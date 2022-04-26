18 звезд, которые не считают, что должны стесняться своих нормальных женских тел

Сегодня все больше знаменитостей открыто обсуждает еще недавно табуированные темы по поводу внешности и призывает девушек не стесняться своих недостатков. Звездные красавицы на своем примере наглядно показывают, что в прыщах, целлюлите или отсутствии маникюра нет ничего предосудительного. Не бывает идеальных людей, и звезды не исключение.

AdMe.ru вспомнил знаменитых женщин, которые без страха и упрека показали широкой публике, что далеко не так безупречны, как кажется.

Сальма Хайек без капли стеснения демонстрирует красные точки на ногах после бритья. Ох, как же они знакомы большинству женщин

Блейк Лайвли ничуть не смущает наличие целлюлита. Она смело носит короткие платья и не видит смысла комплексовать по этому поводу

Супермодель Наталья Водянова призывает женщин не стесняться критических дней. Ведь это нормальный физиологический процесс

А Кендалл Дженнер не скрывает, что всю жизнь борется с прыщами на лице

Сара Джессика Паркер не комплексует по поводу складок на животе и может позволить себе носить короткие топы

Судя по морщинам на лбу, Кира Найтли не бежит сломя голову к косметологу за порцией уколов. Действительно, зачем стесняться естественных процессов старения?

Кажется, Приянка Чопра полностью поддерживает коллегу в этом вопросе и не избавляется от колец Венеры на шее

Не комплексует по поводу складок в области подмышек и Ким Кардашьян. Что естественно, то не безобразно

Неидеальная форма груди и растяжки не помешали Леди Гага стать одной из самых обсуждаемых фигур звездного олимпа

Впрочем, растяжки на груди не беспокоят и Алиссу Милано

Зои Салдана предпочитает натуральный маникюр. Актриса не покрывает ногти на руках и ногах лаком даже для красной ковровой дорожки

Нетипичная внешность, а именно оттопыренные уши и волевая челюсть, вовсе не смущают Румер Уиллис. А то, как она себя преподносит, нас восхищает

Далекая от идеала осанка Руни Мара не помешала ей построить успешную кинокарьеру

Джессика Честейн имеет бледный цвет кожи, но явно не спешит пользоваться услугами солярия. И правильно делает

Кейт Босуорт знаменита своими оттопыренными ушками и гетерохромией глаз. Но мало кто замечал ее далеко не идеально ровные ноги

Пушок на лице придает кукольному лицу Эмилии Кларк еще большее очарование

Лили-Роуз Депп демонстрирует свой шрам на животе и тем самым дает понять, что это не причина для комплексов

Чудесная Хелена Бонем Картер может позволить себе забыть о существовании бритвы в повседневной жизни. И как же мы ее понимаем