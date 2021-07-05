18 звезд, для которых примерить кардинально новый образ как котика погладить

Смена имиджа для публичного человека — актера, певца, ведущего — дело привычное. Знаменитости так часто меняют образы, что уследить за изменениями бывает нелегко. И все же иногда преображения получаются настолько яркими, что просто невозможно пройти мимо и не выразить свой респект.