18 редких фото, на которых знаменитости совсем не такие, какими мы их знаем
Наши представления о реальной жизни знаменитостей часто очень поверхностны. А ведь эти люди так же, как и мы, были юны, любили, грустили и радовались. Посмотрите на совсем юного Уинстона Черчилля или Мэрилин Монро без макияжа — такими вы их еще не видели.
AdMe.ru погрузился в забытые архивы и нашел для вас фотографии известных исторических личностей, на которых они предстают перед нами в непривычных образах.
1. Уинстон Черчилль, 1895
2. Елизавета II в составе команды по плаванию (первый ряд, слева), 1939
3. Рональд Рейган позирует для скульптуры в качестве «идеально сложенного мужчины», 1940
4. 20-летняя Мэрилин Монро на пляже в Малибу, 1946
5. Уолт Дисней читает книжку своему внуку, 1955
6. Элвис Пресли за сценой во время концерта в Миннесоте, 1956
7. 26-летний Клинт Иствуд звонит по уличному телефону-автомату, 1956
8. Катрин Денев невольно повторяет знаменитую сцену Мэрилин Монро с белым платьем, 1962
9. 16-летний Дэвид Боуи позирует во время промофотосессии своей первой группы The Kon-rads, 1963
10. Алла Пугачева перед своей первой записью на радио, 1965
11. Роберт де Ниро в СССР, Москва, 1982
12. Владимир Набоков ловит бабочек в Швейцарии, 1971
13. 20-летняя Хэлли Берри представляет США на конкурсе «Мисс мира», 1986
14. Ангела Меркель беседует по телефону, 1990
15. Рональд Рейган и Михаил Горбачев отдыхают на ранчо в Калифорнии, 1992
16. Майкл Джексон марширует вместе с российскими солдатами, Москва, 1993
17. Принцесса Диана на минном поле в Анголе, 1997
18. Арнольд Шварценеггер рисует рождественскую открытку
Бонус: это не Рианна, а девочка Брия, очень похожая на певицу. Сама Рианна написала, что, увидев ее, от потрясения чуть не выронила из рук телефон
А у вас есть фотография, на которой вы сами себя не узнали бы?