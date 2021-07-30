18 вещей, обратную сторону которых видели лишь единицы
Мы привыкли к окружающим нас предметам и явлениям. У нас есть точное представление об их внешнем виде, какого цвета и формы они бывают, где их можно найти. Но мы, кажется, никогда и не задумывались о том, какие они снизу, изнутри или с обратной стороны. Хорошо, что есть люди, которые благодаря своему любопытству открывают что-то новое в обычных вещах.
Мы в AdMe.ru отыскали снимки пользователей сети из разных уголков планеты и узнали, как выглядит практически недоступная невооруженному глазу обратная сторона некоторых вещей. И теперь делимся этим с вами.
Вот как выглядит лист кувшинки снизу
Если вам когда-нибудь было интересно, как внутри выглядит карточка
Вот как выглядит солнцезащитный крем через ультрафиолетовую камеру
Глазное яблоко с другой стороны
Внутри горящего ствола дерева
«Сегодня утром сделал фотографию, когда был внутри волны»
А так сразу и не скажешь, что это надувной матрас
У многих есть красивые фотографии животных. Но такая — не у всех
Внутри заброшенного железнодорожного туннеля
Если бы замок был прозрачным
Внутренности SSD на 1 ТБ
Вот что вы увидели бы, если бы оказались внутри цистерны
Дисковый телефон 1969 года
Этот фрагмент метеора содержит узор Видманштеттена
Этот узор может возникнуть только тогда, когда атомы никеля и железа разделяются во время очень медленного охлаждения: примерно от 1 до 100 °C за 1 млн лет.
Дерево сгнило изнутри, и стали видны места, откуда растут ветки
Начальная стадия жизни бабочек — их яйца
Вот так выглядит Алькатрас внутри
«Внутренняя часть нового листа моей стрелиции»
Расскажите, удавалось ли вам с какой-либо необычной стороны увидеть привычную вещь?