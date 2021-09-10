19 фактов из мира богатых дам, которые в Российской империи развлекались как могли

Яркие платья с кринолинами, галантные юноши во фраках, прислуга и обилие вкусной еды на столе — жизнь обеспеченных девушек прошлого может показаться настоящей сказкой для современной романтичной особы. Однако развеселое существование «мажоров» старины сложно назвать беспечным.

Мы в AdMe.ru решили взглянуть на мир глазами обеспеченной девушки XVIII–XIX веков, погрузившись с головой в эпоху драгоценностей, пышных платьев и фешенебельных балов.

«Меню его было таково: порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки рыбной или селянки из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя расстегаи байдаковским пирогом — огромной кулебякой с начинкой в двенадцать ярусов, где было все, начиная от слоя налимьей печенки и кончая слоем костяных мозгов в черном масле».