19 крутых продуктов стритфуда, ради которых стоит слетать в Южную Корею

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Визитной карточкой многих стран является еда. Это касается и домашней кухни, и кафе с ресторанами. А кое-где, как, например, в Южной Корее, глаза разбегаются при виде стритфуда. Уличные палатки работают круглосуточно, а десятки видов разных лакомств выглядят очень аппетитно и дразнят ароматами.

Мы в AdMe.ru собрали самые сочные фото корейской уличной еды, которыми поделились пользователи, и предлагаем вам познакомиться с этим вкусным миром. Осторожно, пост лучше смотреть на сытый желудок.

1. Это вовсе не то мясо, о котором вы подумали! Куриные шашлычки на шпажках под всевозможными соусами

2. Еда на палочке — одна из основ корейского фастфуда. Комбинировать можно все что угодно, выглядит это аппетитно, а есть на улице очень удобно

3. Не все шпажки жарятся. Ккочхи омук — это лепешка из рыбной муки, которую нанизывают на палочку и варят в бульоне. К ней подаются овощи, и получается интересный микс из лепешки с топингом и бульоном. Пользуется популярностью в холодное время года

4. Согревает и токпокки — кусочки теста в остром соусе. Простейшие варианты подаются с соусом, более сложные включают в себя наполнители в виде мяса или рыбы

5. Очень популярная и сытная булочка с яйцом. Один из самых недорогих способов утолить голод на улице

6. Больше осьминогов! Из них делают все что угодно — от шашлычков до выпечки и супов. И не только в ресторанах

7. Из других морепродуктов популярностью пользуются кальмары

8. Морские гребешки с сыром

9. Лангустины и креветки. Несколько креветок нанизываются на шпажку и обжариваются в масле с медом или просто подрумяниваются на гриле. Идеально!

10. Обратите внимание, как причудливо морские мотивы используют в выпечке. Такие рыбки с начинкой очень любят на улицах. В качестве наполнителя используется фасоль

11. А вот так выглядят уличные чипсы на палочке. Целая картофелина распускается, закрепляется на палке и жарится. Называется такое лакомство «картофельное торнадо»

12. Картошечка бывает разной. Вот жареный батат. Клубни целиком запекают на решетке. Такие лакомства любят и взрослые, и дети

13. Вообще, батат широко используется в разных уличных блюдах. Вот аппетитная комбинация из батата, сыра и колбасы на палочке. Выглядит очень привлекательно

14. Если хочется просто что-то перехватить, то есть легкие закуски на выбор. Жареные каштаны

15. И личинки жучков, чтобы, кхм, похрустеть. Как семечки или орешки

16. Корейцы не самые большие поклонники сладкого, зато любят мороженое. В том числе и такое оригинальное

17. Еще в качестве десертов очень популярны фрукты. В пластиковых контейнерах или на палочке

18. Среди обычных фруктов популярны корейские дыни величиной с кулак и необычный фрукт — смесь арбуза и манго, который выращивают здесь же, в Корее

19. Запить все можно сладким рисовым напитком