жили во дворце, — потомки этой собаки. Королева занималась разведением корги и даже вывела новую породу — дорги. Это случилось из-за «романтических отношений» одной из собак Елизаветы II и таксы принцессы Маргарет. К сожалению, в апреле 2018 года умер последний корги Ее Величества. Собачка долгое время страдала от онкологического заболевания, и Елизавета дала личное согласие на эвтаназию, чтобы прекратить страдания питомца. Больше королева не заводит собак: она не хочет, чтобы животные «осиротели», когда ее не станет.

Королева любит лошадей и до сих пор совершает конные прогулки

Слева — принцесса Елизавета катается на пони в Виндзорском парке. Справа — принцесса Елизавета после участия в параде.

Елизавета II, наши дни.

Первого пони ей подарил дед Георг V, когда ей было 4 года. Ездить верхом будущая королева научилась раньше, чем читать и писать, и уже в 6 лет уверенно держалась в седле. Елизавета II является заводчиком и владельцем чистокровных скакунов, популяризатором конного спорта. И сейчас, в свои 92 года, королева с огромным удовольствием совершает конные прогулки верхом.

Она владеет всеми лебедями, которые плавают в водах Великобритании...

Елизавета II посещает ежегодную перепись лебедей.

Согласно информации на официальном сайте королевской семьи, правящий монарх является владельцем всех лебедей, живущих в водах реки Темзы и ее притоков. Ежегодно проходит перепись лебедей. Нарядные королевские орнитологи в течение 5 дней отлавливают птиц, проводят их осмотр, окольцовывают и выпускают на волю. За каждым животным при этом закреплен порядковый номер.

...и всеми осетрами, дельфинами и китами

«Правитель страны является хозяином всех дельфинов, китов и осетров в британских водах», — гласит закон, принятый еще при короле Эдуарде II в 1324 году. Все эти животные определяются как «королевская рыба». Биологи уже давно доказали, что дельфины и киты — не рыба, а морские млекопитающие, но это никак не сказалось на их статусе.

Елизавету II изображали в более чем 100 телевизионных шоу и фильмах

Самые известные из них: Сериал «Корона», премьера которого состоялась в ноябре 2016 года. Был приурочен к юбилею королевы. Роль молодой Елизаветы в нем сыграла Клэр Фой (фото вверху слева).

Биографический фильм «Королева» (2006). Роль Елизаветы II сыграла актриса Хелен Миррен, которая за свою игру удостоилась премий «Золотой глобус», «Оскар», BAFTA и кубка Вольпи на Венецианском кинофестивале (фото вверху справа).

5-серийный художественный мини-сериал «Королева» (2009). Королеву на разных этапах ее жизни сыграли 5 актрис: Эмилия Фокс, Саманта Бонд, Сьюзан Джеймсон, Барбара Флинн, Диана Куик.

Фильм «Маргарет» (2009). Роль королевы сыграла актриса Розмари Лич.

Оскароносный фильм «Король говорит!» (2011), где роль принцессы Елизаветы сыграла актриса Фрея Уилсон.

Фильм «Лондонские каникулы» (2015) о похождениях принцессы Елизаветы в ночь празднования Дня Победы во Второй мировой войне. Королеву сыграла актриса Сара Гадон.

Она не настолько богата, как может показаться

Большая часть дворцов и замков, в которых проживает королева и члены ее семьи, принадлежит государству или находится во владении «Собственности Короны» (независимого коммерческого предприятия, управляющего королевской недвижимостью). Елизавета II владеет дворцами и замками в поместье Балморал в Шотландии, Сандрингемским дворцом в Норфолке. В списке богатейших людей Великобритании, составленном газетой The Sunday Times в 2015 году, королева оказалась лишь на 302-м месте. Ее состояние неофициально оценивается в £ 340 млн.

Она отправила послание на Луну

Перед посадкой на Луну космического корабля «Аполлон-11» в 1969 году десятков мировых лидеров призвали написать "послания доброй воли", которые были перенесены на маленький кремниевый диск. Этот диск все еще находится на поверхности Луны. Нил Армстронг и Базз Олдрин разместили его чуть ниже американского флага. «От имени британского народа я приветствую умение и смелость, которые привели человека на Луну, - написала королева в своем послании. - Пусть это увеличит знания и благосостояние человечества».

Вместо будильника у нее волынщик

Королева не использует будильник. Ее будит волынщик, играющий за окном 15 минут каждый будний день в 9 часов утра, когда она проживает в Букингемском дворце, Виндзорском замке, замке Балморал или Холирудском дворце. Также он играет во время государственных банкетов. Музыкант имеет официальную должность при дворе и известен как «волынщик Суверена». Первым монархом, у которого был личный волынщик, стала королева Виктория в 1843 году. Традиция волынщика продолжается по сей день (исключением стал период Второй мировой войны).

Елизавета II свободно говорит по-французски

Елизавета II научилась говорить по-французски в юном возрасте у французских и бельгийских гувернанток. Королева общается на французском с послами и главами государств франкоязычных стран и при посещении франкоязычных районов Канады. Она шокировала многих, когда выступила на государственном банкете в 2014 году в Париже, говоря по-французски.

Она собственник элитных апартаментов в Нью-Йорке

Вид из апартаментов 50 United Nations Plaza.

Недвижимость в элитных апартаментах 50 United Nations Plaza в Нью-Йорке королева приобрела в 2015 году. Жилье было спроектировано лордом Норманом Фостером, который посвящен в рыцари Елизаветой II в 1990 году. Ее Величество владеет современным пентхаусом с тремя спальнями, из панорамных окон которого открывается потрясающий вид.

За время правления она позировала для 129 официальных портретов

Елизавета II возле своего портрета на круизном лайнере Queen Elizabeth, 2010 г.

Королева позировала множеству художников. По словам живописцев, рисовать Ее Величество непросто, потому что она не любит сидеть без движения. В 2012 году художник Крис Левин создал первый голографический портрет Елизаветы II. А когда на выставке обнаженной натуры живописца Люсьена Фрейда королеву, знаменитую своим чувством юмора, спросили: «Он же и вас рисовал, Ваше Величество?» — она ответила: «Да, но не в таком виде».

Каждый год она делает список подарков, которые ей дарят

Каждый год королевская семья публикует отчет, в котором подробно описываются все подарки, которые они получили от мировых лидеров и общественности за минувшие 12 месяцев. Британской королевской семье разрешено использовать и носить подарки, но лично они ими не владеют. Предметы становятся частью королевской коллекции, которая находится в доверительном управлении королевы. Елизавета II за время своего правления получила ряд необычных подарков, среди которых живые животные. Это и черепахи, и живой слоненок, кенгуру, крокодилы. Подаренные монарху экзотические животные, как правило, попадают в Лондонский зоопарк.

Королева является лауреатом кинопремии

27 июля 2012 года трансляцию церемонии открытия летних Олимпийских игр в Лондоне предварял ролик с участием королевы Елизаветы II и Дэниела Крэйга в роли Джеймса Бонда. В конце ролика они оба прыгали из вертолета над ареной Олимпийского стадиона с парашютами. Справедливости ради надо сказать, что над стадионом летала не сама королева, а каскадер в ее образе. 5 апреля 2013 год королеве была вручена кинопремия BAFTA за лучшее исполнение роли девушки Джеймса Бонда.