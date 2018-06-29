18 случаев, когда звезды появились в одинаковых нарядах. И мы не можем определиться, кто из них выглядел круче
Многие девушки признаются, что чувствуют себя не в своей тарелке, когда видят, что кто-то носит такой же наряд, что есть у них. А если это произошло во время одного и того же важного события, то тут не грех и разозлиться. Знаменитости от такого «модного провала» тоже не застрахованы. Кто бы мог подумать, что Рианна и Канье Уэст любят худи oversize одной марки, а герцогиня Кембриджская и Кристина Агилера имеют в своем гардеробе одинаковые пальто?
AdMe.ru считает, что не стоит переживать, если ваша подруга купила себе такое же платье, как у вас. Ведь даже идентичные вещи смотрятся на каждом человеке по-разному. Просто посмотрите на этих звезд, и вы убедитесь, что одинаковая одежда не в состоянии лишить их индивидуальности.
Кристина Агилера и Меган Маркл
Белла Хадид и Кара Делевинь
Алессандра Амбросио и Пикси Лотт
Николь Кидман и Лора Бэйли
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Канье Уэст и Рианна
Ариэль Уинтер и Кайли Дженнер
Крисси Тейген и Рэйчел Зоуи
Эмма Стоун и Стефани Гилмор
Дженнифер Хадсон и Хлоя Грейс Морец
Крис Дженнер и Деми Ловато
Обри Плаза и Элизабет Олсен
Пинк и Глория Треви
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Тесс Дэйли и Наоми Уоттс
Джиджи Хадид и Серена Уильямс
Оливия Палермо и Наталья Водянова
Ким Кардашьян и Софи Марсо
Анна Делло Руссо и Джованна Батталья
Селена Гомес и Ирина Шейк
И все же мы не можем удержаться от вопроса: по вашему мнению, чей образ в одинаковом наряде оказался удачнее? Расскажите нам об этом в комментариях.
Фото на превью AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News, AP / FOTOLINK