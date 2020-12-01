18 самых красивых женщин уходящих десятилетий. И 2020-й удивил даже здесь
Вот уже много лет подряд журнал People публикует собственный список 100 самых красивых людей на планете. И каждый год одна из финалисток удостаивается чести быть на обложке подобного выпуска.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить этих красавиц 2 последних десятилетий и убедились, что и сегодня, даже в почти домашней атмосфере, они вполне заслуживают получить подобный титул еще парочку раз.
Джулия Робертс, 2000 год
Кстати, Джулия Робертс украшала обложку еще в 1991-м, 2005-м, 2010-м и 2017 годах — всего 5 раз за всю историю рейтинга. И пока подобный успех не удалось повторить никому.
Кэтрин Зета-Джонс, 2001 год
Николь Кидман, 2002 год
Хэлли Берри, 2003 год
Дженнифер Энистон, 2004 год
Звездой обложки Дженнифер Энистон становилась и в 2016 году.
Анджелина Джоли, 2006 год
Дрю Бэрримор, 2007 год
Кейт Хадсон, 2008 год
Кристина Эпплгейт, 2009 год
Дженнифер Лопес, 2011 год
Бейонсе, 2012 год
Гвинет Пэлтроу, 2013 год
Лупита Нионго, 2014 год
Сандра Буллок, 2015 год
Пинк, 2018 год
Дженнифер Гарнер, 2019 год
Голди Хоун, Кейт Хадсон и Рани Хадсон, 2020 год
В 2020 году сразу 3 победительницы украсили обложку журнала. Фото Голди Хоун, ее дочери Кейт Хадсон и годовалой внучки Рани появилось с подписью о том, что любовь, семья и настоящая красота смогут пережить любые тяжелые времена.
А вы согласны с таким выбором? Или, быть может, кому-то еще подарили бы титул самой-самой?