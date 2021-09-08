18 звезд, которые наглядно доказали, что возраст — это просто цифра в паспорте
После 30 лет жизнь, конечно, не заканчивается. Но многие почему-то страшатся этой цифры и считают, что дальше уже начинается старость. А зря, ведь есть много примеров того, что с годами внешность людей становилась даже ярче, чем в юности.
Мы в AdMe.ru насчитали 18 звезд, которые на собственном примере доказали, что у каждого возраста свои преимущества, а простушка может стать настоящей дивой.
Приянка Чопра
Хелена Бонем Картер
Аманда Сейфрид
Джо Джонаc
Дрю Бэрримор
Адам Левин
Адам Драйвер
Рене Зеллвегер
Бейонсе
Том Хиддлстон
Риз Уизерспун
Дэниел Крейг
Кристиан Бейл
Дженнифер Гарнер
Джейк Джилленхол
Райан Рейнольдс
Крис Хемсворт
Меган Фокс
Простушка и дива.
Как вы думаете, после 30 лет резко заканчивается молодость или начинается новый расцвет?
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