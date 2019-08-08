18 знаменитостей, которые устали от привычного образа, и теперь их почти не узнать

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Вы обратили внимание, что есть знаменитости, которые меняют прически чуть ли не каждый месяц, а другие, наоборот, остаются верными своему образу долгие годы? Но, как оказалось, даже им иногда хочется кардинальных перемен.

AdMe.ru прошерстил соцсети голливудских и российских звезд и выяснил, что многие из них недавно решились на эксперимент со своей внешностью. Некоторых из них мы даже не сразу узнали.

1. Моника Беллуччи

2. Дарья Мельникова

3. Джим Керри

4. Кара Делевинь

5. Ляйсан Утяшева

6. Билли Айлиш

7. Питер Динклэйдж

8. Елена Темникова

9. Кейт Бекинсейл

10. Дима Билан

11. Кайли Дженнер

12. Мария Горбань

13. Кэти Бэйтс

14. Джейден Смит

15. Юлия Барановская

16. Зои Кравиц

17. Нюша

18. Кристен Стюарт