Если вы считали, что музеи — это тоска зеленая, то вот 19 наглядных доказательств обратного

Музей — это то место, в котором каждый раз открываешь для себя что-то новое. Где-то можно вдохновиться уникальными картинами и роскошными залами, а где-то — приблизиться к науке и истории. Люди даже умудряются проводить торжества в музеях, а редчайшие персонажи — сыграть свадьбу среди скелетов динозавров.

Мы в AdMe.ru, будь наша воля, взяли бы и лично каждого отвели за руку на экскурсию. Но пока просто предлагаем посмотреть, как круто может быть даже в простых музеях. А в бонусе будет один из милейших поступков, который только могли совершить музейные работники.

1. Так проходит дегустация в музее отвратительной еды в шведском городе Мальмё

По информации на сайте музея, на выставку попадают не только экзотические блюда вроде ферментированной сельди и сыра с личинками, но и товары с полок супермаркетов. Например, продукты, которые подверглись сильной обработке или содержат огромное количество сахара. И, как вы уже догадались, по предварительной договоренности можно попробовать каждый из экспонатов.

2. «Только представьте, я вышла замуж в музее динозавров. И вишенкой на торте были эти фигурки»

3. «Прогулка во время тумана возле Музея Гуггенхейма в Бильбао буквально переносит нас в фильм „Мгла“»

4. Кариатиды из музея Акрополя и их одинокая «сестра», экспонирующаяся в Лондоне

5. Двусторонняя скульптура Мефистофеля и Маргариты в индийском Музее Салар Джанг

6. «Моя дочь нашла самый старый спиннер в музее в Чикаго»

«Игрушка с головами животных из обожженной глины. 2000–1800 гг. до н. э.».

7. «Ваза» — единственный в мире сохранившийся парусный корабль начала XVII века. Тот самый, который затонул в первом своем плавании

8. В финском городе Сало местный музей разместил выставку так, чтобы ее можно было увидеть снаружи в любое время дня и ночи

9. Чудеса баланса. Вся скульптура держится на пятке одного игрока

10. «Музей Ринглинга всегда был нашим любимым местом. И я так рада, что мы сыграли свадьбу именно здесь»

11. Пол в лондонском Музее науки украшен хромосомами

Ух ты! Посещал его много раз, но никогда не замечал этого. © balloon_warrior / Reddit

12. Модель мегалодона в натуральную величину, висящая в Смитсоновском музее естественной истории

13. Автомобиль из фильма «Назад в будущее» спрятан в оформлении музея динозавров в Юте

14. Неожиданная находка на стенде с окаменелостями в местном музее

15. Музей Сулайман-Тоо в Киргизии расположен прямо в горе

16. В аэропорту Афин есть собственный музей, в котором выставлены древние артефакты, найденные при его строительстве

17. Лунная выставка в Даремском соборе. Гипнотическое место

18. Неимоверное внимание к деталям. Трудно даже представить, что эта скульптура XVIII века сделана из мрамора

Я никогда не понимал, как люди способны на такое. © Phodan_ / Reddit

Ради этой скульптуры сходил вчера в Лувр. По-настоящему впечатляет, и особенно шейный платок этого мужчины. © LeonFrench / Reddit

19. «Решил зайти в местный музей и наткнулся на эти прелестные обои»

Бонус: музей, подаривший нам милейшую историю

«Камень Бэтан, 2019. 23 августа 2019 года Бэтан посетила краеведческий музея города Пул. После разговора с мамой о том, чем занимаются музеи, девочка решила пожертвовать нам свою самую драгоценную вещь.Она попросила поставить этот камень под стекло так, чтобы каждый мог им насладиться».