18 российских знаменитостей, которые со временем будто превратились в другого человека
У большинства знаменитостей есть свой, отточенный годами имидж, который неотделим от них, как шляпа от Боярского. Например, при упоминании Никиты Джигурды мы представляем длинные волосы и кучу украшений, а если речь заходит о Сергее Звереве — вычурные костюмы и ботинки на огромной платформе. Но ведь в начале своего пути селебрити выглядели совершенно иначе, и мало кто уже помнит, как именно.
AdMe.ru решил поностальгировать и вспомнить, как выглядели звезды до того, как у них появился фирменный образ.
1. Наргиз Закирова
2. Борис Моисеев
3. Ева Польна
4. Митя Фомин
5. Светлана Лобода
6. Ирина Аллегрова
7. Сергей Зверев
8. Анастасия Волочкова
9. Никита Джигурда
10. Анна Семенович
11. Надежда Грановская
12. Михаил Шуфутинский
13. Юлия Барановская
14. Владислав Лисовец
15. Валерия Гай Германика
16. Олег Газманов
17. Дмитрий Маликов
18. Елка
Как вы думаете, кому из звезд время пошло только на пользу?