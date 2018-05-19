18 знаменитостей, о родстве которых вы могли не знать

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Некоторых знаменитостей объединяют не только совместные съемки и миллионы поклонников: оказывается, многие из них еще и родственники. А знали ли вы, что Мелани Гриффит — мама Дакоты Джонсон? Или что Джулия Робертс — тетя Эммы Робертс?

AdMe.ru собрал самую интересную информацию и предлагает вам узнать побольше о звездных семьях.

1. Стивен Спилберг — крестный отец Дрю Бэрримор

Крестными родителями Дрю являются режиссер Стивен Спилберг и актриса Софи Лорен. Помимо всего прочего, своей популярностью Дрю обязана крестному отцу. В 6-летнем возрасте она сыграла Герти в фильме Спилберга «Инопланетянин», который сделал ее знаменитой.

2. Фил Коллинз — отец Лили Коллинз

Номинантка на «Золотой глобус», звезда фильма «Белоснежка: Месть гномов» Лили Коллинз стала актрисой благодаря выдающемуся таланту и милой внешности. Согласитесь, девушка даже немного напоминает Одри Хепберн. Ну и, возможно, немного помог ее отец — обладатель многочисленных премий «Грэмми» и «Оскара» Фил Коллинз. Тягой к творчеству Лили пошла в папу, а красотой — в маму. Хорошо, что не наоборот.

3. Кейт Миддлтон и Гай Ричи — кузены в 4-м поколении

Культовый режиссер Гай Ричи, снявший фильмы «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Меч короля Артура», получил приглашение на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон как гость со стороны невесты, а не за свои кинематографические заслуги. Корни кузенства уходят более чем на пару веков назад. Несмотря на это, и Кейт, и Гай прекрасно осведомлены о своем родстве.

4. Роб Шнайдер — отец Эль Кинг

Актер Роб Шнайдер считает, что каждый человек должен сам доказать свою состоятельность в каком-либо деле, чтобы преуспеть в нем. Поэтому он не выносит протекционизма. Такие же качества передались и дочери комика. Эль Кинг, вопреки ожиданиям, не пошла по стопам отца. Она решила стать певицей и уже выпустила свой первый альбом.

5. Джулия Робертс — тетя Эммы Робертс

На выбор профессии Эммы Робертс повлияла ее тетя Джулия Робертс. Мама Эммы хотела, чтобы у дочери было нормальное детство, не связанное с киноиндустрией. Однако все свободное время Эмма проводила на съемках Джулии Робертс. В 2010 году зрители увидели совместную актерскую игру тети и племянницы в фильме «День святого Валентина».

6. Мелани Гриффит — мать Дакоты Джонсон

Дакота Джонсон родилась в семье актеров Дона Джонсона и Мелани Гриффит. Помимо этого, она является внучкой актрисы Типпи Хедрен, а после развода родителей отчимом Дакоты стал Антонио Бандерас. С таким внушительным списком родственных связей по актерской линии сложно было даже представить, что девушка будет всерьез рассматривать какую-то другую профессию.

7. Хью Грант — троюродный дядя Томаса Броди-Сангстера

Карьера Томаса также, скорее всего, была предрешена еще до его рождения. Его мама снялась в нескольких сериалах на BBC, а отец, который был музыкантом, участвовал в мюзикле The Lion King. Однако это еще не самые знаменитые родственники звезды «Игры престолов» и «Бегущего в лабиринте»: оказывается, троюродным дядей Томасу приходится сам Хью Грант.

8. Тони Кертис — отец Джейми Ли Кертис

Джейми Ли Кертис родилась в семье известных актеров Тони Кертиса и Джанет Ли. К удивлению многих, Джейми изначально не собиралась идти по проторенной дорожке звездных родителей и поступила в Тихоокеанский университет в Стоктоне на отделение социальной работы. Однако гены все-таки взяли свое, и после первого семестра будущая обладательница двух «Золотых глобусов» предпочла учебе актерскую карьеру.

9. Бейонсе и Бьянка Лоусон — сводные сестры

Относительно недавно в семье Бейонсе произошло пополнение: Бьянка Лоусон стала сводной сестрой певицы, а значит, породнилась и с Джеем-Зи, и с Соланж. Бьянку приняли в семью, после того как ее отец, Ричард Лоусон, в 2015 году стал супругом Тины Ноулз — мамы Бейонсе.

Родственные связи звезд иногда поражают. Расскажите нам в комментариях, о каких еще звездных семьях вы знаете.