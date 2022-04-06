18 звезд, которые махнули рукой на пресловутые стандарты красоты и позволили себе быть собой

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Современное общество предъявляет нам жесткие требования, определяя не только нормы поведения, но и то, как мы должны выглядеть. Чтобы соответствовать общепринятым стандартам, женщины часто изнуряют себя строгими диетами, болезненными процедурами и многочасовыми тренировками в спортзале. Давление оказывается на всех: от обычных девушек до звезд первой величины. Но пока одни беспрекословно идут на поводу у окружающих, другие полностью принимают себя, не пытаясь оправдать чужие ожидания.

Мы в AdMe.ru искренне восторгаемся публичными женщинами, которые не готовы жертвовать своим комфортом ради всеобщего одобрения и своим примером доказывают: настоящая красота не вписывается ни в какие рамки.

Николь Кидман даже не думает скрывать свои небезупречные уши. Мы тоже не видим смысла комплексовать по этому поводу

Кристен Стюарт полностью поддерживает коллегу в этом вопросе

Эмма Уотсон не спешит избавляться от волос на руках. И действительно, зачем стесняться того, что естественно?

Кристину Эпплгейт также не беспокоит лишняя растительность на теле

Анна Пэкуин покорила фанатов и без голливудской улыбки

А Кирстен Данст превратила неидеальную улыбку в свою главную изюминку

«Ленивый глаз» (нарушение, характеризующееся снижением остроты зрения одного или обоих глаз) не помешал Хайди Клум стать одной из самых востребованных моделей

Не комплексует по поводу аналогичного синдрома и Мелисса Джоан Харт, пленившая сердца миллионов фанатов по всему миру

Шэрон Стоун даже не думает удалять шрам на шее

Не избавляется от заметного рубца на ноге и Кейли Куоко. И мы ее полностью поддерживаем

Неидеальные ноги не мешают Кире Найтли носить мини. Нам же кажется, что актриса просто обворожительна

Анджелину Джоли постоянно критикуют за излишнюю худобу, а она всем своим видом доказывает, что ей нет дела до мнения окружающих. И выглядит просто изумительно

Кейт Уинслет уверена в том, что пушок на лице вполне естественен и нет смысла бороться с ним

Сальма Хайек также считает, что стесняться пушка на лице глупо

Сара Джессика Паркер чувствует себя уверенно и без маникюра

Майли Сайрус также думает, что отсутствие маникюра не повод отменять концерт

Билли Айлиш пришлось пройти долгий путь, чтобы принять свое тело. Но сейчас девушка не стыдится своих форм и выглядит просто восхитительно

Обладательница трех «Оскаров» Мерил Стрип может себе позволить появиться на церемонии с отросшими корнями и без маникюра. Актриса очаровательна в любом виде