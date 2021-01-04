18+ звезд появились в одинаковых нарядах, и мы уже устали спорить, кто из них выглядит лучше

Увидеть знаменитостей в одинаковых нарядах — это уже привычное дело. Но каждый раз мы все равно обращаем на это внимание и никак не можем решить, кому тот или иной образ подходит лучше. Многие звезды непреднамеренно надевают одинаковые платья, как, например, Ким Кардашьян и Пейтон Лист. Но в результате образы все равно получаются уникальными, потому что именно девушка красит наряд, а не наоборот. И сейчас вы сможете это увидеть.