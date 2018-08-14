19 маразмов из детских книг, которые непонятно как вообще там оказались

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Современные авторы книг для детей создают произведения, которые ломают все стереотипы и выходят за рамки привычного, чтобы помочь детям смотреть на мир шире. Однако некоторые из них хотят удивить не только своих маленьких читателей, но и их родителей. Один иллюстратор рисует необычного мальчика-призрака, а в другой книге никак не ожидаешь увидеть очень трудолюбивую осу. Одним словом, перед покупкой томика для любимого малыша не поленитесь изучить содержимое книги еще в магазине.

AdMe.ru составил подборку странных детских книг, в существование которых до сих пор сложно поверить.

19. Кто ты такое?

18. Цитрусовый каннибализм

17. Что с тобой случилось, Мишка?

16. Книга называется «Золотой век книжной иллюстрации»

15. Может, не стоит?

14. Похоже, Вова что-то от нас скрывает

13. Весьма неожиданный ответ

12. Пугающие глазки, а не любопытные

11. «Сынок, скажи „тепловыделяющий элемент“. Ну хотя бы „ТВЭЛ“ скажи!»

10. Почему бы и не запугать детей

9. У каждого свой взгляд на дом мечты

8. Грустная история одноногого гриба

7. Не всем везет с именами

6. Не откладывая в долгий ящик

«Потрогай корову. Сделай это сейчас».

5. Космос? Космос!

«Жирафы? Жирафы!»

4. Дед и бабка в 2060 году

3. Сказ об устремленных Сергеях

2. Данное произведение вошло в список книг, рекомендованных министерством культуры Эстонии для детского чтения

1. Самая трудолюбивая пчелка