18 звезд, которые готовы часами выбирать наряд для светских мероприятий, а в обычной жизни совсем не парятся насчет одежды

Многие из нас готовы часами наряжаться и прихорашиваться перед зеркалом для публичных мероприятий, к примеру на свадьбу подруги или даже для похода в ресторан. А в повседневной жизни мы обычно выбираем одежду попроще и особо не возимся с макияжем и прической. И так же порой поступают и знаменитости.