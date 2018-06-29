18 случаев, когда звезды появились в одинаковых нарядах. И мы не можем определиться, кто из них выглядел круче

Многие девушки признаются, что чувствуют себя не в своей тарелке, когда видят, что кто-то носит такой же наряд, что есть у них. А если это произошло во время одного и того же важного события, то тут не грех и разозлиться. Знаменитости от такого «модного провала» тоже не застрахованы. Кто бы мог подумать, что Рианна и Канье Уэст любят худи oversize одной марки, а герцогиня Кембриджская и Кристина Агилера имеют в своем гардеробе одинаковые пальто?

AdMe.ru считает, что не стоит переживать, если ваша подруга купила себе такое же платье, как у вас. Ведь даже идентичные вещи смотрятся на каждом человеке по-разному. Просто посмотрите на этих звезд, и вы убедитесь, что одинаковая одежда не в состоянии лишить их индивидуальности.

Кристина Агилера и Меган Маркл

Белла Хадид и Кара Делевинь

Алессандра Амбросио и Пикси Лотт

Николь Кидман и Лора Бэйли

Канье Уэст и Рианна

Ариэль Уинтер и Кайли Дженнер

Крисси Тейген и Рэйчел Зоуи

Эмма Стоун и Стефани Гилмор

Дженнифер Хадсон и Хлоя Грейс Морец

Крис Дженнер и Деми Ловато

Обри Плаза и Элизабет Олсен

Пинк и Глория Треви

Тесс Дэйли и Наоми Уоттс

Джиджи Хадид и Серена Уильямс

Оливия Палермо и Наталья Водянова

Ким Кардашьян и Софи Марсо

Анна Делло Руссо и Джованна Батталья

Селена Гомес и Ирина Шейк

И все же мы не можем удержаться от вопроса: по вашему мнению, чей образ в одинаковом наряде оказался удачнее? Расскажите нам об этом в комментариях.

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