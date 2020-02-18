18 загадочных находок и открытий, тайну которых хочется узнать немедленно

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На днях в Колумбии археологи обнаружили останки черепахи размером с автомобиль. Ее возраст примерно 5–10 млн лет. Нас впечатлила эта находка, и мы решили еще поискать интересные вещи, способные удивить.

AdMe.ru рад поделиться с вами новой подборкой из серии «Что это за штука?» А тех, кто дойдет до конца, ждет бонус — разгадка «великой тайны» детства.

«Расческе лет 5, а я только сейчас узнала, что эта штуковина вынимается из ручки. Поняли, для чего она?»

Ответ: Специальная игла для разделения прядей.

Большинство людей сейчас не знает, что это за странные монетки. Но спросите свою маму, и она сразу ответит

Ответ: Это нитевдеватель. Раньше почти все женщины шили себе наряды самостоятельно, и такая вещь была у каждой рукодельницы.

Зачем в комплекте с этими часами идет коробочка с цифрами 22 и 23?

Ответ: Швейцарская фирма IWC утверждает, эти часы должны проработать 300–400 лет, но в 2200 году их нужно отдать на микроремонт. Там и заменят на календаре текущую пластинку с номерами 20 и 21 на 22/23, чтобы и в 2350 году часы работали верно.

«Что меня удивило в отеле Westin в Новой Англии, так это 2 таблички: одна на уровне глаз, вторая ближе к полу. Зачем их дублируют?»

Ответ: На случай сильного пожара. Если помещение сильно задымилось, то единственный верный способ двигаться к выходу — ползком, на четвереньках, в общем, как можно ближе к полу. Номера комнат и указатели выхода на таком уровне — это стандарт пожарной безопасности.

«Нашел это, когда открыл люк бензобака в своей машине. Я никогда не видел такого прежде. У кого-нибудь есть идеи?»

Ответ: Это карпула, тип медицинской ампулы для инъекций. Пользователи Reddit предположили, что эту неизвестную жидкость мог кто-то подбросить или намеренно спрятать. Как иначе объяснить, каким образом в таком странном месте оказалось лекарство?

Зачем это приспособление на пожарной каске?

Ответ: Это рупор, с помощью которого начальники, скорее всего, отдавали приказы в те времена, когда радиосвязь еще не изобрели.

«Этот медный колокол передается в нашей семье из поколения в поколение около 100 лет. Но мы так и не поняли, что это»

Ответ: Монастырский дверной звонок, который сохранился без ручки.

«На моей ж/д остановке в Лондоне половина стены в таких отверстиях. Кто-нибудь знает, от чего они?»

Ответ: Одним из развлечений местных детишек, ожидающих поезд, было ковыряние стены монетками.

Железные наконечники на деревянной палке длиной 60 см. Зачем?

Ответ: Это приспособление для нарезки теста на шестигранники (как медовые соты).

Кто-нибудь знает, для чего это и как использовать?

Ответ: Это испанский сосуд для вина, называется поррон.

В Карпатах в каждом доме есть двери на высоте примерно 1,5 м. Как в них заходят?

Ответ: В эти двери не заходят (вход с другой стороны), они предназначены исключительно для похоронного обряда.

«Нашел случайно. Кто знает, для чего эта ложка?»

Ответ: Ложка для банок — чтобы удобнее было собирать со стенок остатки лакомств.

«Я нашел этот инструмент среди измерительных приборов. Восьмиугольник крутится, а ручка полностью из латуни»

Ответ: Индикатор магнитного поля, используется железнодорожниками.

Кто-нибудь знает, для чего эта странная яйцевидная штуковина с ручкой?

Ответ: Это приспособление для штопки носков.

Во многих питерских дворах есть специальные закутки.

Казалось бы, гораздо проще строить прямые стены, и места в доме будет больше. Для чего их делали?

Ответ: В доходных домах часто специально проектировали небольшие, зато с окном, комнаты для прислуги или кухарок.

Для чего в Венеции рядом с колодцами делали углубления?

Ответ: Углубление предназначено для собак и кошек, чтобы они могли попить.

Что это за советская штуковина, похожая на орудие пыток?

Ответ: Электроприбор для завивки волос.

Бонус

Помните советские дворы и детские садики? В них часто стояли вот такие фигуры. Сколько мы получали замечаний за лазанье по этим лесенкам! Все равно это было любимым времяпрепровождением ребятишек. Только недавно узнала: оказывается, эти кружочки — мишени для бросания мяча. © buka.Pi / Pikabu