18 вещей, обратную сторону которых видели лишь единицы

Мы привыкли к окружающим нас предметам и явлениям. У нас есть точное представление об их внешнем виде, какого цвета и формы они бывают, где их можно найти. Но мы, кажется, никогда и не задумывались о том, какие они снизу, изнутри или с обратной стороны. Хорошо, что есть люди, которые благодаря своему любопытству открывают что-то новое в обычных вещах.

Мы в AdMe.ru отыскали снимки пользователей сети из разных уголков планеты и узнали, как выглядит практически недоступная невооруженному глазу обратная сторона некоторых вещей. И теперь делимся этим с вами.

Вот как выглядит лист кувшинки снизу

Если вам когда-нибудь было интересно, как внутри выглядит карточка

Вот как выглядит солнцезащитный крем через ультрафиолетовую камеру

Глазное яблоко с другой стороны

Внутри горящего ствола дерева

«Сегодня утром сделал фотографию, когда был внутри волны»

А так сразу и не скажешь, что это надувной матрас

У многих есть красивые фотографии животных. Но такая — не у всех

Внутри заброшенного железнодорожного туннеля

Если бы замок был прозрачным

Внутренности SSD на 1 ТБ

Вот что вы увидели бы, если бы оказались внутри цистерны

Дисковый телефон 1969 года

Этот фрагмент метеора содержит узор Видманштеттена

Этот узор может возникнуть только тогда, когда атомы никеля и железа разделяются во время очень медленного охлаждения: примерно от 1 до 100 °C за 1 млн лет.

Дерево сгнило изнутри, и стали видны места, откуда растут ветки

Начальная стадия жизни бабочек — их яйца

Вот так выглядит Алькатрас внутри

«Внутренняя часть нового листа моей стрелиции»