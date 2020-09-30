18 отреставрированных зданий, которые должны были превратиться из гадких утят в настоящих красавцев (Однако получилось это не у всех)
«Реставрация» — пугающее слово для архитекторов и краеведов, которые, как никто другой, знают, что возразить лихим застройщикам, готовым на смелые эксперименты. Но и у них не всегда получается отстоять историческую целостность того или иного здания. А для горожан, напротив, это слово имеет положительную окраску: оно воспринимается как возможность увидеть восстановленные дома, которым вернули былой облик. Правда, примеры подобных действий бывают и неудачные. И на ум сразу приходит поговорка: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
Мы в AdMe.ru трепетно относимся к истории и перестаем дышать, когда видим очередной дом в плачевном состоянии. Нам очень хочется, чтобы в каждом городе таких было как можно меньше и будущие поколения смогли увидеть их красоту и величие, а не упадок. А пока мы предлагаем отправиться в виртуальное путешествие, где главные действующие лица — отреставрированные дома.
Романтический парк «Царицыно» в английском стиле в ходе работ превратили в подобие Версаля, чем он никогда не был
Музей-заповедник «Царицыно» открылся после реконструкции в 2007 году, но споры не утихают до сих пор. Историки и культурологи сходятся во мнении, что при восстановлении памятника архитектуры были допущены многочисленные нарушения. А главное то, что новый ансамбль абсолютно не похож на первоначальный вариант, а скорее напоминает муляж. Там даже появились объекты, которых и вовсе раньше не было. Одним из таких является фонтан.
Мрачное темно-серое здание в Будапеште стало светлым и нарядным в лучших классических традициях
Это доказательство того, что мы все еще способны создавать красивые вещи. © AmbassadorUlkesh / Reddit
Жилой дом в Варшаве и три его жизни: XIX, XX и XXI век
Реконструированные в ганзейском стиле хрущевки в Калининграде
И еще немного Калининграда
А кто такие «диснеевские» цвета для фасадов выбирает? Глазам же больно. © Иван Марков / Facebook
Белое здание в Лондоне в георгианском стиле заменило безликое бежевое
Должно быть, когда произошло это преобразование, цены на недвижимость в этом районе взлетели до небес.
© DarshDarshDARSH / Reddit
Другие новые дома с террасами были проданы примерно за 9 млн фунтов стерлингов каждый. © matcha-morning / Reddit
В Чарлстоне подошли более радикально к проблеме реконструкции — снесли фасад здания. Но получилось красиво
Я не понимаю, как эти уродливые здания вообще можно было построить. Обожаю такие перемены. © Zelovian / Reddit
Прекрасная Новая Голландия, которая была закрыта для посещения более 300 лет, удивительно преобразилась
Жилой дом недалеко от Новой Голландии. На этом месте сначала был детский садик, а затем хостел
Реставрации могут быть разными. Иногда даже такими
Прекрасные дома в стиле Ренессанс в центре Парижа были снесены ради этого отвратительного современного здания, которое выглядит как занавеска для душа. Как только город позволил этому произойти?
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Восстановленное здание в Мексике в 2016, построенное в 1710
Отель Regatta в Финляндии волшебно преобразился
Новый дом в Берлине встал на место безликого предшественника
Город строит второй дом, которым можно гордиться. © EddoB93 / Reddit
Австрия в последние годы придерживается тревожной тенденции разрешать застройщикам сносить великолепные старые дома
В пользу новых невероятно отвратительных современных зданий. Это безумие должно прекратиться!
© IhaveCripplingAngst / Reddit
Оказывается, не только в Петербурге в 90-е были обшарпанные фасады
Наверное, впервые в истории эта улица Берлина выглядит такой новой. © BloodyKant / Reddit
Отреставрированный буддийский храм в Астрахани, построенный в честь победы над Наполеоном
Некогда заброшенные дома в Вильнюсе сменились аккуратными зданиями
Восстановленный дворец Перейра в Сантьяго, пострадавший от землетрясения 1985 года
А вам какие чаще попадались результаты реставрации: здания, которыми хотелось бесконечно любоваться, или объекты, при виде которых возникало желание бежать от них без оглядки?