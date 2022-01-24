18 рискованных процедур, на которые шли дамы прошлого в погоне за эффектным образом

Иногда модные вещи могут быть не очень комфортными. Сегодня нам кажется неудобным ходить на высоких каблуках, втискиваться в корректирующее белье, носить колючий свитер или узкую обувь. Но все это кажется цветочками, когда узнаешь о последствиях модных тенденций прошлого.

Мы в AdMe.ru попытались выяснить, в чем же были главные неудобства и опасность моды наших предков.

Платья на кринолине

Если и была одна вещь, которую такие широкие юбки из кринолина гарантировали владельцу, так это личное пространство. Многие карикатуры и иллюстрации тех времен изображали модных дам, одетых в невозможную и преувеличенную версию клетки, в нелепых сценах. Однако это отражало правдивую и менее забавную реальность.

Нередко девушки из-за кринолинов застревали подолом платья в колесах телеги, и падения в большинстве случаев было не избежать.

Женщинам приходилось предельно аккуратно двигаться и садиться. Все потому, что жесткие прутья кринолина иногда выскакивали, и платье тут же рвалось.

Попасть в сильный ветер в таком наряде тоже было проблемой. Подол платья легко подхватывался порывами ветра, и девушка могла свалиться с ног.

Манипуляции с волосами

Устройство для перманентной завивки волос выглядело как агрегат из научно-фантастического фильма. Чтобы сделать себе кудри, женщине приходилось сидеть под такой машиной около 10 часов. Часто устройство выходило из строя, что приводило к тяжелым ожогам, а потом и к проплешинам. Однако тяга к красоте была сильнее, и машину все равно использовали.

В конце XVII века фонтаж был популярным головным убором. Его сооружали из кружева, лент и маленького чепчика, который шпильками крепился к волосам. С течением моды и времени фонтаж становился все больше и больше. А это значило, что и шпильки требовались крупнее. Эти иглы кололи не только самих обладательниц высокой прически, но и тех, кто близко подходил к дамам.

В XVII веке в моде были огромные парики. Чтобы уложить такую конструкцию на голове, сначала в ход шел свиной жир, затем все закреплялось свинцом. Как результат, прически не только выглядели внушительно, но и привлекали вшей и паразитов. Но такое соседство ничуть не смущало людей, и парики продолжали носить.

Глаза и ресницы

Когда королева Елизавета взошла на трон, ее рыжевато-золотые волосы сразу вошли в моду, и женщины красили ресницы в тон. Однако это оказалось очень опасным, и, поскольку окрашивание ресниц не было общепринятым обычаем в обществе, женщины часто делали это тайно, используя измельченные ягоды и копоть из каминов.

Мода на наращенные ресницы появилась давно. И считалось, что на их сохранность влияет то, насколько нравственна девушка. Поэтому многие прибегали к имплантации ресниц на веки с помощью игл. Причем волосы брали со своей же головы. Очевидно, это была опасная процедура, в ходе которой девушка легко могла подцепить инфекцию.

Расширенные зрачки в эпоху Возрождения считались красивыми. Многие достигли желаемого соблазнительного вида с помощью токсичных глазных капель. Конечно, не обходилось без жертв. Капли готовили на основе растения белладонна. Оно раздражало кожу и слизистую, а регулярное использование могло привести к слепоте.

Аксессуары

Аксессуары были так же важны для украшения дома, как и для личной моды. В начале 1900-х годов одним из таких предметов домашнего декора были часы. Украшались они краской на основе радия для создания эффекта свечения. К сожалению, покрытие было настолько токсичным, что вызывало болезни у фабричных работниц, которые делали часы.

Когда в XIX веке обнаружили, что мышьяк может придавать вещам красивый зеленый цвет, им стали окрашивать все подряд. В том числе и головные украшения из цветов. Стоит ли говорить, что поражения на коже от мышьяка оставались как у флористов, так и у модниц с отравленными венками на голове.

Опасная для здоровья и жизни одежда

Некоторые люди любили яркие носки, и тогда появился оранжевый краситель. Но он был изготовлен из кислоты, от которой у рабочих фабрики появлялись язвы на руках. А несчастные, которые носили эти носки, страдали от сильных отеков из-за поражений кожи.

Викторианцы, которые не могли позволить себе настоящие фланелевые пижамы из шерсти, обходились тканью из растительных волокон. Единственная проблема заключалась в том, что такая пижама быстро вспыхивала, а с открытым огнем тогда приходилось иметь дело гораздо чаще, чем сейчас.

Еще одним платьем, которое оказалось опасным для женщин, было муслиновое. Перед выходом в люди женщины смачивали наряд, чтобы сквозь мокрую ткань было видно фигуру. Эту процедуру проделывали в любую погоду, даже в прохладную, что часто приводило к пневмонии.

В начале ХХ века вошла в моду юбка, которая сужалась или затягивалась снизу. Она напоминает платье в стиле «русалка» и придавала фигурам женщин очаровательную форму. Но она сильно сковывала движения, и в различных опасных ситуациях женщины просто не могли удержаться на ногах и получали травмы.

Осветление кожи и волос

Во времена эпохи Ренессанса в моде были белая кожа лица и розовые щеки. Перед важным выходом в свет девушки прибегали к помощи пиявок, которые высасывали кровь, от чего лицо становилось совсем бледным. Бывало, что женщины злоупотребляли такими способом отбеливания, из-за чего на лице и голове появлялись поражения. Эти места потом прикрывали кусочками ткани в форме звезд и луны.

Волосы осветляли шафраном, луком, а также содой, квасцами и серой. Но, как правило, эти средства не работали сами по себе. Чтобы пошел процесс осветления, нужен был контакт с солнцем. Поэтому девушкам часами приходилось сидеть под палящим солнцем, прикрывая тканями все остальное тело, чтобы не загореть. Часто такой способ окрашивания сильно вредил волосам, после чего они становились тонкими и ломкими.

А вы все новое пробуете на себе? Или предпочитаете подождать какое-то время и понять, безопасно ли это?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.