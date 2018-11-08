18 вещей и животных, которые выглядят не совсем так, как мы привыкли

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В жизни нас окружают тысячи вещей, которые чаще всего выглядят однотипно. То есть, к примеру, кузнечик обязательно зеленый, черепаха — с панцирем, пожарная машина — красная, а морковь — оранжевая. Но эти правила не всегда действуют, и иногда встречаются вещи и животные, которые выглядят не совсем привычно.

AdMe.ru нашел 18 животных и вещей, внешний вид которых позволяет им выделиться из толпы себе подобных.

1. Большая мягкотелая черепаха Кантора

2. Черная морковь

3. Немецкая овчарка

4. Может, краски не хватило?

5. Прозрачная версия Pepsi

6. У собаки окрас как у гепарда

7. Пожарные машины бывают не только красного цвета

8. Как и знак «стоп»

9. Божьи коровки

10. Если этот цементовоз водит девушка, то вопросов нет

11. Ягоды винограда

12. Дорожные сигнальные конусы

13. Малина, которая растет в Шотландии

14. Далматин с золотыми пятнами

15. Розовые кузнечики

16. Фиолетовый кактус

17. Эта белка будто окунулась в банку с черной краской, а хвост остался снаружи