18 женщин с серебром в волосах, глядя на которых понимаешь, что седина может быть красивой

Седые волосы совсем не повод для комплексов, а уникальная фишка, и многие стали это понимать. В социальных сетях набирает популярность движение #FreeTheSilver, где женщины отказываются от постоянного закрашивания седины. Девушки делятся эмоциями после такого преображения.

Мы в AdMe.ru впечатлились смелостью их решения и даже задумались над сменой имиджа. Ведь принять и полюбить себя такой, какая ты есть, — важный шаг на пути к внутренней гармонии. И героини нашей подборки еще раз доказывают это. А в конце мы подготовили бонус про девушек, которые решили не ждать появления натуральной седины в волосах.

«Отращиваю седину уже 60 недель. Поскорее бы увидеть себя полностью седой»

У тебя очень красивая седина! © kellyp513 / Reddit

«Год без стрижки и окрашивания. Я просто оставила свои волосы в покое. Пришло время принять свою гриву седого льва»

«В 29 лет у меня седые волосы. И это круто»

Твоя седина классно смотрится. Не меняй этого никогда! © Justapartofyourimagination / Imgur

«1 год спустя. Рада такому прогрессу!»

«Мне еще нет 27 лет, а в моих волосах уже появились седые пряди. Надеюсь, скоро волосы станут полностью серебряными»

У меня тоже седые волосы, и мне 28. Раньше я ненавидела это, а теперь люблю свои серые локоны. © Hellloandii / Reddit

«У моей мамы самые красивые натуральные волосы цвета соли и перца»

«Мама хочет немножко изменить цвет волос, чтобы они были более фиолетовые».

«Мои седые кудрявые локоны. Я так рада, что отказалась от краски для волос и просто дала им отрасти»

Спасибо, что делитесь снимками своих красивых седых прядей. Это очень ценно. Я начала седеть, и я искренне надеюсь, что мои волосы будут выглядеть так же потрясающе, как ваши! © pies3-14159 / Reddit

«Седею с 20 лет. Всегда боялась, что выгляжу старомодно, но решение отращивать седину — моя лучшая идея»

Браво! Седые волосы выглядят стильно и красиво. © SlaversBae / Reddit

«Мне 56 лет. 4 с половиной года я не крашу волосы»

Мне так нравятся твои волосы! Я еще не такая седая, но уже с нетерпением жду, когда мои локоны будут выглядеть так же. © ktothebo / Reddit

«Хочу перейти от окрашенных коричнево-рыжих волос к моему натуральному цвету черного перца с солью»

«Теперь ищу способы сделать так, чтобы переход был плавным и красивым».

«Мне еще нет 30 лет, но в последнее время я быстро седею. Я не возражаю против такого цвета»

Это выглядит удивительно! Седые волосы — это круто, потому что они красивые и сверкающие. А с вашими кудрями они вдвойне прекраснее. © kreekaa / Reddit

«Люблю свои седые волосы»

Мне тоже нравится цвет твоих волос. © Acceptable-Beyond-48 / Reddit

«Мне 43. Я начала седеть в 23 года. Вот так мои волосы отросли за год без окрашивания. Жду с нетерпением, когда они полностью поседеют»

Твои волосы выглядят потрясающе! И эти два цвета очень хорошо сочетаются. © missmaebe / Reddit

День отличной прически

Мне так нравятся твои локоны, но седые — особенно! © AmandaBW / Reddit

Металлический серый

Такая красивая. Мне нравятся твои волосы! © Grouchy_Ad_5680 / Reddit

«Седые волосы у меня с 9 лет. Я долго с ними боролась. Но недавно решила оставить в покое и горжусь этим»

«Раньше я выдергивала седые волоски, но теперь я спокойно позволяю им расти».

«Мне почти 30, и я принимаю свое естественное лицо и седину»

Ты такая красивая! Седые волосы так хорошо обрамляют твое лицо. © indianyellow / Reddit

«Я поседела еще в молодости и красила волосы до 34 лет. Сейчас мне 40, и в данный момент мне очень нравятся мои локоны»

Это седые волосы? Я думала, что это платиновый блондин. Ваша седина выглядит великолепно! © blckrainbow / Reddit

Бонус: седина стала настолько модной, что девушки специально красят свои волосы в серебро

Наконец-то я сделала это! Окрашивание заняло 2 сеанса по 10 часов. © trickymohnkey / Reddit

Я добилась такого цвета самостоятельно, без помощи салонов. Раньше мои волосы были темно-коричневыми. © roxehna / Reddit

Теперь мои волосы серо-голубые. © alishulman / Reddit