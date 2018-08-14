19 маразмов из детских книг, которые непонятно как вообще там оказались
Современные авторы книг для детей создают произведения, которые ломают все стереотипы и выходят за рамки привычного, чтобы помочь детям смотреть на мир шире. Однако некоторые из них хотят удивить не только своих маленьких читателей, но и их родителей. Один иллюстратор рисует необычного мальчика-призрака, а в другой книге никак не ожидаешь увидеть очень трудолюбивую осу. Одним словом, перед покупкой томика для любимого малыша не поленитесь изучить содержимое книги еще в магазине.
AdMe.ru составил подборку странных детских книг, в существование которых до сих пор сложно поверить.
19. Кто ты такое?
18. Цитрусовый каннибализм
17. Что с тобой случилось, Мишка?
16. Книга называется «Золотой век книжной иллюстрации»
15. Может, не стоит?
14. Похоже, Вова что-то от нас скрывает
13. Весьма неожиданный ответ
12. Пугающие глазки, а не любопытные
11. «Сынок, скажи „тепловыделяющий элемент“. Ну хотя бы „ТВЭЛ“ скажи!»
10. Почему бы и не запугать детей
9. У каждого свой взгляд на дом мечты
8. Грустная история одноногого гриба
7. Не всем везет с именами
6. Не откладывая в долгий ящик
«Потрогай корову. Сделай это сейчас».
5. Космос? Космос!
«Жирафы? Жирафы!»
4. Дед и бабка в 2060 году
3. Сказ об устремленных Сергеях
2. Данное произведение вошло в список книг, рекомендованных министерством культуры Эстонии для детского чтения
1. Самая трудолюбивая пчелка
Фото на превью Nestorik / Pikabu