18 распространенных заблуждений, в которые мы слепо верим чуть ли не с детства

Многие любопытные факты об окружающем мире мы узнаем еще в детстве от родителей, из книг, фильмов и мультиков. И повзрослев, мы даже представить не можем, что они могут быть ошибочными. К примеру, подсолнухи вовсе не следят за солнцем на небе, самки богомолов не откусывают голову самцам после спаривания, а бананы не растут на деревьях.

AdMe.ru узнал, в какие еще мифы верит большинство людей (даже образованных).

Миф № 1: Бананы растут на деревьях

Бананы — это многолетние травянистые растения, обладающие мощной корневой системой, коротким, находящимся под землей стеблем. Высота растений может достигать 2–9 метров (иногда даже выше), что делает банан одной из самых высоких трав в мире (наравне с бамбуком). Именно поэтому многие ошибочно принимают его за дерево. Думаем, также стоит отметить, что плоды этих растений, которые тоже называются бананами, — это ягоды, поскольку они не дают созревших семян.

Миф № 2: Слоны идут умирать на кладбище слонов

Кладбище слонов в мультфильме «Король Лев».

Широко популярно мнение, будто старые слоны, находящиеся на грани смерти, покидают свое стадо и инстинктивно направляются к определенному месту, известному как кладбище слонов, чтобы там умереть. На самом деле это не так: слоны не покидают стадо и тем более не идут умирать на какое-то кладбище. Согласно одной из теорий происхождения этой легенды, в неурожайные времена голодные или пожилые слоны, изможденные до такой степени, что больше не могут жевать жесткую пищу, собираются в местах, где найти мягкую пищу легче. Впоследствии они там же и умирают. Затем люди натыкаются на большое количество костей и других останков этих животных и полагают, что это место — кладбище слонов.

Миф № 3: Самки богомолов откусывают голову самцу после спаривания

Самки богомолов крайне редко убивают самцов во время или после спаривания, особенно в их естественной среде обитания. В исследовании, проведенном в лаборатории Университета Центрального Арканзаса, было замечено, что лишь в 1 из 45 случаев самка откусывала голову самцу перед (!) спариванием (причем самцы все еще могли совершить свой акт любви). Интересно, что во время исследований и самец откусывал самке голову, причем с той же частотой.

Миф № 4: Печенье с предсказаниями родом из Китая

Печенье с предсказаниями у многих ассоциируется с китайской кухней. По крайней мере, их подают в китайских ресторанах в США и некоторых других странах. Однако это кондитерское изделие было изобретено в Японии, жители которой и ввезли его в США. Интересно, что в Поднебесной печенье с предсказаниями встречается крайне редко, причем считается там символом американской кухни.

Миф № 5: Подсолнухи «следят» за солнцем

На самом деле цветущие подсолнухи весь день «смотрят» в одном направлении (чаще всего на восток). Однако на ранней стадии развития, еще до появления цветочных головок, незрелые бутоны действительно отслеживают положение солнца на небе (это явление называется фототропизмом). Кстати, подсолнухи «смотрят» именно на восток, так как это, скорее всего, защитный механизм: обращение на юг или запад может привести к ожогам семян в очень жаркие дни.

Миф № 6: Продукты питания нельзя есть по истечении срока годности

Большая часть продуктов питания после истечения срока годности остается съедобной (за исключением некоторых скоропортящихся продуктов и детских смесей). Хотя при этом может быть не очень вкусной. Производители указывают данные о предполагаемом периоде времени, в течение которого их продукт будет иметь наилучшее качество. Как отмечает Служба безопасности пищевых продуктов и инспекции при Министерстве сельского хозяйства США, если во время домашнего хранения срок годности продукта истек, то он все равно может быть безопасным и даже полезным. Но только при правильном обращении и до тех пор, пока порча не станет очевидной. Обычно испорченные продукты приобретают неприятный запах, вкус или текстуру из-за естественных бактерий, вызывающих порчу. Если пища имеет такие характеристики, ее нельзя употреблять.

Миф № 7: Чтобы подать заявление о пропаже человека, нужно ждать 24 часа

Перед подачей заявления о пропаже человека нет необходимости ждать 24 часа после его исчезновения. Наоборот, в случаях, когда имеются доказательства насилия или странного отсутствия человека, правоохранительные органы США подчеркивают важность незамедлительного обращения к ним и начала расследования. А на сайте правительства Великобритании даже крупным шрифтом написано: «Вам не нужно ждать 24 часа перед тем, как обратиться в полицию».

Миф № 8: Акне связано с гигиеной лица

Причина возникновения акне в основном кроется в генетике, а не в несоблюдении правил гигиены, жирной пище или других привычках. Интересно, что угревая сыпь может появляться не только у подростков, но и у многих женщин. Причем прыщи могут возникать в течение десятилетий, как правило, за неделю до менструации. Кстати, нет никаких конкретных доказательств того, что употребление и большего количества шоколада может вызывать появление прыщей.

Миф № 9: Хамелеоны меняют цвет для маскировки

Большинство людей считает, что хамелеоны меняют цвет своей кожи, чтобы слиться с окружающей средой. Хотите верьте, хотите нет, но на самом деле хамелеоны меняют цвет в ответ на настроение, температуру, общение и свет, а не на предмет, к которому они прикасаются.

Миф № 10: Бермудский треугольник опасен для судов и самолетов

На самом деле в Бермудском треугольнике происходит ничуть не больше кораблекрушений или загадочных исчезновений, чем на большинстве других водных путей. Так, Всемирный фонд дикой природы в 2013 году опубликовал список самых опасных участков в Мировом океане. Интересно, что Бермудский треугольник, расположенный в Карибском море, даже не попал в него. Отметим, что окрестности Треугольника дьявола, как еще иначе называют Бермуды, являются одними из самых посещаемых судоходных путей в мире. И суда успешно пересекают его, отправляясь в порты Северной и Южной Америки, Европы и Карибских островов. Также по региону постоянно курсируют круизные лайнеры и прогулочные суда, над ним регулярно летают коммерческие и частные самолеты.

Миф № 11: Сахар вызывает у детей гиперактивность

Двойные слепые испытания не показали различий в поведении детей, получающих продукты с содержанием сахара, и тех, кто употреблял продукты без сахара. Примечательно, что в исследованиях также принимали участие дети с синдромом дефицита внимания или с гиперактивностью и дети, считающиеся чувствительными к сахару. Но самое интересное то, что ученые также изучили, как родители реагируют на миф о сахаре. Оказывается, когда родители думают, что их детям дали напиток, содержащий сахар (даже если он на самом деле не содержит сахара), то они оценивают поведение своих чад как гиперактивное.

Миф № 12: Микроволновые печи нагревают пищу целиком

Широко распространено мнение, что микроволновые печи нагревают пищу за счет резонанса молекул воды в продукте. На самом деле это не совсем так. Нет, электромагнитные волны ускоряют движение молекул, отчего возникает межмолекулярное трение, приводящее к увеличению температуры вещества. Но так нагревается не весь продукт, а только его наружная часть. Дело в том, что частота, используемая в микроволновках, равна 2,45 ГГц. Волны такой частоты могут проникать вглубь вещества только приблизительно на 1 см. Вы же замечали, что еда из микроволновки (особенно картофель) частенько нагрета неравномерно — верхний слой обжигающе горячий, а внутренний — холодный? Так как же в итоге нагревается еда? Внутренние части продукта в основном нагреваются за счет тепла, получаемого от горячих внешних частей.

Миф № 13: «Железные девы» — орудие пыток

Нет никаких свидетельств того, что «железные девы» (устройства, представляющие собой железный шкаф, внутренние стороны которого усеяны длинными острыми гвоздями) использовались для пыток. Также нет доказательств, что они вообще были изобретены в Средние века. На самом деле они были собраны в конце XVII века из нескольких артефактов, которые были найдены в старых музеях. «Железные девы» создавались для коммерческих выставок, дабы заманивать посетителей и производить на них впечатление.

Миф № 14: «Красный телефон» — это телефонная линия между Москвой и Вашингтоном

На фото — «красный телефон» без номеронабирателя. Это экспонат Библиотеки и музея Джимми Картера.

Горячая телефонная линия между Москвой и Вашингтоном широко известна как «красный телефон» (линия прямой связи между президентом США и руководством СССР / РФ). В действительности она никогда не была телефонной линией, да и телефоны красного цвета никогда не использовались. При первом внедрении горячей линии использовалось телетайпное оборудование, которое в 1988 году было заменено факсимильными аппаратами. А с 2008 года горячая линия представляет собой защищенную компьютерную связь, по которой две страны обмениваются электронными письмами. Да-да, письмами. Президенты не имеют возможности созваниваться друг с другом, вместо этого они (ну или их пресс-секретари) пересылают друг другу текстовые сообщения, а также графические данные (оперативные карты, диаграммы, таблицы). Из Москвы в Вашингтон тексты уходят на русском языке, из Вашингтона в Москву — на английском (каждая сторона самостоятельно переводит текст). Более того, горячая линия связывает Кремль не с Белым домом, а с Пентагоном. Интересно, что для контроля исправности «прямой линии» по ней постоянно — круглые сутки — передаются произведения литературных классиков.

Миф № 15: «Элементарно, Ватсон!» — любимая фраза Шерлока Холмса

На самом деле знаменитый сыщик Шерлок Холмс, герой романов Конан Дойла, никогда не произносил подобную фразу — в книгах она не встречается. Выражение было выдумано писателем Пи Джи Вудхаусом в 1915 году и упоминается в его романе «Псмит-журналист». А затем фраза прозвучала в американском фильме 1929 года «Возвращение Шерлока Холмса». Киношникам она понравилась, и лондонский детектив произносит ее уже в другом британском фильме 1935 года. Со временем эта популярная фраза стала визитной карточкой Шерлока Холмса.

Миф № 16: Если монета упадет с небоскреба на человека, она его убьет

Есть легенда, что если монета упадет с крыши небоскреба, например с Эмпайр-стейт-билдинг, то она убьет человека или оставит трещину на тротуаре. На самом деле это не так. Из-за плоской формы монета во время падения не сможет набрать достаточную скорость, чтобы привести к травме стоящего под ней человека. Нет, конечно, больно будет, но никто не умрет. Другое дело гайка или орех: они во время падения достигнут скорости 400 км/ч и при попадании в голову человеку могут смертельно ранить его. Именно поэтому на больших стройках и заводах все без исключения люди носят каски.

Миф № 17: Будда страдал ожирением

В сувенирных лавках продаются миниатюрные фигурки в виде «пухлого Будды» или «смеющегося Будды». Многие считают, что это и есть тот самый Будда Шакьямуни, духовный учитель, основатель одной из трех мировых религий. Но на самом деле эти фигурки изображают китайского народного героя X века по имени Будай. Сейчас это один из самых популярных персонажей нэцкэ. Кстати, в народе считается, что для исполнения желаний нужно потереть фигурку по животу 300 раз, думая в этот момент о своей мечте.

Миф № 18: Запретный плод в Библии — яблоко

В Библии нет хоть какого-либо упоминания, что запретным плодом было яблоко. В оригинальных текстах на иврите упоминаются только дерево и плоды. В ранних латинских переводах используется слово «малум», которое может означать «зло» или «яблоко» в зависимости от того, короткое или длинное «А» в нем. Хотя разница в длине гласных в то время уже исчезла из речи на латыни. В ранних германских языках слово «яблоко» и родственные ему слова означали просто фрукт. Немецкие и французские художники изображали фрукт в виде яблока уже начиная с XII века. Есть предположение, что запретным плодом мог быть виноград, инжир, абрикос или цитрон.

В какие из этих заблуждений вы верили до сих пор?