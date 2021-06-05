18 вещей, на которых не экономят люди, знающие цену деньгам

Все мы с детства учимся разумно и бережно относиться к деньгам, чтобы в будущем с легкостью справляться с финансовыми проблемами. Но пословица «Скупой платит дважды» актуальна и в наши дни: есть ряд вещей, на покупке которых ни в коем случае не стоит экономить.