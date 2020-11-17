18 знаменитостей, которые кардинально изменили прическу и не прогадали

Знаменитости довольно часто меняют имидж. Возможно, для того чтобы привлечь к себе как можно больше внимания или просто в поисках чего-то нового. Желание перемен знакомо каждому человеку, но далеко не все решаются на такие метаморфозы. Глядя на фото наших селебрити, понимаешь, что нужно быть смелее, чтобы стать еще ярче и привлекательнее.