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18+ звезд появились в одинаковых нарядах, и мы уже устали спорить, кто из них выглядит лучше

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Увидеть знаменитостей в одинаковых нарядах — это уже привычное дело. Но каждый раз мы все равно обращаем на это внимание и никак не можем решить, кому тот или иной образ подходит лучше. Многие звезды непреднамеренно надевают одинаковые платья, как, например, Ким Кардашьян и Пейтон Лист. Но в результате образы все равно получаются уникальными, потому что именно девушка красит наряд, а не наоборот. И сейчас вы сможете это увидеть.

Мы в AdMe.ru нашли 18 пар знаменитостей, которые вышли в свет в одинаковых нарядах и показали, как их внешние данные способны полностью изменить даже идентичные образы.

Кейт Миддлтон и Пэрис Хилтон

Ксения Собчак и Кейт Бланшетт

Джулия Робертс и Мэнди Мур

Зендая и Майкл Б. Джордан

Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян

Минди Калинг и Кьяра Ферраньи

Эшли Грэм и Ксения Бородина

Джейми Ли Кертис и Тимоти Шаламе

Алиша Киз и Дебби Харри

Энн Хэтэуэй и Ники Хилтон-Ротшильд

Шэрон Стоун и Белла Хадид

Ирина Шейк и Узо Адуба

Винни Харлоу и Алекса Чанг

Белла Хадид и Люпита Нионго

Эмилия Кларк и Пикси Гелдоф

Карди Би и Кара Делевинь

Моника Беллуччи и Джейн Линч

Ким Кардашьян и Пейтон Лист

А какой образ понравился и запомнился вам больше всего?

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