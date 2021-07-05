18 звезд, для которых примерить кардинально новый образ как котика погладить
Смена имиджа для публичного человека — актера, певца, ведущего — дело привычное. Знаменитости так часто меняют образы, что уследить за изменениями бывает нелегко. И все же иногда преображения получаются настолько яркими, что просто невозможно пройти мимо и не выразить свой респект.
Мы в AdMe.ru на секундочку оторопели от того, насколько неожиданными получились преображения 18 звезд из нашей подборки.
Дэниел Рэдклифф
- Это прямо реально, на самом деле его волосы? © parineetas903 / Instagram
- Вот что было бы, если бы Лили вышла замуж за Снегга. © stewardosssilva / Instagram
Билли Айлиш
Мэйси Уильямс
Майли Сайрус
Лана Дель Рей
Кейт Хадсон
Келли Осборн
Белла Хадид
Джим Парсонс
- Мне просто больно видеть его в чем-нибудь, кроме двух футболок. © Diovani_O / Twitter
Эмили Ратаковски
Шакира
Кайя Гербер
Хилари Дафф
Ана де Армас
Кара Делевинь
Пэрис Хилтон
Ким Кардашьян
Марго Робби
На какой самый экстремальный эксперимент с внешностью решались вы?
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