18 пар звезд, у которых самобытное чувство стиля стало семейной традицией

19 13 27 9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Бенджамин Франклин сказал: «Мы едим для собственного удовольствия, одеваемся — для удовольствия других». С появлением соцсетей и развитием фешен-индустрии мы действительно все чаще стали подбирать элементы гардероба, ориентируясь не на собственный вкус, а на моду и социальное одобрение, которое измеряется в лайках.

AdMe.ru вдохновился модными экспериментами звездных семей, которые еще раз подтверждают, что стиль заключается в самобытности, а не в гонке за скоротечными трендами.

Кортни Лав и Фрэнсис Бин Кобейн

Кортни Лав, скандально известную жену (а ныне вдову) Курта Кобейна, называли «матерью хаоса» за сумасбродный стиль, которого она придерживалась в 90-х. Ее дочь, Фрэнсис Бин, продолжает семейную традицию и следует тенденциям гранжа.

Констанс Лето и Джаред Лето

Esquire назвал стиль Джареда Лето «совершенным сюром», а самого исполнителя — «королем максимализма» (видимо, это у него от матери).

Кэрол Мараж и Ники Минаж

Семья Мараж привыкла серьезно относиться к выбору нарядов. Кэрол Мараж, мать американской рэп-исполнительницы Ники Минаж, не появляется на мероприятиях дважды в одном и том же платье. Сама же Ники является ориентиром для девушек, которые хотят громко заявить о себе с помощью стильных образов.

Тина Ноулз и Бейонсе

Тина Ноулз — дизайнер. Она подбирала наряды для группы Desiny’s Child, в состав которой входила ее дочь. Повзрослевшая Бейонсе прославилась не только музыкальными достижениями, но и победой в номинации «Икона стиля» премии CFDA Fashion Awards.

Роберт Турман и Ума Турман

Ума Турман — икона стиля 90-х, которая доказала, что и простые предметы гардероба можно носить с шармом. Подобное отношение к вещам она унаследовала от своего отца Роберта Турмана — американского писателя, а в прошлом буддийского монаха.

Крис Дженнер и Ким Кардашьян

Снимки не оставляют сомнений: экстравагантный стиль в одежде Ким Кардашьян унаследовала от матери. В свои 63 года Крис Дженнер не боится надевать ни ультракороткое мини, ни дерзкий комбинезон с анималистичным принтом, подчеркивающий фигуру.

Деми Мур и Румер Уиллис

Деми Мур — воплощение женственности и чувственности, чей стиль вырабатывался годами. Ее дочь, Румер Уиллис, частично подражает образу матери, но любит разбавить его брутальностью и простотой.

Дина Лохан и Линдси Лохан

Пожалуй, все девочки в подростковом возрасте совершали набеги на материнский шкаф, чтобы позаимствовать оттуда красивую и стильную одежду. В этой паре «мама-дочь» все иначе: Дина Лохан носит вещи из гардероба своей знаменитой дочери. Поэтому будет правильнее сказать, что не мать оказала влияние на стиль дочери, а наоборот.

Стинг и Мики Самнер

Стинга называют иконой стиля среди мужчин. Мики Самнер входит в список 30 горячих дочерей рок-звезд, а недавно сама примерила на себя роль музыканта, сыграв коллегу отца, американскую певицу Патти Смит, в фильме «Клуб „CBGB“».

Билли Рэй Сайрус и Майли Сайрус

Как только юная звезда Майли Сайрус покинула канал Disney и распрощалась с форматом детских передач, в ней проснулась отцовская тяга к рокерским нарядам. Сейчас о Майли говорят как о новой иконе стиля.

Оззи Осборн и Келли Осборн

Келли с юности тяготела к рокерскому стилю — не даром же она дочь знаменитого рок-музыканта и «металлиста» Оззи Осборна. Сейчас ее образ стал утонченно женственным, но при этом не утратил дерзких ноток.

Линн Спирс и Бритни Спирс

Бритни Спирс зрители видели и в футболках с джинсами, и в обтягивающих платьях — но ни то ни другое не становилось поводом для бурного восторга. Связано это с тем, что звезда не гонится за трендами и ставит на первое место комфорт, чему научилась у матери.

Моника Брейтвейт и Рианна

«Единственный модный совет, который она получила от меня, когда была маленькой девочкой: „Пожалуйста, оставь в покое мои вещи!“» — говорит Моника Брейтвейт о своем влиянии на стиль дочери. Но это не помешало Рианне унаследовать мамино чувство вкуса.

Лиза Боне и Зои Кравиц

«Я совсем мало знаю о стиле, трендах и дизайнерах», — признается Зои Кравиц. И, похоже, такое отношение к моде у них с мамой, актрисой Лизой Боне, семейное. Что особенно заметно не на красных дорожках, для выхода на которую одежду подбирают стилисты, а в повседневной жизни.

Уилл Смит и Уиллоу Смит

Уилл Смит предпочитает выходить в свет в классическом костюме. Равно как и его дочь Уиллоу. Что не мешает им обыгрывать костюмы совсем небанально.

Мадонна и Лурдес Леон

Лурдес унаследовала от своей знаменитой мамы экстравагантный и бунтарский стиль. Она частенько цитирует мамины наряды. Колготки в сетку или даже рваные, грубые ботинки, одежда из кожи и денима, дерзкое мини — все, что когда-то носила Мадонна на сцене, сейчас носит ее дочь.

Кэти Хилтон, Пэрис Хилтон и Ники Хилтон

Женственность, флористические принты, каблуки и белокурые локоны. Комментарии излишни: сестры Хилтон явно придерживаются одного стиля со своей мамой и друг с другом.