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18 знаменитостей, которые кардинально изменили прическу и не прогадали

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Знаменитости довольно часто меняют имидж. Возможно, для того чтобы привлечь к себе как можно больше внимания или просто в поисках чего-то нового. Желание перемен знакомо каждому человеку, но далеко не все решаются на такие метаморфозы. Глядя на фото наших селебрити, понимаешь, что нужно быть смелее, чтобы стать еще ярче и привлекательнее.

Мы в AdMe.ru обожаем эксперименты и тем более удачные попытки улучшить свой внешний вид. Радует, что не только женщины следят за модными тенденциями, но и мужчины не боятся яркой краски на волосах.

Кристина Асмус

© asmuskristina / Instagram, © asmuskristina / Instagram

Оксана Самойлова

© samoylovaoxana / Instagram, © samoylovaoxana / Instagram

Лолита Милявская

© lolitamilyavskaya / Instagram, © lolitamilyavskaya / Instagram

Елена Перминова

© lenaperminova / Instagram, © lenaperminova / Instagram

Яна Троянова

© troyanovayana / Instagram, © troyanovayana / Instagram

Ани Лорак

© anilorak / Instagram, © anilorak / Instagram

Ольга Куриленко

© olgakurylenkoofficial / Instagram, © olgakurylenkoofficial / Instagram

Мирослава Карпович

© m1r0slava_karpovich / Instagram, © m1r0slava_karpovich / Instagram

Анфиса Чехова

© achekhova / Instagram, © achekhova / Instagram

Ляйсан Утяшева

© liasanutiasheva / Instagram, © liasanutiasheva / Instagram

Равшана Куркова

© rav_shana / Instagram, © rav_shana / Instagram

Настасья Самбурская

© samburskaya / Instagram, © samburskaya / Instagram

Наташа Королева

© koroleva__star / Instagram, © koroleva__star / Instagram

Екатерина Усманова

© usmanovakate / Instagram, © usmanovakate / Instagram

Ольга Бузова

© buzova86 / Instagram, © buzova86 / Instagram

Галина Боб

© galabob / Instagram, © galabob / Instagram

Ида Галич

© galichida / Instagram, © galichida / Instagram

Дима Билан

© bilanofficial / Instagram, © bilanofficial / Instagram

Как вам такие изменения внешности известных людей? А вы решились бы обрезать волосы или покраситься в яркий цвет?

Фото на превью rav_shana / Instagram, rav_shana / Instagram
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