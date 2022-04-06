18 звезд, которые махнули рукой на пресловутые стандарты красоты и позволили себе быть собой
Современное общество предъявляет нам жесткие требования, определяя не только нормы поведения, но и то, как мы должны выглядеть. Чтобы соответствовать общепринятым стандартам, женщины часто изнуряют себя строгими диетами, болезненными процедурами и многочасовыми тренировками в спортзале. Давление оказывается на всех: от обычных девушек до звезд первой величины. Но пока одни беспрекословно идут на поводу у окружающих, другие полностью принимают себя, не пытаясь оправдать чужие ожидания.
Мы в AdMe.ru искренне восторгаемся публичными женщинами, которые не готовы жертвовать своим комфортом ради всеобщего одобрения и своим примером доказывают: настоящая красота не вписывается ни в какие рамки.
Николь Кидман даже не думает скрывать свои небезупречные уши. Мы тоже не видим смысла комплексовать по этому поводу
Кристен Стюарт полностью поддерживает коллегу в этом вопросе
Эмма Уотсон не спешит избавляться от волос на руках. И действительно, зачем стесняться того, что естественно?
Кристину Эпплгейт также не беспокоит лишняя растительность на теле
Анна Пэкуин покорила фанатов и без голливудской улыбки
А Кирстен Данст превратила неидеальную улыбку в свою главную изюминку
«Ленивый глаз» (нарушение, характеризующееся снижением остроты зрения одного или обоих глаз) не помешал Хайди Клум стать одной из самых востребованных моделей
Не комплексует по поводу аналогичного синдрома и Мелисса Джоан Харт, пленившая сердца миллионов фанатов по всему миру
Шэрон Стоун даже не думает удалять шрам на шее
Не избавляется от заметного рубца на ноге и Кейли Куоко. И мы ее полностью поддерживаем
Неидеальные ноги не мешают Кире Найтли носить мини. Нам же кажется, что актриса просто обворожительна
Анджелину Джоли постоянно критикуют за излишнюю худобу, а она всем своим видом доказывает, что ей нет дела до мнения окружающих. И выглядит просто изумительно
Кейт Уинслет уверена в том, что пушок на лице вполне естественен и нет смысла бороться с ним
Сальма Хайек также считает, что стесняться пушка на лице глупо
Сара Джессика Паркер чувствует себя уверенно и без маникюра
Майли Сайрус также думает, что отсутствие маникюра не повод отменять концерт
Билли Айлиш пришлось пройти долгий путь, чтобы принять свое тело. Но сейчас девушка не стыдится своих форм и выглядит просто восхитительно
Обладательница трех «Оскаров» Мерил Стрип может себе позволить появиться на церемонии с отросшими корнями и без маникюра. Актриса очаровательна в любом виде
Вы пытаетесь оправдать чужие ожидания? На какие жертвы вы шли ради красоты?