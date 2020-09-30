18 отреставрированных зданий, которые должны были превратиться из гадких утят в настоящих красавцев (Однако получилось это не у всех)

«Реставрация» — пугающее слово для архитекторов и краеведов, которые, как никто другой, знают, что возразить лихим застройщикам, готовым на смелые эксперименты. Но и у них не всегда получается отстоять историческую целостность того или иного здания. А для горожан, напротив, это слово имеет положительную окраску: оно воспринимается как возможность увидеть восстановленные дома, которым вернули былой облик. Правда, примеры подобных действий бывают и неудачные. И на ум сразу приходит поговорка: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Мы в AdMe.ru трепетно относимся к истории и перестаем дышать, когда видим очередной дом в плачевном состоянии. Нам очень хочется, чтобы в каждом городе таких было как можно меньше и будущие поколения смогли увидеть их красоту и величие, а не упадок. А пока мы предлагаем отправиться в виртуальное путешествие, где главные действующие лица — отреставрированные дома.

Романтический парк «Царицыно» в английском стиле в ходе работ превратили в подобие Версаля, чем он никогда не был

Музей-заповедник «Царицыно» открылся после реконструкции в 2007 году, но споры не утихают до сих пор. Историки и культурологи сходятся во мнении, что при восстановлении памятника архитектуры были допущены многочисленные нарушения. А главное то, что новый ансамбль абсолютно не похож на первоначальный вариант, а скорее напоминает муляж. Там даже появились объекты, которых и вовсе раньше не было. Одним из таких является фонтан.

Мрачное темно-серое здание в Будапеште стало светлым и нарядным в лучших классических традициях

Это доказательство того, что мы все еще способны создавать красивые вещи. © AmbassadorUlkesh / Reddit

Жилой дом в Варшаве и три его жизни: XIX, XX и XXI век

Реконструированные в ганзейском стиле хрущевки в Калининграде

И еще немного Калининграда

А кто такие «диснеевские» цвета для фасадов выбирает? Глазам же больно. © Иван Марков / Facebook

Белое здание в Лондоне в георгианском стиле заменило безликое бежевое

Должно быть, когда произошло это преобразование, цены на недвижимость в этом районе взлетели до небес.

© DarshDarshDARSH / Reddit Другие новые дома с террасами были проданы примерно за 9 млн фунтов стерлингов каждый. ©​​​​​​​ ​​​​​​​matcha-morning / Reddit

В Чарлстоне подошли более радикально к проблеме реконструкции — снесли фасад здания. Но получилось красиво

Я не понимаю, как эти уродливые здания вообще можно было построить. Обожаю такие перемены. ©​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​Zelovian / Reddit

Прекрасная Новая Голландия, которая была закрыта для посещения более 300 лет, удивительно преобразилась

Жилой дом недалеко от Новой Голландии. На этом месте сначала был детский садик, а затем хостел

Реставрации могут быть разными. Иногда даже такими

Прекрасные дома в стиле Ренессанс в центре Парижа были снесены ради этого отвратительного современного здания, которое выглядит как занавеска для душа. Как только город позволил этому произойти?

© IhaveCripplingAngst / Reddit

Восстановленное здание в Мексике в 2016, построенное в 1710

Отель Regatta в Финляндии волшебно преобразился

Новый дом в Берлине встал на место безликого предшественника

Город строит второй дом, которым можно гордиться. © ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​EddoB93 / Reddit​​​​​​​

Австрия в последние годы придерживается тревожной тенденции разрешать застройщикам сносить великолепные старые дома

В пользу новых невероятно отвратительных современных зданий. Это безумие должно прекратиться!

© IhaveCripplingAngst / Reddit

Оказывается, не только в Петербурге в 90-е были обшарпанные фасады

Наверное, впервые в истории эта улица Берлина выглядит такой новой. © BloodyKant / Reddit

Отреставрированный буддийский храм в Астрахани, построенный в честь победы над Наполеоном

Некогда заброшенные дома в Вильнюсе сменились аккуратными зданиями

Восстановленный дворец Перейра в Сантьяго, пострадавший от землетрясения 1985 года