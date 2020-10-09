18 звезд, которые изменили свой стиль и теперь выглядят очень гармонично

Частая смена имиджа — неотъемлемая часть жизни звезд. Кто-то ограничивается сменой прически, а кто-то принимает решение полностью сменить свой стиль. Иногда подобные изменения обусловлены новыми ролями, а иногда это просто порыв души.

Мы в AdMe.ru решили ненадолго отправиться в прошлое и посмотреть, как выглядели звезды несколько лет назад, а также сравнить их образы с нынешними. Некоторые старые фотографии стали для нас настоящим открытием.

1. Брэдли Купер

Брэдли Купер прошел путь от героя малоизвестных комедий до успешного актера и режиссера. Эволюция его образов также довольно любопытна. Мало кто помнит, но в начале своей карьеры Брэдли был блондином с небрежной укладкой в стиле Брэда Питта. Что касается одежды, то и здесь прослеживалась тенденция к небрежности (расстегнутая на груди рубашка — яркий тому пример). Сейчас от былого имиджа не осталось и следа. Купер вернул свой натуральный цвет волос, убрал волосы со лба и надел идеальный смокинг с бабочкой.

2. Эмма Уотсон

Поскольку слава обрушилась на Эмму еще в детстве, поклонники могли следить за эволюцией ее образа практически в режиме онлайн. В какой-то момент Уотсон произвела настоящий фурор, обрезав свои локоны и появившись на публике с короткой стрижкой пикси. С новой прической девушка выглядела довольно кокетливо и игриво, но все-таки со временем вернулась к более длинным волосам и открытому лбу. Сейчас Эмма предпочитает менее дерзкие образы, при этом экспериментируя с макияжем и выбирая для светских мероприятий монохромные образы.

3. Эмма Стоун

Эмма Стоун на самом деле натуральная блондинка, но мы привыкли видеть ее на экранах огненно-рыжей, поскольку большую часть своей актерской карьеры девушка красила волосы. Конечно, под такой образ подбирался соответствующий макияж: smoky eyes, золотистый оттенок кожи, бронзер. Однако в 2020 году актриса удивила всех, представ в образе жгучей шатенки с асимметричной стрижкой боб. Новый образ роковой красотки как будто бы сделал из Эммы Стоун другого человека.

4. Кэти Перри

Что касается внешности, в этом Кэти очень смелый экспериментатор. За свою творческую карьеру она примерила несколько десятков образов. Долгое время девушка была брюнеткой с длинной челкой, потом она шокировала всех, подстригшись под мальчика, и вот сейчас Кэти Перри пришла к образу яркой блондинки. Кстати, с новой прической отлично сочетается красная помада, которую так любит певица.

5. Крис Прэтт

Звездный путь Криса Прэтта нельзя назвать простым: до того, как стать звездой «Стражей Галактики» и востребованным актером, он снимался в не самых успешных картинах и выглядел совсем не так эффектно, как сейчас. Еще 7 лет назад у Криса был образ добродушного, круглощекого парня с растрепанной прической. Тем не менее актер решил избавиться от этого амплуа, похудел, подкачался, сделал себе новую стрижку с четкими линиями, а недельную небритость сменил на легкую щетину. Кажется, что у нового Криса изменился даже взгляд.

6. Наталья Водянова

Образ Натальи Водяновой можно описать как женственный с акцентом на естественную красоту. Однако был период, когда девушка экспериментировала с цветом. Одно время модель любила появляться на публике с довольно ярким макияжем (особенно ей полюбилась красная помада) и в нарядах броских оттенков и сложных форм. Однако у Натальи скорее холодный цветотип, а столь яркие цвета больше подходят теплому. Сегодня Водянова сделала ставку на сдержанные тона в одежде, минималистичный макияж и укладку, так что нам сложно поверить в то, что на фото многодетная мама, а не юная девушка.

7. Блейк Лайвли

У актрисы очень привлекательный типаж, который в Америке называется girl next door, что в переводе означает «соседская девчонка». У нее длинные волосы соломенного цвета, светлые глаза и потрясающая улыбка. В самом начале своей карьеры Блейк успешно обыгрывала этот образ, предпочитая распущенные волосы, золотистый загар и вещи простого кроя. Однако со временем звезда решила сменить стиль, который теперь можно охарактеризовать как «утонченная женственность и роскошь». Сегодня Лайвли больше похожа на актрис золотого века Голливуда с изысканными прическами и в элегантных платьях, подчеркивающих фигуру.

8. Шарлиз Терон

Для Шарлиз никогда не было сложностью поменять внешность. Ради роли в фильме «Монстр» она поправилась на 13 кг, а для «Безумного Макса» без проблем побрилась налысо. Тогда все убедились в том, что у актрисы очень красивая форма головы и ей очень идут короткие волосы. Видимо, Терон решила отойти от образа роскошной блондинки с белокурыми локонами и сделала ставку на более строгий стиль. Сначала она покрасила волосы в темный оттенок, но потом все же вернулась к привычному блонду, правда укоротив при этом длину. Эта лаконичная прическа и макияж как будто омолодили Шарлиз на несколько лет.

9. Керри Вашингтон

Долгое время звезда сериала «И повсюду тлеют пожары» Керри Вашингтон тщательно выпрямляла свои волосы. Она экспериментировала с длиной, но не с фактурой, разве что делала себе легкие локоны или волны. Сегодня Керри решила наконец-то дать волю своим естественным кудряшкам, и смотрятся они очень органично. Новая прическа придала образу звезды игривости и легкости.

10. Дженнифер Лоуренс

В начале своей карьеры юная звезда была миловидной блондинкой с длинными светлыми локонами, которая, кажется, иногда пользовалась или солярием, или автозагаром. Что касается нарядов, то в конце нулевых девушка одевалась довольно просто, выбирая стандартные вечерние платья, соответствующие дресс-коду. Однако перемены начались в 2013 году, когда актриса подписала контракт с легендарным домом моды Dior. С того момента образ Лоуренс стал намного более элегантным: она сменила цвет волос на платиновый блонд, забыла про загар и стала выбирать благородные ретрообразы. Сегодня Дженнифер отошла от эстетики старого Голливуда и предпочитает более эффектные и экспериментальные наряды.

11. Кристен Стюарт

Конечно, многие запомнили актрису как длинноволосую и романтичную Беллу из «Сумерек». Однако за время своей актерской карьеры Кристен Стюарт не раз экспериментировала со своим стилем. Она была то девочкой-пацанкой, то девушкой-готом с очень темными волосами и тяжелым взглядом. В какой-то момент звезда даже примерила на себя образ утонченной леди в длинных струящихся платьях, но через несколько лет она все-таки нашла свой стиль. Сейчас бунтарка Стюарт предпочитает небрежные стрижки, яркий макияж и одежду в стиле гранж.

12. Том Харди

Том Харди завоевал любовь зрителей не только блестящей игрой, но и своей привлекательной внешностью. Главной фишкой Тома всегда была некоторая небрежность в образе. Однако при взгляде на актера в 2020 году становится понятно, что кажущаяся «неухоженность» на самом деле результат довольно тщательной работы. Сейчас Харди предпочитает более аккуратную стрижку с короткими висками, которая подчеркивает овал лица, а также явно не брезгует гелем для укладки. Также стоит отметить, что актер отлично понял главный секрет успеха «небрежного» образа: он смотрится эффектно в сочетании с идеально сидящим по фигуре костюмом.

13. Мишель Уильямс

Появившись на широких экранах в образе златовласки с красивыми локонами, со временем Мишель Уильямс решила кардинально сменить имидж. Она сделала себе ультрасовременную и немного дерзкую стрижку, с которой проходила несколько лет. Сейчас актриса вернулась к более удлиненной форме стрижки, а также перекрасила волосы в холодный платиновый блонд, который особенно эффектно сочетается с ярким макияжем.

14. Энн Хэтэуэй

Для роли в мюзикле «Отверженные» Энн пришлось очень коротко подстричься, и затем в течение некоторого времени актриса экспериментировала со стрижками, то отращивая челку, то вновь ее отрезая. Примерно в это же время стилисты стали подбирать Энн более брутальные наряды: брючные костюмы, различные вещи из кожи. Однако в итоге Энн все же вернулась к женственным и чувственным образам с роскошными локонами и элегантными платьями.

15. Тильда Суинтон

Вообще Тильду Суинтон сложно причислить к бьюти-экспериментаторам: поклонники привыкли видеть актрису с очень светлыми волосами и с минимальным макияжем, который подчеркивает ее благородную нордическую красоту. Тильда давно сделала ставку на андрогинность как во внешности, так и в одежде. Однако недавно звезда решилась на перемены: она немного отрастила волосы, покрасила их в рыжий цвет и сделала более яркий мейкап, с которым ее лицо стало еще выразительнее.

16. Эль Фэннинг

Эль Фэннинг пришла в мир большого кино в образе нежной блондинки, которая предпочитает естественный макияж, распущенные волосы соломенного цвета и летящие платья с цветами и рюшами. Под стать образу были и роли: как правило, Фэннинг появлялась на экране в роли принцесс и максимально положительных героинь. Сейчас Эль повзрослела и решила поменять стиль. Актриса сменила соломенный блонд на более холодный оттенок, а вместо локонов сделала ставку на более элегантные и изысканные прически. Также девушка активно экспериментирует с макияжем, делая акцент на глаза. Особенно Эль любит цветные тени и стрелки.

17. Эллен Дедженерес

Эллен Дедженерес известна не только как автор знаменитого селфи с церемонии вручения премии «Оскар», но и как одна из самых стильных комедианток Голливуда. Она никогда не делала ставку на чувственность, однако еще в начале нулевых ее прическа была более женственной. Сегодня Дедженерес невозможно представить без короткой стрижки и костюмов в стиле унисекс. Когда звезде нужно приодеться, она надевает эффектные брюки и пиджаки безупречного кроя и выглядит в них как настоящий денди. Эллен явно нашла свой узнаваемый и неповторимый стиль.

18. Кейт Бланшетт

Актриса нередко появлялась на красных дорожках с разными стрижками и прическами, а невероятные, изысканные платья стали чуть ли не визитной карточкой Кейт. Модные критики не раз называли звезду иконой стиля за ее элегантные образы. Несмотря на множество экспериментов, Бланшетт редко кардинально меняла цвет волос. Как правило, это был блонд с более холодными или теплыми оттенками, иногда переходящий в рыжий. Однако в прошлом году актриса удивила всех, появившись на публике в образе шатенки. Вместе с цветом волос изменился и гардероб звезды: он стал более строгим и дерзким. Правда, в новом образе звезда пробыла недолго: сегодня Кейт вернулась к привычному классическому блонду и роскошным платьям, которые подчеркивают ее благородную внешность.