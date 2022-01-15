18 знаменитых женщин, которые не пытаются цепляться за ускользающую молодость, а с достоинством принимают свой возраст

Принять возрастные изменения внешности не всегда просто. Ведь иногда так не хочется мириться с тем, что кожа становится менее упругой, а лишние килограммы сбросить все сложнее. Такие размышления частенько отравляют жизнь женщинам во всем мире.

Мы в AdMe.ru тоже иногда переживаем из-за быстротечности молодости. Поэтому решили отыскать звезд, которые призывают не волноваться из-за прожитых лет, а наслаждаться каждым моментом.

Моника Беллуччи — 57 лет

Итальянская актриса Моника Беллуччи из тех женщин, которые предпочитают стареть красиво. Моника откровенно говорит, что со старением ничего поделать нельзя, поэтому она предпочитает не мучить себя изнурительными диетами и тренировками, а есть пасту и заниматься пилатесом: «Я не одержима. Я всегда была „с формами“, никогда не отличалась худобой, это моя природа. И я хочу стареть спокойно. По мере увядания тела расцветает душа». К тому же, как считает актриса, с возрастом меняются приоритеты: на первый план выходят дети и совсем иные потребности.

Кортни Кокс — 57 лет

Актриса Кортни Кокс наиболее известна ролью Моники Геллер в ситкоме «Друзья». В последние годы она свела к минимуму количество инъекций и филлеров. Кортни уверена, что сейчас она больше похожа на саму себя, чем прежде, и говорит, что морщинки — это всего лишь следы улыбки, которые нужно принять.

Кэмерон Диас — 49 лет

Актриса Кэмерон Диас не скрывает того, что несколько лет назад делала инъекции: «Я пробовала ботокс. Он очень изменил мое лицо, и я подумала, что лучше видеть стареющее лицо, чем то, которое тебе не принадлежит».

Синди Кроуфорд — 55 лет

Супермодель Синди Кроуфорд говорит, что не зациклена на собственном возрасте и понимает, что сегодня выглядит иначе, чем прежде. Синди принимает то, что имеет, и не испытывает потребности снова чувствовать себя молодой.

Энди Макдауэлл — 63 года

Актриса Энди Макдауэлл произвела фурор на Каннском кинофестивале, когда вышла на красную дорожку с гривой седых волос. Она решила не просто перестать красить волосы, а сделать натуральный цвет своей визитной карточкой. Энди уверенно чувствует себя в новом образе и сравнивает себя с Джорджем Клуни, который тоже не стесняется седины.

Диана фон Фюрстенберг — 75 лет

Модельер Диана фон Фюрстенберг говорит, что никогда не понимала людей, которые волнуются из-за того, что им исполнилось 30. Она утверждает, что всегда выглядела старше своих лет и ей это нравилось.

Джессика Лэнг — 72 года

Певица и актриса Джессика Лэнг является обладательницей двух «Оскаров», трех «Эмми» и пяти «Золотых глобусов». А сегодня высказывает интересные мысли о принятии собственного возраста: «Я считаю, что представления о том, что можно всегда выглядеть так, как в 30 или 40, ложные. Вы выглядите иначе и больше никогда не будете такими, как тогда».

Джейми Ли Кертис — 63 года

Актриса и писательница Джейми Ли Кертис на ранних этапах своей карьеры получила прозвище Королева Крика из-за ролей в ряде знаменитых фильмов ужасов. Сегодня она выступает за старение без вмешательства пластической хирургии и уверена в том, что этот процесс так же естествен, как мягкость и запах младенца. Потому что старение — это эволюция человека в чистом виде.

Дрю Бэрримор — 46 лет

Дрю Бэрримор, как и ее коллега по сериалу «Ангелы Чарли» Кэмерон Диас, не боится стареть и выкладывать фотографии без фильтров. Дрю уверяет, что ничего не делала со своим лицом, потому что опасается стать зависимой от процедур. К тому же, как признается актриса, она никогда не пугалась того, как ее изменит жизнь.

Хэлли Берри — 55 лет

Актриса Хэлли Берри столкнулась с тем, что некоторые процедуры навязываются женщинам в виде советов «сделать это и то, что-то поднять, и тогда будет лучше». Хэлли говорит, что просто хочет быть собой и выглядеть как постаревшая собственная версия, потому что косметические процедуры в некотором смысле превращают нас в других людей.

Хайди Клум — 48 лет

Немецкая супермодель Хайди Клум не одобряет женщин, которые прибегают к помощи пластических хирургов в попытке сохранить молодость. Особенно странным и непонятным Хайди считает увлечение совсем молодых девушек пластикой.

Кейт Бекинсейл — 48 лет

Кейт Бекинсейл не понимает, что такого происходит с внешностью женщины далеко за 30, что может вызывать тревогу. К тому же в жизни есть более глобальные проблемы, чем переживания из-за возраста: «Мой отец умер, когда ему был 31 год. Так что если вам исполняется 38, 39, 40 или 50, то это просто здорово!»

Дженнифер Коннелли — 51 год

Оскароносная голливудская актриса Дженнифер Коннелли говорит, что для нее действительно важны лишь благополучие и счастье. Дженнифер предполагает, что, возможно, она так считает из-за знакомства с людьми, которые истязали себя, пытаясь соответствовать узким и строгим определениям того, что культура считает прекрасным.

Вайнона Райдер — 50 лет

Вайнона Райдер — лауреат премии «Золотой глобус». А в 2000 году она получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде. В одном из интервью актриса сказала, что ей кажется странным то, что день рождения иногда воспринимается людьми довольно трагично. Вайнона довольна тем, как она выглядит, становясь старше.

Сальма Хайек — 55 лет

Актриса Сальма Хайек считает, что одно из самых захватывающих явлений в жизни женщины — это постоянное открытие своей красоты. И, по мнению Сальмы, дамам нужно научиться находить внутреннюю привлекательность и сохранять ее.

Ким Кэтролл — 65 лет

Ким Кэтролл, исполнившая роль Саманты в сериале «Секс в большом городе», непоколебима в своем мнении о том, что настоящее оскорбление — это говорить женщине фразу из серии «Ты прекрасно выглядишь для своего возраста». Потому что точку следовало бы поставить после «Ты прекрасно выглядишь».

Опра Уинфри — 67 лет

Телеведущая Опра Уинфри несколько раз признавалась журналом Forbes самой влиятельной знаменитостью. Опра адекватно относится к собственному возрасту и говорит о том, что только принятие прожитых лет делает жизнь наиболее полной и ценной. Тогда как стремление скрыть возраст ведет к болезни общества: желанию быть тем, кем не являешься.

Наоми Уоттс — 53 года

Британская актриса Наоми Уоттс дебютировала на большом экране в 1986 году в фильме «Только ради любви». С тех пор она снялась еще в десятках картин, а также проявила себя как человек с активной жизненной позицией. Наоми сотрудничала с ООН и занималась благотворительностью. А однажды сказала, что после 40 лет роли становятся только интереснее, поскольку они отражают и собственный жизненный опыт актера.