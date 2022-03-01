18 звезд, которые готовы часами выбирать наряд для светских мероприятий, а в обычной жизни совсем не парятся насчет одежды
Многие из нас готовы часами наряжаться и прихорашиваться перед зеркалом для публичных мероприятий, к примеру на свадьбу подруги или даже для похода в ресторан. А в повседневной жизни мы обычно выбираем одежду попроще и особо не возимся с макияжем и прической. И так же порой поступают и знаменитости.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, кто из селебрити блистает на красной дорожке, а в жизни предпочитает комфорт и не особо парится насчет нарядов.
Сандра Буллок
Джулианна Мур
Мег Райан
Брук Шилдс
Элизабет Хёрли
Хэлли Берри
Сальма Хайек
Джоди Фостер
Николь Кидман
Наоми Уоттс
Кейт Бланшетт
Дженнифер Лопес
Гвинет Пэлтроу
Оливия Уайлд
Меган Фокс
Рене Зеллвегер
Кирстен Данст
Кристина Агилера
А вы тоже в повседневной жизни предпочитаете одежду попроще или стараетесь всегда выглядеть на все сто?
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