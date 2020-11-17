18 знаменитостей, которые кардинально изменили прическу и не прогадали
Знаменитости довольно часто меняют имидж. Возможно, для того чтобы привлечь к себе как можно больше внимания или просто в поисках чего-то нового. Желание перемен знакомо каждому человеку, но далеко не все решаются на такие метаморфозы. Глядя на фото наших селебрити, понимаешь, что нужно быть смелее, чтобы стать еще ярче и привлекательнее.
Мы в AdMe.ru обожаем эксперименты и тем более удачные попытки улучшить свой внешний вид. Радует, что не только женщины следят за модными тенденциями, но и мужчины не боятся яркой краски на волосах.
Кристина Асмус
Оксана Самойлова
Лолита Милявская
Елена Перминова
Яна Троянова
Ани Лорак
Ольга Куриленко
Мирослава Карпович
Анфиса Чехова
Ляйсан Утяшева
Равшана Куркова
Настасья Самбурская
Наташа Королева
Екатерина Усманова
Ольга Бузова
Галина Боб
Ида Галич
Дима Билан
Как вам такие изменения внешности известных людей? А вы решились бы обрезать волосы или покраситься в яркий цвет?
Фото на превью rav_shana / Instagram, rav_shana / Instagram