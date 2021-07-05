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18 звезд, для которых примерить кардинально новый образ как котика погладить

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Смена имиджа для публичного человека — актера, певца, ведущего — дело привычное. Знаменитости так часто меняют образы, что уследить за изменениями бывает нелегко. И все же иногда преображения получаются настолько яркими, что просто невозможно пройти мимо и не выразить свой респект.

Мы в AdMe.ru на секундочку оторопели от того, насколько неожиданными получились преображения 18 звезд из нашей подборки.

Дэниел Рэдклифф

Билли Айлиш

Мэйси Уильямс

Майли Сайрус

Лана Дель Рей

Кейт Хадсон

Келли Осборн

Белла Хадид

Джим Парсонс

  • Мне просто больно видеть его в чем-нибудь, кроме двух футболок. © Diovani_O / Twitter

Эмили Ратаковски

Шакира

Кайя Гербер

Хилари Дафф

Ана де Армас

Кара Делевинь

Пэрис Хилтон

Ким Кардашьян

Марго Робби

На какой самый экстремальный эксперимент с внешностью решались вы?

Фото на превью Can Nguyen / Capital Pictures / East News, Anthony Devlin - PA Images / PA Images / Getty Images, Invision / Invision / East News, ABACA / Abaca / East News
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