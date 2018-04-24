19 человек попросили эксперта оценить их блюда, и вы им посочувствуете, после того как перестанете смеяться

Начинающие повара часто хотят услышать мнение профессионала о своих кулинарных способностях, и наиболее отчаянные обращаются в твиттере к самому Гордону Рамзи. Знаменитый шеф-повар оценивает блюда по фото строго, но справедливо. В интернете он общается с подписчиками со свойственным ему юмором, за который в числе прочего мы и полюбили «Адскую кухню».

AdMe.ru собрал для вас несколько твитов поваров-любителей и ответы на них Гордона Рамзи. Может быть, вы не во всех случаях согласитесь с оценкой шефа?

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*Чуррос — это испанский десерт из заварного теста, похожий на пончики.

Бонус: похвалу Гордона Рамзи заслужить сложно, но можно

Как видите, Гордон Рамзи строг, но справедлив. А что вы думаете обо всех этих блюдах? Может быть, и вы хотели бы показать свои способности известному шеф-повару, а вместе с тем и всему миру? Не стесняйтесь, делитесь с нами в комментариях.

Фото на превью @LxdeBeats / twitter

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5 Комментарии
  • 24 апреля 2018
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