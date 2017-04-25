18 самых ярких женщин современности с врожденным чувством стиля

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Чувство стиля невозможно купить за деньги. Женщины, которые им обладают, всегда заслуживают восхищения. AdMe.ru составил свой список знаменитостей, чей стиль достоин подражания.

Амаль Клуни

Амаль не только супруга актера Джорджа Клуни, но и успешная правозащитница и авдокат. Ее работа наложила определенный отпечаток на стиль. Амаль всегда одета уместно и изысканно.

Кейт Бланшетт

Актриса Кейт Бланшетт умудряется одеваться одновременно стильно и удобно. Ее никогда не увидишь в слишком обтягивающем платье или на слишком высоких каблуках. Она всегда заметно выделяется на красных дорожках.

Мирослава Дума

Фешен-редактор Мирослава Дума известна тем, что лучше всех умеет сочетать несочетаемое. Девушка носит сложные экстравагантные наряды. Любимый предмет гардероба Мирославы — пальто.

Джиджи Хадид

Супермодель выбирает уличный стиль. Вне подиума девушка предпочитает простые и удобные вещи, которые умеет сочетать, как никто.

Наталья Водянова

Манера одеваться топ-модели Натальи Водяновой — лучший пример того, что можно быть яркой и без откровенных нарядов и кричащего макияжа.

Дина Абдулазиз

Принцесса Саудовской Аравии удивляет весь мир тем, как может выглядеть арабская женщина. Оставаясь всегда в рамках дозволенного, Дина выглядит сногсшибательно.

Виктория Бекхэм

Выбор Виктории — высокие каблуки и темные очки. Ее стиль характеризуют три слова: гламур, шик и безупречность.

Кейт Миддлтон

Выглядеть женственно, гармонично, естественно и уместно — секрет стиля герцогини.

Блейк Лайвли

Эта голливудская актриса выглядит потрясающе не только в кино, но и в обычной жизни. Ее обожают фотографы и дизайнеры, а она обожает красивые и необычные наряды.

Джованна Батталья

Поклонники любят стиль Джованны за итальянский шарм и любовь к ретро-нарядам.

Алисия Викандер

Очаровательная шведская актриса Алисия Викандер штурмует не только Голливуд, но и модные таблоиды. Ее всегда свежий и нежный образ сражает наповал.

Марион Котийяр

Истинная француженка. Ее стиль слегка небрежен, но это только так кажется. Если присмотреться, то все в образе актрисы гармонично и идеально подобрано.

Айшвария Рай

Айшвария великолепна и в европейской одежде. Но все же изюминка ее стиля — в национальном индийском колорите.

Белла Хадид

Белла — младшая сестра Джиджи и тоже модель. Видимо, чувство стиля у них семейное.

Кара Делевинь

Успешная модель и начинающая актриса обладает ярким чувством стиля. Бытует мнение, что именно Кара ввела моду на густые брови.

Оливия Палермо

Оливия перепробывала множество профессий в фешен-индустрии, но оказалось, что лучше всего она умеет стильно одеваться, не допуская ни одной модной ошибки.

Королева Летиция

Королева Испании выглядит скромно, но со вкусом, чего и требует ее статус. При этом все чаще эксперты замечают на ней недорогие вещи из обычных сетевых магазинов, например сережки за 12 долларов. Все-таки не вещи красят человека, а наоборот.

Поппи Делевинь

Поппи — старшая сестра Кары, чуть менее известная, но не менее интересная. В отличие от родственницы-хулиганки Поппи предпочитает более сдержанный и элегантный стиль, у которого уже есть армия подражателей.