18 вещей, которые не прошли испытание временем

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В этом мире нет ничего вечного и неизменного. Время меняет всех и вся. Обычно мы не обращаем на это внимания, ведь все происходит так медленно, однако некоторые метаморфозы действительно впечатляют.

AdMe.ru покажет вам несколько удивительных свидетельств того, как время потрудилось над вещами и людьми.

1. Налет, скопившийся за 6 месяцев в трубе минерального спа-бассейна

2. Море «обработало» целый кусок кирпичной стены

3. Руки сквозь поколения

4. До и после очистки. Когда на северо-востоке работали угольные электростанции, Нью-Йорк был намного грязнее

5. Две машины, позабытые в лесу много лет назад

6. «Два одинаковых медвежонка. Тот, что слева, 30 лет принадлежал моему брату; тот, что справа, хранился для первого ребенка брата, родившегося сегодня»

7. Призраки на станции «Юнион»

8. Старая гитара

9. Ступени Великой Китайской стены

10. Одну наволочку использовали почти 40 лет практически ежедневно. Вторая лежала в шкафу

11. M&M’s хранился здесь больше 10 лет

12. Ножи «железного шеф-повара» Моримото. Верхний нож на фото — новый. Нижний — спустя 3 года использования, заточки и мытья в ресторане

13. Эта банка больше 2 лет простояла в держателе

14. Вот что может сделать солнце за 28 лет вождения грузовика

15. Эта парковка раньше была частью здания. Вместо того чтобы удалить старый плиточный пол, его просто заасфальтировали сверху

16. Это дерево держит камни от обвалившейся стены

17. Это угол у входной двери магазина велосипедов. Он порядком пострадал от удара педалями покупателей за последние 30 лет

18. Мальчик оставил свой велосипед пристегнутым к дереву, уйдя на войну в 1914-м