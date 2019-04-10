18 редких исторических фактов, которыми вы сможете удивить любого собеседника

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Не обо всех событиях и личностях пишут в учебниках и рассказывают на уроках истории. Иногда даже самые впечатляющие факты теряются в масштабах мировой хроники, часто представляя собой «неудобную» правду. Однако те, кто знает, уже вряд ли их забудут: это тот багаж знаний, которым можно гордиться.

AdMe.ru погрузился в былые времена в поисках эпичных исторических событий и личностей мирового масштаба. Мы нашли достоверные источники, проанализировали информацию и составили для вас список таких фактов, которыми можно удивить даже самого начитанного человека.

Мемориальные пирамиды шотландских воинов

У горных кланов Шотландии был необычный способ считать потерянных воинов. Перед битвой каждый клал 1 камень в общую кучу, а после нее забирал. Таким образом по оставшимся камням можно было посчитать потери, а после — сделать мемориальную пирамиду.

Адриан Картон де Виар — «человек-медоед»

Трудно представить человека, который крайне удачлив и неудачлив одновременно. В 1880 году в семье бельгийских аристократов родился как раз такой. Впоследствии ему дали прозвище Счастливый Одиссей, но «медоед» подошло бы больше — за его незаурядную способность выживать, точно как у этого безумного животного. В 19 лет Адриан отправился на англо-бурскую войну, где был дважды ранен, после — на Первую мировую, где получил еще 8 ранений, лишился глаза и кисти руки. Вторая мировая тоже стала для него сложным испытанием: падал с поезда, дважды сбивали его самолет, сам он трижды попадал в плен. Один раз ему удалось бежать: 7 месяцев рыл ход одной рукой. В 1947 году вышел в отставку, но позже сломал позвоночник. Правда, и это не помешало ему насладиться спокойной старостью за рыбалкой и написанием мемуаров. В них он, кстати, не раз упоминал, что любил войну и наслаждался ею. Умер в 1963 году в возрасте 83 лет.

За время Второй мировой войны было уничтожено в несколько раз больше самолетов, чем сейчас есть во всем мире

По разным оценкам, в настоящее время в мире насчитывается порядка 25–40 тыс. коммерческих и военных самолетов. В период Второй мировой было уничтожено около 300 тысяч. Самые большие потери понесла Германия — около 120 тыс. — и Советский Союз — более 106 тыс. Даже эти числа больше, чем общее количество самолетов сегодня.

Речевые пароли для выявления шпионов

Шибболет — оригинальный способ выявить человека, для которого язык страны неродной. Предполагаемого шпиона просят повторить некие сложные для иностранца слова — их произношение и выдает чужака. Этим пользовались по всему миру во время различных усобиц. В период холодной войны, например, датчане просили произнести rødgrød med fløde («красная каша со сливками») — попробуйте прослушать это в Google, а потом повторить. У русских, кстати, шибболетом было слово «дорога».

«Это вырезал Аринбард» и другие надписи на стенах собора Святой Софии

На стенах древнего собора в Стамбуле можно найти рунические надписи, которые доказывают, что привычка «украшать» стены чем-то подобным гораздо старше, чем мы думали. В IX веке, например, кто-то нацарапал «Аринбард вырезал эти руны». Так же свое присутствие там обозначили некие Хальфдан и Арни. Судя по именам, это было дело рук варягов, которым было скучно во время богослужений.

Джонни Кэш — первый человек в Америке, узнавший о смерти Иосифа Сталина

Будущий «человек в черном» (так его прозвали за одноименную песню), Джонни работал радистом в ВВС США, так как имел превосходный слух и чувство ритма и мог легко понимать азбуку Морзе. 5 марта 1953 года он, как обычно, перехватывал сообщения и стал первым в Штатах, кто узнал о смерти генсека ЦК КПСС.

В 1856 году в Никарагуа вторгся авантюрист из США, назвал себя президентом и правил там почти год

Уильям Уокер — адвокат, журналист и, как он предполагал, прирожденный правитель. Сначала он приплыл с наемниками в Мексику, провозгласил два ее штата независимой республикой под своим управлением. Но дела у мексиканцев пошли плохо — Уокера свергли силой. Затем он вторгся в Никарагуа в разгар Гражданской войны, почти год там правил, но против него объединились несколько стран Центральной Америки, и ему снова пришлось вернуться в США. Свои мечты захватить где-нибудь власть он не оставил и еще несколько раз пытался утвердиться в Центральной Америке. В итоге ему удалось с наемниками захватить город Трухильо в Гондурасе. Но и тут судьба оказалась к нему неблагосклонна: вооруженные силы страны окружили его, и ему пришлось сдаться. На этот раз обратно в США его уже не отпустили. В 1860 году Уокер был приговорен к смертной казни и расстрелян.

Уинстон Черчилль приказал атаковать союзный флот Франции, чтобы не отдать его в руки нацистской Германии

Летом 1940 года произошло событие, которое французы до сих пор припоминают англичанам. Французский флот считался одним из самых современных в мире, и Британия не могла допустить, чтобы его захватили и использовали против нее. Флоту было предложено отплыть в порты США или Британии, но переговоры не удались. 2 июля был открыт огонь, за два дня французы потеряли 1 297 человек. Дипломатические отношения были немедленно разорваны.

Первую экзопланету открыли только в 1992 году

Полтергейст и Фобетор — первые планеты, которые удалось обнаружить за пределами Солнечной системы. Исследования провели и опубликовали два астронома: поляк Александр Вольщан и канадец Дейл Фрейл. Учитывая, что планеты Солнечной системы известны с древних времен, 1992 год — довольно поздно для открытия. Но ничего удивительного тут нет: было невозможно их непосредственно увидеть — только обнаружить местонахождение косвенными методами. Для Полтергейста и Фобетора, например, изучали периодические пульсации.

Как 21 сикх противостоял 10 тысячам афганцев

Битва в деревне Сарагархи произошла 12 сентября 1897 года. 21 сикх из Британской Индийской армии противостоял афганцам, сильно превосходившим их в численности. Прежде чем пройти эту небольшую деревню, 10-тысячная афганская армия потеряла много времени и бойцов. Героическая оборона сикхов позволила отсрочить нападение на форт Гулистан, важный стратегический объект для британской армии. Афганцы утверждали, что бой унес жизни 180 человек и еще больше были ранены. Но подкрепление британцев, пришедшее позже к форту, сообщало о 600 найденных телах.

Декабрьское таинство Благой богини — феминистский праздник в Древнем Риме

В античном Риме ежегодно в начале декабря знатные дамы собирались в каком-нибудь богатом доме и убирали из него любое напоминание о мужчинах: картины, животных-самцов и, конечно, самих мужчин. А то, что убрать было непросто, например статую, накрывали тканью. За попытку пробраться туда грозила смерть. Интересно, что сегодня никто доподлинно не знает, чем они там занимались, — настолько священным для женщин был этот день.

Капрал Войтек — медведь в польской армии

Новорожденного медвежонка Войтека польские солдаты выкупили у иранского мальчика за швейцарский нож и горстку монет. Позже медведь был официально зачислен в состав роты. Солдаты рассказывали, как он пил с ними пиво, водку и курил (или скорее жевал) сигареты. Есть даже несколько разновидностей водки, названной в честь Войтека. В военных действиях медведь тоже принимал участие: переносил снаряды, помогал разгружать грузовики (был самым эффективным носильщиком в роте). В промежутках между битвами «тренировал» солдат в борьбе: прятал когти и боролся сразу с несколькими противниками. Всегда выходил победителем, но ни разу никого не ранил.

113-й папа римский откопал труп одного из предшественников, чтобы провести над ним суд

Стефан VII был главой католической церкви в конце IX века. Миру он запомнился всего одним поступком. В тот период в Риме властвовал род Гвидонидов, и Стефан, чтобы угодить им, приказал выкопать бывшего папу Формоза, который однажды их предал. Труп облачили в одежды папы римского и усадили на скамью подсудимых, где обвинили в нарушении церковного права, а затем подвергли наказанию. Инцидент, однако, Стефану VII популярности не принес. Спустя несколько месяцев он был отправлен в тюрьму, где его задушили.

Вегетарианская операция

В 1942 году у Британии появился хитрый план, как можно отравить немцев: распространить на их пастбищах лепешки изо льна, отравленные сибирской язвой, чтобы их ели коровы. Это должно было унести много жизней и лишить армию продовольствия. Но операцию хотели проводить только в случае прямого нападения на Британию. Было изготовлено более 5 млн таких лепешек. Испытывались они на острове Груинард (на фото), который потом до 1990 года находился на карантине и был удален с карт страны.

Бакалейщик, в доме которого началась и закончилась Гражданская война в США

Уилмер Маклин не хотел участвовать в войне, но не вышло. Первое сражение в ходе Гражданской войны в Америке произошло в его дворе, так как в доме находился штаб конфедератов. Маклин решил сбежать подальше от боевых действий и отправился на юг, в Вирджинию. Но позже гостиная его нового дома была использована для подписания акта о капитуляции южан. После его смерти дом реконструировали и сделали туристическим объектом.

Большевики набрали 24 % голосов на выборах в 1917 году

В ноябре 1917 года состоялись выборы во Всероссийское учредительное собрание. Большевики на них уступили социалистам-революционерам почти в 2 раза (24 % против 40,4 %). С такими результатами они смириться не могли и начали Гражданскую войну.

Бомбардировка Хиросимы унесла бы меньше жизней, если бы японцы не посчитали самолеты с бомбой разведывательными

6 августа 1945 года в 7 часов утра японцы зафиксировали на радарах американские самолеты. Была объявлена тревога, люди попрятались в бомбоубежища. Примерно в 8 часов оператор определил, что летит всего 3 самолета, и успокоил людей, что это всего лишь разведка. Это стало колоссальной ошибкой: через 15 минут погибло около 70–80 тыс. человек. Множество остановившихся часов в момент взрыва зафиксировали точный момент падения бомбы — 8:15. Перед атакой на Нагасаки японцы снова подумали, что это разведка. Но, впрочем, на этот раз тревога не спасла бы много жизней: почти все в Нагасаки, в отличие от Хиросимы, было построено на старый лад — из дерева.

Зажигательные «мышиные бомбы»

В период Второй мировой войны США разработали биологическое оружие, известное как «мышиная бомба». Автором идеи был стоматолог-хирург, приятель жены президента Рузвельта. Предполагалось сбрасывать над Японией контейнеры со спящими летучими мышами с прикрепленными к ним зажигательными бомбами. В полете они бы проснулись, а в дальнейшем разлетелись по чердакам японцев, чьи здания тогда были пожароопасны. Для тестирования воссоздали типичную японскую деревню, и мыши успешно сожгли ее. На следующий день во время обхода «нового оружия» несколько мышей внезапно проснулись и разлетелись по ангарам. Здания сгорели дотла. Инцидент лишь подтвердил эффективность, но американцы в итоге решили делать бомбы по старинке.

Многое ли вы не знали из этого списка? Или вы могли бы его дополнить? Поделитесь каким-нибудь редким историческим фактом, о котором мы еще не рассказывали.