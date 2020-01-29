19 человек, которые рискнули сменить прическу и теперь вне себя от счастья (А кто-то кипит от возмущения)

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Поход в салон красоты практически всегда сопровождается яркими эмоциями. Кто-то приходит в восторг от стрижки и укладки, а кому-то попадается парикмахер, который умудряется сделать свою работу в формате «я художник, я так вижу». А для некоторых из нас обрезанные косы или новый цвет волос становятся своеобразными символами начала новой жизни.

Женская часть коллектива AdMe.ru прекрасно знает, что кардинальная смена прически часто отражает глубокие внутренние изменения. А в бонусе к этой статье вы увидите девушку, которая примеряла на себя новые образы примерно раз в полтора месяца. Интересно, что происходило в ее жизни?

1. «Во всем „виновата“ пользователь, которая выложила фото „до и после“. Ее волосы были похожи на мои, и я тоже рискнула изменить себя. Спасибо вам, девушка!»

2. «Слева — результат работы моего старого парикмахера. Справа — мастеров из салона, который мне недавно порекомендовали. Никогда не пойду туда снова»

3. «Теперь я всегда буду носить такую прическу. С ней теплее в холодные дни»

4. «Это челка, детка! Я влюблена в свой новый образ»

5. «Я покрасила волосы в желтый цвет, чтобы отпраздновать окончание экзаменов, и чувствую себя настоящим героем мультфильма»

6. Главное — это не отступать на пути к цели. Разница между первым и последним фото — 1 месяц и 11 дней

7. «Наконец-то хватило смелости подстричься. Я в восторге от своего нового образа»

8. Волшебная сила хорошей стрижки

9. «Год назад я сделал своей 8-летней сестре несколько цветных кудряшек, и она на полном серьезе решила стать моделью»

10. Жертвую свои волосы для больных уже во второй раз. Сейчас я решила обрезать их еще короче"

11. «Я работаю в салоне. Сначала мне было грустно отрезать локоны у этой девушки. Но потом стало ясно, что она буквально создана для короткой стрижки»

12. «Когда я сушу волосы, то выгляжу как персонаж аниме»

13. «Я почти 2 года была в депрессии, не стригла и не красила волосы. В 2020 году я решила начать все с нуля и наконец-то заставила себя пойти и сделать прическу»

14. «Я 2,5 года убеждала мужа отрастить гриву из его седых волос. И вот результат!»

15. «Обожаю сушить волосы в косичках. На самом деле мои пряди прямые»

16. «Еще в старших классах хотела побрить голову и наконец в 26 лет осуществила свою мечту. Решила войти в 2020 год налегке»

17. «Обрезала волосы и жалею об этом. Думала, это позволит мне выглядеть старше моего возраста и чуть выше (мне 20 лет, рост 152 см). Но теперь все говорят, что я смотрюсь еще моложе»

18. «Я была брюнеткой, шатенкой и рыжей. Но однажды проснулась с мыслью „хочу стать блондинкой“ и перекрасила волосы в тот же день. Никогда не вернусь к прежним образам»

19. «Сказала практиканту в салоне: „Укоротите на пару сантиметров, пожалуйста“. На восстановление ушло несколько месяцев»

Бонус: «Все мои фото из 2019-го. Это был непростой год»

А вам приходилось кардинально менять стиль и делать новую прическу? На какие эксперименты решались?