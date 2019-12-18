18 редких фото, на которых знаменитости совсем не такие, какими мы их знаем

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Наши представления о реальной жизни знаменитостей часто очень поверхностны. А ведь эти люди так же, как и мы, были юны, любили, грустили и радовались. Посмотрите на совсем юного Уинстона Черчилля или Мэрилин Монро без макияжа — такими вы их еще не видели.

AdMe.ru погрузился в забытые архивы и нашел для вас фотографии известных исторических личностей, на которых они предстают перед нами в непривычных образах.

1. Уинстон Черчилль, 1895

2. Елизавета II в составе команды по плаванию (первый ряд, слева), 1939

3. Рональд Рейган позирует для скульптуры в качестве «идеально сложенного мужчины», 1940

4. 20-летняя Мэрилин Монро на пляже в Малибу, 1946

5. Уолт Дисней читает книжку своему внуку, 1955

6. Элвис Пресли за сценой во время концерта в Миннесоте, 1956

7. 26-летний Клинт Иствуд звонит по уличному телефону-автомату, 1956

8. Катрин Денев невольно повторяет знаменитую сцену Мэрилин Монро с белым платьем, 1962

9. 16-летний Дэвид Боуи позирует во время промофотосессии своей первой группы The Kon-rads, 1963

10. Алла Пугачева перед своей первой записью на радио, 1965

11. Роберт де Ниро в СССР, Москва, 1982

12. Владимир Набоков ловит бабочек в Швейцарии, 1971

13. 20-летняя Хэлли Берри представляет США на конкурсе «Мисс мира», 1986

14. Ангела Меркель беседует по телефону, 1990

15. Рональд Рейган и Михаил Горбачев отдыхают на ранчо в Калифорнии, 1992

16. Майкл Джексон марширует вместе с российскими солдатами, Москва, 1993

17. Принцесса Диана на минном поле в Анголе, 1997

18. Арнольд Шварценеггер рисует рождественскую открытку

Бонус: это не Рианна, а девочка Брия, очень похожая на певицу. Сама Рианна написала, что, увидев ее, от потрясения чуть не выронила из рук телефон