18 самых красивых женщин уходящих десятилетий. И 2020-й удивил даже здесь

Вот уже много лет подряд журнал People публикует собственный список 100 самых красивых людей на планете. И каждый год одна из финалисток удостаивается чести быть на обложке подобного выпуска.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить этих красавиц 2 последних десятилетий и убедились, что и сегодня, даже в почти домашней атмосфере, они вполне заслуживают получить подобный титул еще парочку раз.

Джулия Робертс, 2000 год

Кстати, Джулия Робертс украшала обложку еще в 1991-м, 2005-м, 2010-м и 2017 годах — всего 5 раз за всю историю рейтинга. И пока подобный успех не удалось повторить никому.

Кэтрин Зета-Джонс, 2001 год

Николь Кидман, 2002 год

Хэлли Берри, 2003 год

Дженнифер Энистон, 2004 год

Звездой обложки Дженнифер Энистон становилась и в 2016 году.

Анджелина Джоли, 2006 год

Дрю Бэрримор, 2007 год

Кейт Хадсон, 2008 год

Кристина Эпплгейт, 2009 год

Дженнифер Лопес, 2011 год

Бейонсе, 2012 год

Гвинет Пэлтроу, 2013 год

Лупита Нионго, 2014 год

Сандра Буллок, 2015 год

Пинк, 2018 год

Дженнифер Гарнер, 2019 год

Голди Хоун, Кейт Хадсон и Рани Хадсон, 2020 год

В 2020 году сразу 3 победительницы украсили обложку журнала. Фото Голди Хоун, ее дочери Кейт Хадсон и годовалой внучки Рани появилось с подписью о том, что любовь, семья и настоящая красота смогут пережить любые тяжелые времена.