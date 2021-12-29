18 вопросов из передачи «Что? Где? Когда?», на которых дрогнули знатоки. А вы бы ответили еще до сигнала «Время!»

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» долгие годы собирает перед экранами не одно поколение людей. Для некоторых и вовсе стало семейной традицией проводить мозговой штурм вместе со знатоками. И, согласитесь, нет ничего приятнее, чем дать правильный ответ на вопрос, о который спотыкается даже обладатель «Хрустальной совы».

Мы в AdMe.ru с радостью готовы предоставить вам такую возможность. Для этого нашли вопросы, на которых прокололись знатоки, зато нам с вами они вполне по силам. Итак, время!

1.

Вопрос: В Лондоне XVIII века рог единорога вешали над аптекой, ведро с гвоздями — над скобяной лавкой. Над какой лавкой были изображены Адам и Ева? Анастасия Шутова: «Там плод познания, поэтому над книжной лавкой».

Правильный ответ: Над фруктовой лавкой.

2.

Вопрос: Мореплаватель Джеймс Кук боролся с цингой на флоте при помощи квашеной капусты, которая особенно богата витамином С. Грамотные офицеры капусту ели, а вот матросы нет. Им не нравился ее запах и внешний вид. Какое хитрое распоряжение отдал Кук, после чего матросы сами стали требовать выдавать им на ужин капусту? Василий Онучин: «Так как капуста соленая, то он заставил их пить больше воды. Они потребовали давать им капусту, чтобы сбалансировать водно-солевой баланс».

Правильный ответ: Хитрость Кука заключалась в том, что он распорядился выдавать квашеную капусту только офицерам. Матросы поняли, что от них скрывают ценное средство от цинги, и решили отстаивать свои права. А потом вошли во вкус.

3.

Вопрос: Закончите афоризм Константина Мелихана: «Когда муж и жена не хотят слышать друг друга, их...» Инна Семенова: «...не заткнуть. Их не заставить замолчать».

Правильный ответ: «...будут слышать соседи».

4.

Вопрос: На что, по мнению Коко Шанель, у вас уже никогда не будет второго шанса? Максим Поташев: «На первую любовь».

Правильный ответ: Произвести первое впечатление.

5.

Внимание, черный ящик. Владимир Набоков писал, что когда произносишь первое слово, то поневоле делаешь длинное лицо, а когда произносишь второе слово — широко улыбаешься. Вопрос: Что в черном ящике? Анар Азимов: «В черном ящике сыр. Набоков писал соответственно про русское слово „сыр“ и английское cheese».

Правильный ответ: Владимир Набоков писал, что лицо вытягивается у человека, попробовавшего что-то кислое, а улыбается человек, попробовавший что-то сладкое. В черном ящике лимон и апельсин.

6.

Вопрос: Для чего стюардессы некоторых авиакомпаний перед началом полета держат руки за спиной? Дарья Любинская: «В начале полета стюардессы объясняют правила поведения в самолете и держат руки за спиной, чтобы привлечь к себе больше внимания. Затем стюардесса делает резкое движение вперед и начинает показывать».

Правильный ответ: Стюардессы перед началом полета обязаны пересчитать пассажиров, они держат за спиной счетчик.

7.

Вопрос: «Учитель, — спросили однажды у Евклида, — что бы ты выбрал: одно целое яблоко или две половинки, равные этому целому?» Что выбрал Евклид и как он объяснил свой выбор? Микаил Джаббаров: «Евклид выбрал целое, потому что из целого всегда легче сделать две половины, а из двух половин сделать целое гораздо сложнее».

Правильный ответ: Евклид выбрал две половинки, потому что если бы он выбрал целое яблоко, то как бы он узнал, червивое оно или нет.

8.

Вопрос: Я сейчас нахожусь в ресторане «Турандот» в Москве. И заказала свой любимый венский штрудель. Говорят, что опытные кондитеры рекомендуют новичкам при приготовлении венского штруделя использовать газету. Для чего она им нужна? Михаил Скипский: «Мы видели штрудель, который является пирогом из слоеного теста. Газета необходима для того, чтобы быть эталоном толщины этого слоеного теста. Газетный лист служит эталоном толщины листа теста, из которого потом заворачивается этот штрудель».

Правильный ответ: Обучая начинающих кондитеров, наставник требует раскатывать такое тонкое тесто, чтобы через него можно было прочитать газету.

9.

Вопрос: Что не смог сыграть Рашид Бейбутов целых 15 дублей во время съемки фильма «Любимая песня»? Ровшан Аскеров: «Не мог сыграть волнение начинающего актера».

Правильный ответ: Не мог сфальшивить. Комментарий: Великий Рашид никак не мог сфальшивить, чего требовал от него сценарий фильма. Правильная версия во время обсуждения была, но команда выбрала неверный ответ.

10.

В студию вносят черный ящик. «Он всегда краденый», — так испанский писатель Рамон Гомес де ла Серна сказал о том, что сейчас находится в черном ящике. Вопрос: Что внутри ящика? Михаил Карпук: «Эпиграф, который всегда заимствуется у других писателей».

Правильный ответ: Мед. Он всегда краденый у пчел.

11.

Вопрос: На этом силиконовом браслете есть бегунок, числа от 1 до 12 с каждой стороны и надписи: с одной стороны — right (право), с другой — left (лево). Кому может понадобиться такой браслет и для чего? Елена Потанина: «Мужчине, который хочет сделать подарок своей женщине, но не знает, какому размеру соответствует ее запястье».

Правильный ответ: Числа 1 до 12 означают время. Это браслет для кормящей мамы, чтобы она помнила, когда и какой грудью кормила ребенка.

12.

Вопрос: Как китайцы использовали такие палочки при подготовке волонтеров для пекинской Олимпиады? Джахангир Фараджуллаев: «С помощью палочек они показывали туристам, куда нужно идти».

Правильный ответ: С помощью палочек волонтеров учили правильно улыбаться

13.

Вопрос: Китайские медики считают, что есть 7 вредных для здоровья человека эмоций. Тревога — это раз, боязнь — это два, а также злость, печаль, скука и удивление — это шесть. Назовите седьмую эмоцию. Сергей Макаров: «Любовь».

Правильный ответ: Китайцы пропагандируют умиротворенное состояние, поэтому считают вредной даже такую положительную эмоцию, как радость.

14.

Вопрос: «Они все плохие, но верхние хуже нижних». О ком это сказал писатель Константин Мелихан? Дарья Соловей: «Он мог говорить таким образом о некоей табели о рангах и, соответственно, о чиновниках».

Правильный ответ: Так Константин Мелихан сказал о соседях.

15.

Вопрос: Причин, по которым издавна в книгах оставляли поля, несколько. Но только одну из них можно спрятать у нас за кулисами. Назовите эту причину. Инна Семенова: «Там свеча. Если рядом, когда читаешь, поставить свечку, то воск будет капать на поля, а не на текст».

Правильный ответ: Поля делали для заметок. И чтобы уберечь текст от пожаров, тоже делали — при пожаре с краю все обгорало. Но единственная причина, которую можно спрятать за кулисами, — это мышка.

16.

Внимание, два черных ящика. В маленьком черном ящике находится аксессуар, подобный тому, что в конце XIX века выпускал один предприниматель на своей небольшой фабрике. Но в 20-е годы XX века мода изменилась, спрос на этот аксессуар упал, и, чтобы не простаивало оборудование, предприниматель немного изменил этот аксессуар, добавил ручки, и появилось то, что сейчас находится в большом черном ящике. Вопрос: Что в ящиках? Борис Белозеров: «Популярен был, допустим, монокль на цепочке. К нему приделали ручки, и получились, условно, очки или пенсне».

Правильный ответ: Если к чему-то добавить ручки — получится сумка. Там сетчатая сумка, авоська, взамен вышедших из моды сеток для волос.

17.

Внимание, черный ящик. Эти очки были специально придуманы для поиска предметов, которые ежегодно теряются в огромном количестве. Например, в Америке счет идет на миллионы. Хотя для России эта проблема не очень актуальна. Один из таких предметов находится сейчас в черном ящике. Вопрос: Что в ящике? Александр Друзь: «Монеты. Для России это неактуально, потому что у нас мелочь постепенно выходит из оборота».

Правильный ответ: В этих очках становятся более яркими предметы белого цвета. Эти очки придуманы для поиска мячей для гольфа.

18.

Вопрос: В 2012 году британские ученые опубликовали результаты опроса. Они выяснили, что чаще всего будит женщин, а что мужчин. Итак, что же это? Инна Семенова: «Женщин — ребенок, а мужчин — будильник или мобильный телефон».

Правильный ответ: На первом месте у женщин оказался плач ребенка, а у мужчин — автомобильная сигнализация.