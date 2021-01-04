18+ звезд появились в одинаковых нарядах, и мы уже устали спорить, кто из них выглядит лучше
Увидеть знаменитостей в одинаковых нарядах — это уже привычное дело. Но каждый раз мы все равно обращаем на это внимание и никак не можем решить, кому тот или иной образ подходит лучше. Многие звезды непреднамеренно надевают одинаковые платья, как, например, Ким Кардашьян и Пейтон Лист. Но в результате образы все равно получаются уникальными, потому что именно девушка красит наряд, а не наоборот. И сейчас вы сможете это увидеть.
Мы в AdMe.ru нашли 18 пар знаменитостей, которые вышли в свет в одинаковых нарядах и показали, как их внешние данные способны полностью изменить даже идентичные образы.
Кейт Миддлтон и Пэрис Хилтон
Ксения Собчак и Кейт Бланшетт
Джулия Робертс и Мэнди Мур
Зендая и Майкл Б. Джордан
Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян
Минди Калинг и Кьяра Ферраньи
Эшли Грэм и Ксения Бородина
Джейми Ли Кертис и Тимоти Шаламе
Алиша Киз и Дебби Харри
Энн Хэтэуэй и Ники Хилтон-Ротшильд
Шэрон Стоун и Белла Хадид
Ирина Шейк и Узо Адуба
Винни Харлоу и Алекса Чанг
Белла Хадид и Люпита Нионго
Эмилия Кларк и Пикси Гелдоф
Карди Би и Кара Делевинь
Моника Беллуччи и Джейн Линч
Ким Кардашьян и Пейтон Лист
А какой образ понравился и запомнился вам больше всего?