18 работников, которые когда-нибудь обязательно выложатся на 100 %, вот только не сегодня
Мы все откладываем дела на потом, прокрастинируем и ленимся, и это нормально. Но что если лень одолела тебя в разгар рабочего дня или в момент, когда ты пытаешься разрешить какую-то внезапно возникшую проблему? Тогда, судя по всему, ничего не остается, кроме как сделать все вполноги и убедительно заключить про себя: «И так сойдет».
AdMe.ru нашел на просторах сети 18 человек, у которых была одна работа — и они ее не то чтобы провалили, но выполнили спустя рукава.
1. «Все, что не делается, я и не делаю»
2. Это только поначалу легко, а потом...
3. Просто наивысший уровень
4. Туалет для самца и для самцихи
5. Бюджетное решение проблемы
6. Кручу-верчу, поскорей с работы свинтить хочу
7. Сделано с любовью. С любовью к хаосу
8. Игра на опережение
9. Как тебе такое, Илон Маск?
10. Несущая лестница. Слышали о такой?
11. Нет времени объяснять, дай губку и несколько лампочек
12. Перфекционисты, это ад; ад, это перфекционисты
13. Скотч всему голова
14. Негласный памятник лени
15. Почтальон оставил доставку под ковриком у двери
16. Белая ворона среди оконных разъемов
17. И было уже неважно, где заканчивался тротуар и где начинался столб
18. Нет ничего более постоянного, чем временное
Часто ли вы ленитесь довести начатое до конца?
Фото на превью galinsergevna / Pikabu