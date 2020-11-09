18 звезд, которые на красной дорожке само совершенство, а в обычной жизни — ну точно мы с вами

Звезды на то и звезды, чтобы сиять в струящихся блестящих платьях в лучах софитов. Поэтому, когда люди видят знаменитость в обычной жизни — в шортах, толстовке и с гулькой на голове, они могут ее даже не узнать, а узнав — постесняться поздороваться. Уж больно домашним, близким, уязвимым кажется небожитель в костюме из соседнего супермаркета.

Нам в AdMe.ru было очень интересно, как выглядят знаменитости в обычной жизни, когда сотни фотокамер не освещают их вспышками и не надо дефилировать по красной дорожке.

Эмили Блант

Английская актриса выиграла у судьбы в лотерею: вышла замуж за красавчика-актера Джона Красински, получила долгожданное гражданство и массу звездных ролей. В жизни Эмили довольно скромна, они с мужем даже дом для семьи купили в районе, где на них не обращают внимания. «Людям там наплевать на знаменитостей, — рассказала об этом Блант. — Ни у кого нет времени или желания останавливаться и смотреть. И можно везде гулять пешком — в супермаркет, в химчистку, с детьми в школу».

Бритни Спирс

Поп-принцесса 00-х перепробовала массу образов: она была и девчонкой из соседнего двора, и скромницей, и роковой соблазнительницей. Но в одном можно быть уверенным точно: она обожает чокеры и красный цвет. Иногда Бритни радует фанатов «модными дефиле» в вещах из своего гардероба на страничке в инстаграме.

Кейт Бланшетт

Когда дело касается красных дорожек, Кейт — сама элегантность. Как выяснилось, и в обычной жизни оскароносная актриса держит марку. Более того: звезда выступает за осознанное потребление и против влияния fashion-индустрии на окружающую среду. Она ограничивает количество образов, которые выбирает для мероприятий, и призывает коллег делать то же самое. Она говорит: «Когда вы узнаете, что в мире потребляется 18 млрд предметов одежды в год, а это на 400 % больше, чем 10 лет назад, то можно понять, что что-то тут неправильно».

Ума Турман

До того, как покорить Голливуд, Ума работала моделью, и, конечно, это не могло не отразиться на ее образе и умении своими изысканными и лаконичными нарядами бить точно в цель — сердца поклонников. Когда звезда в 1995 году появилась на церемонии вручения премии «Оскар» в платье от Prada, она произвела фурор: репортеры обсуждали молодую актрису и ее наряд больше, чем лауреатов премии. В обычной жизни Ума не шокирует окружающих, отдавая предпочтение удобным и привычным всем нам вещам — джинсам, пальто, уютным свитерам.

Кристен Стюарт

«Пацанка» Стюарт и на красной дорожке не стесняется быть собой — смелой, дерзкой — и одеваться в то, в чем ей удобно. Она с легкостью сочетает платья от Chanel с кроссовками Converse, а поверх этого может надеть мужской пиджак. А смотрится все это так, будто над образом корпела толпа стилистов. Модные журналы окрестили ее «королевой крутизны». Ну а что, не каждая звезда так смело и открыто придет на красную дорожку практически в том же, в чем ходит за покупками.

Мила Кунис

Милена Марковна, более известная как Мила Кунис, на красных дорожках воплощает мечту любого дизайнера, с достоинством и грацией пронося творения знаменитых кутюрье мимо объективов фоторепортеров со всего мира. А в жизни Мила предпочитает простую и удобную одежду. Джинсы, худи, гулька на голове — именно в таком виде чуть ли не ежедневно умудряются сфотографировать ее папарацци. Сейчас главное в ее жизни — воспитание детей, поэтому Мила и не стремится быть идеальной. «Я искренне считаю, что любая женщина, которая пытается быть идеальной матерью, настраивает себя на провал», — говорит она.

Скарлетт Йоханссон

Как бы ни пытались подкрасться к Скарлетт папарацци, в какой бы одежде они ее ни сфотографировали — всегда получается здорово, актриса гармонична в любом образе. Однако, гуляя с семьей, она забывает о стразах и блестках и не стесняется носить обычную одежду. Кстати, ее можно поздравить: совсем недавно Скарлетт вышла замуж за комика Колина Джоста. Пара обменялась клятвами в вечной любви на тайной церемонии.

Джессика Альба

Джессика Альба — мастер повседневного шика. Кажется, совершенно невозможно застать ее в чем-то мешковатом, неряшливом и «простом». Она всегда одета с иголочки, и ее способность выглядеть одновременно привлекательно и изысканно в обычной жизни становится поводом для материалов и обсуждений в уважаемых глянцевых изданиях. При этом Джессика активно руководит своим успешным экобрендом и воспитывает 3 детей. И как все успевает?

Моника Беллуччи

За все то время, пока актриса считается одной из самых обворожительных звезд, ее ни разу не удалось застать в неряшливой и «простой» одежде. Моника Беллуччи по сей день остается живым воплощением роковой женщины в стиле Феллини: облегающие платья, наряды с дерзкими вырезами, бриллианты, кружева и много-много черного — этому она верна как на красных дорожках кинофестивалей, так и в обычной жизни.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс — актриса, которая умеет удивлять не только на экране. Поднимаясь на сцену церемонии вручения премии «Оскар» за статуэткой в номинации «Лучшая женская роль», она не совладала со шлейфом своего платья от Dior и растянулась на ступеньках. Через год Лоуренс снова запуталась в платье и споткнулась, но уже на красной дорожке. Поэтому в жизни звезда предпочитает платья попроще и юбки покороче.

Джессика Честейн

43-летняя Честейн на красной дорожке всегда является образцом элегантности и отдает предпочтение нарядам от Prada, Givenchy и Versace. Вот и в ее повседневном гардеробе нет места вычурным вещам.

Анджелина Джоли

Она ворвалась на красные дорожки в 1998 году и стала образцом стиля. В обычной жизни наряды Джоли становятся более приглушенными, но не менее элегантными. Актриса, кинорежиссер, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН, мама 6 детей всегда одета с иголочки. Остается открытым вопрос: как Анджелина находит время на то, чтобы одеться, не говоря уже о том, чтобы выглядеть так роскошно?

Кейт Уинслет

В свое время Кейт создала шикарный андрогинный образ, дефилируя в сшитых на заказ костюмах и смокингах, а если звезда и надевала платья, то максимально простые, без излишеств. При этом актриса утверждала, что в молодости считала себя полной и была недовольна своей фигурой. Сейчас, по крайней мере, все встало на свои места: она полностью довольна собой и не пытается что-то «спрятать» или «понравиться», предпочитая вычурным нарядам простые джинсы, футболки и куртки. Ну и правда, зачем в повседневной жизни образ с красной ковровой дорожки?

Бейонсе

Ее стиль прошел долгий путь со времен Destiny’s Child и из городского уличного превратился в воплощение истинной женственности. Даже не находясь под прицелом камер, королева R’n’B не изменяет себе, оставаясь нежной и изящной.

Галь Гадот

На красной дорожке израильская актриса и модель являет собой воплощение стиля «сдержанный шик», а на прогулке с детьми и дома любит то же, что и мы с вами: чтобы было удобно. Но согласитесь, в жизни Чудо-женщина так же чудесна, как и на экране.

Кара Делевинь

Модель и актриса органична во всем, и если на публике Кара предпочитает гламур, то в свободное время обожает носить байкерские ботинки, узкие джинсы и шапочки. Пройди она по улице мимо — ну как узнать в этой девушке супермодель?

Ева Грин

Королева готики выглядит экстравагантно не только на публике. Ее неизменный атрибут — красная помада. И, конечно, любимый черный цвет украшает звезду как на официальных мероприятиях, так и в домашней обстановке.

Рианна

Девушка, которая может «взорвать» красную дорожку одним своим появлением, дефилируя в прозрачных или меховых платьях, в свободное от «звездной работы» время одевается ну точно как мы с вами — в удобные и теплые трикотажные костюмчики.