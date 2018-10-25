18 случаев, когда работа была сделана со словами «И так сойдет!»

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Возможно, кто-то не любит свою работу, поэтому делает все спустя рукава. Или, может быть, кто-то просто не проснулся. Или всего лишь допустил ошибку в расчетах, из-за чего все пошло наперекосяк. Но в любом случае результатом такой работы могут стать странные, порой необъяснимые вещи, вызывающие лишь один вопрос: «Что тут вообще происходит?»

AdMe.ru собрал 19 случаев, когда работа была сделана хуже, чем просто плохо.

1. Выход из офиса для тех, кого уволили

2. А это — вход для тех, кому ну очень нужно в туалет

3. Наконец-то сегодня я сяду на диету

Надпись: «Хрустящий овощной салатик».

4. «Вот такой поезд в метро приехал сегодня утром. Все хорошо, но платформа с другой стороны»

5. На вкус определенно не яблоки. Может, это ГМО?

Надпись на упаковке: «Свежие яблоки».

6. Пожалуй, поищу другую дверь

Надпись сверху: «Не входить». Надпись снизу: «Входить здесь».

7. Вот что означает «в радиусе 50 м»

8. «Сначала я не понимал, почему расчеты не сходятся. А потом посмотрел внимательнее между 7,5 и 8»

9. Так отремонтировали дорогу возле моего дома

10. С заботой о вашем зрении

Надпись: «сделайте 10 шагов назад».

11. Кто-то перепутал местами слова в названиях фильмов

«Вечеринка самоубийц». «Расколбасный отряд».

12. Может, он плавает только во включенном состоянии?

Надпись на табличке: «Держится на воде».

13. Ад дизайнера: в надписи «99» два разных шрифта

14. Каждый раз, когда кто-то открывает дверь, пакет выдувается наружу и выстреливает весь мусор

15. Кажется, ровненько...

16. А что такого может произойти?

Надпись на табличках: «Не ставить ящики друг на друга».

17. Возможно, это какой-то тест

Надписи сверху вниз: «Синий. Зеленый. Красный. Желтый».