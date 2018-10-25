18 случаев, когда работа была сделана со словами «И так сойдет!»
Возможно, кто-то не любит свою работу, поэтому делает все спустя рукава. Или, может быть, кто-то просто не проснулся. Или всего лишь допустил ошибку в расчетах, из-за чего все пошло наперекосяк. Но в любом случае результатом такой работы могут стать странные, порой необъяснимые вещи, вызывающие лишь один вопрос: «Что тут вообще происходит?»
AdMe.ru собрал 19 случаев, когда работа была сделана хуже, чем просто плохо.
1. Выход из офиса для тех, кого уволили
2. А это — вход для тех, кому ну очень нужно в туалет
3. Наконец-то сегодня я сяду на диету
Надпись: «Хрустящий овощной салатик».
4. «Вот такой поезд в метро приехал сегодня утром. Все хорошо, но платформа с другой стороны»
5. На вкус определенно не яблоки. Может, это ГМО?
Надпись на упаковке: «Свежие яблоки».
6. Пожалуй, поищу другую дверь
Надпись сверху: «Не входить».
Надпись снизу: «Входить здесь».
7. Вот что означает «в радиусе 50 м»
8. «Сначала я не понимал, почему расчеты не сходятся. А потом посмотрел внимательнее между 7,5 и 8»
9. Так отремонтировали дорогу возле моего дома
10. С заботой о вашем зрении
Надпись: «сделайте 10 шагов назад».
11. Кто-то перепутал местами слова в названиях фильмов
«Вечеринка самоубийц».
«Расколбасный отряд».
12. Может, он плавает только во включенном состоянии?
Надпись на табличке: «Держится на воде».
13. Ад дизайнера: в надписи «99» два разных шрифта
14. Каждый раз, когда кто-то открывает дверь, пакет выдувается наружу и выстреливает весь мусор
15. Кажется, ровненько...
16. А что такого может произойти?
Надпись на табличках: «Не ставить ящики друг на друга».
17. Возможно, это какой-то тест
Надписи сверху вниз: «Синий. Зеленый. Красный. Желтый».
18. «Я наконец-то разгадал, куда постоянно пропадает мой мусорный бак»