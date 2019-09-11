18 российских знаменитостей, которые со временем будто превратились в другого человека

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У большинства знаменитостей есть свой, отточенный годами имидж, который неотделим от них, как шляпа от Боярского. Например, при упоминании Никиты Джигурды мы представляем длинные волосы и кучу украшений, а если речь заходит о Сергее Звереве — вычурные костюмы и ботинки на огромной платформе. Но ведь в начале своего пути селебрити выглядели совершенно иначе, и мало кто уже помнит, как именно.