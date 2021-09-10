19 фактов из мира богатых дам, которые в Российской империи развлекались как могли
Яркие платья с кринолинами, галантные юноши во фраках, прислуга и обилие вкусной еды на столе — жизнь обеспеченных девушек прошлого может показаться настоящей сказкой для современной романтичной особы. Однако развеселое существование «мажоров» старины сложно назвать беспечным.
Мы в AdMe.ru решили взглянуть на мир глазами обеспеченной девушки XVIII–XIX веков, погрузившись с головой в эпоху драгоценностей, пышных платьев и фешенебельных балов.
- Светская жизнь прошлого считалась не веселым времяпровождением, а тяжким трудом: в разгар бального сезона «труженики» могли поспать всего-то пару часов в день. Душные помещения и до предела затянутые корсеты тоже делали свое дело, и танцевальные вечера и балы часто становились причиной возникновения у светских красавиц множества заболеваний.
- К концу особенно активного танцевального приема от изначальной красоты девушки того времени не оставалось и следа: из-за страшной духоты весь нанесенный макияж к концу вечера плавно перемещался от бровей к подбородку. Румяна и помада стекали на воротник вечернего платья, которое затем не всегда поддавалось стирке.
- Доставалось и драгоценностям: из-за чрезмерно активных движений цепочки и ожерелья рассыпались и оказывались на полу. Придворный живописец императора Николая I писал, что нередко музыку на балах заглушал треск рассыпанных камней и жемчуга, которые беспощадно давились под ногами танцующих.
- Печальную судьбу жемчужных ожерелий повторяли даже так называемые мушки — модный аксессуар XVIII века, который пришел к нам из Франции. Мушки в глазах модниц выглядели круто: они имитировали родинки и не только скрывали различные несовершенства кожи, но и помогали кавалерам без слов понять намерения носившей их особы.
- При помощи мушек на лице можно было многое «рассказать» бравому джентльмену. Так, пятнышки под нижней губой означали скромность девушки; мушки на месте ямочек на щеках ставили дамы, мечтающие провести веселую и беззаботную жизнь, а «родинки» рядом с уголками рта показывали желание молодой особы завести романтические отношения.
- Впрочем, тайные и не очень свидания порой так и не происходили: во время танцев мушки отваливались с лиц прекрасных дам, и молодые люди покидали празднества несолоно хлебавши.
- В Российской империи считалось хорошим тоном рассылать приглашения за неделю до назначенного приема. Учебники этикета предупреждали: «Ничто не может быть оскорбительнее, чем узнать о празднике, на который не был приглашен». Отказаться от визита было почти невозможно: хозяева могли обидеться на нерадивого гостя, что в дальнейшем иногда приводило даже к исключению из «списка лиц высшего общества».
- В разное время в рядах популярнейших светских львиц оказывались и супруга А. С. Пушкина Наталья Гончарова, и Варвара Римская-Корсакова — девушка, которую можно назвать королевой эпатажа XIX века. Варвара порой носила чересчур откровенные наряды. А однажды, явившись на зимний бал в Париже в чрезвычайно тонком платье, даже была удалена с мероприятия супругой Наполеона III Евгенией.
Наталья Гончарова и Варвара Римская-Корсакова — одни из главных светских львиц XIX века.
- «Коллега» Варвары по эпатажу — княгиня Елизавета Трубецкая — ничуть от нее не отставала. Девушка закатывала лучшие балы и вечеринки прошлого, но делала она это не в совсем честной манере: для того, чтобы ее и без того роскошные балы привлекали больше «сливок общества», княгиня срывала вечера конкурентов, скупая все цветы в округе.
- Пока дамы, мечтающие вырваться из традиционных устоев, шокировали публику своими двусмысленными выходками, большая часть представительниц высшего общества показывала свою индивидуальность при помощи менее радикальных средств. Украшений, например.
- Так, в конце XIX века в моду вошли так называемые склаважи — колье, которые плотно облегали шею светской красавицы. Часто такие украшения нелестно именовали «собачьими ошейниками» даже несмотря на то, что обычно колье дополнялись ниспадающими на грудь ожерельями. Тренд на склаважи оказался продолжительным: вышли из моды они только в 1910-х годах.
- Еще одним знаком принадлежности к высшему обществу считалась привычка аристократии устраивать званые завтраки. На «завтраках», которые по обычаю проходили с полудня до двух часов дня, бравые кавалеры обсуждали денежные дела, а прекрасные дамы могли вдоволь между собой посплетничать.
- После завтраков шли обеды, которые часто проводились в дорогих ресторанах. К плотным приемам пищи господа относились со всей серьезностью, и кушали они, как говорится, с размахом.
«Меню его было таково: порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки рыбной или селянки из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя расстегаи байдаковским пирогом — огромной кулебякой с начинкой в двенадцать ярусов, где было все, начиная от слоя налимьей печенки и кончая слоем костяных мозгов в черном масле».
- Особенное отношение в старину было к любящим вкусно поесть дамам. Считалось, что «женщина, охотница поесть, есть существо совершенно особое, достойное всякого уважения, существо драгоценное и очень редкое; это почти всегда женщина полная, с чудесным цветом лица, глазами живыми, черными, прекрасными зубами, вечной улыбкой».
- Значительно тратились представители аристократии и на театры: в те годы посещение спектакля даже статусному лицу могло влететь в копеечку. Особенно престижно было иметь собственную ложу: наличие таковой без слов говорило о благосостоянии ее владельца.
- Девушки не зря наряжались для посещения театра: в глубине души каждая мечтала поразить публику своей красотой, платьями и украшениями. Однако из-за того, что правила приличия запрещали разглядывать восхищенных зрителей в лорнет, прекрасные дамы порой были вынуждены довольствоваться лишь происходящим на сцене.
- Запрет на «лорнирование» был в театре не единственным ограничением. Так, молодым девушкам не рекомендовалось слишком долго задерживать взгляд на актерах-мужчинах и чересчур пристально наблюдать происходящие на подмостках любовные сцены. Впрочем, само наличие у дамы лорнета как аксессуара поднимало ее авторитет в глазах окружающих, ведь часто приспособление инкрустировалось драгоценными камнями.
- За прекрасными леди повторяли и джентльмены, которые предпочитали разглядывать людей более низкого социального статуса именно при помощи этого прибора.
- Чтобы поправить свое пошатнувшееся на балах здоровье, состоятельные красавицы и красавцы прошлого выезжали «на воды» на заграничные курорты — в Баден-Баден, Карловы Вары или даже во Французскую Ривьеру. Впрочем, не гнушались они и местных здравниц: сам Пушкин несколько раз посещал Пятигорск и Кисловодск, где у него и родилась идея поэмы «Кавказский пленник».
Кисловодск в 1883 году.
А что из жизни прекрасных дам прошлых веков удивило вас больше всего?
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