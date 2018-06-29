18 случаев, когда звезды появились в одинаковых нарядах. И мы не можем определиться, кто из них выглядел круче

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие девушки признаются, что чувствуют себя не в своей тарелке, когда видят, что кто-то носит такой же наряд, что есть у них. А если это произошло во время одного и того же важного события, то тут не грех и разозлиться. Знаменитости от такого «модного провала» тоже не застрахованы. Кто бы мог подумать, что Рианна и Канье Уэст любят худи oversize одной марки, а герцогиня Кембриджская и Кристина Агилера имеют в своем гардеробе одинаковые пальто?