18 работников, которые когда-нибудь обязательно выложатся на 100 %, вот только не сегодня

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы все откладываем дела на потом, прокрастинируем и ленимся, и это нормально. Но что если лень одолела тебя в разгар рабочего дня или в момент, когда ты пытаешься разрешить какую-то внезапно возникшую проблему? Тогда, судя по всему, ничего не остается, кроме как сделать все вполноги и убедительно заключить про себя: «И так сойдет».

AdMe.ru нашел на просторах сети 18 человек, у которых была одна работа — и они ее не то чтобы провалили, но выполнили спустя рукава.

1. «Все, что не делается, я и не делаю»

2. Это только поначалу легко, а потом...

3. Просто наивысший уровень

4. Туалет для самца и для самцихи

5. Бюджетное решение проблемы

6. Кручу-верчу, поскорей с работы свинтить хочу

7. Сделано с любовью. С любовью к хаосу

8. Игра на опережение

9. Как тебе такое, Илон Маск?

10. Несущая лестница. Слышали о такой?

11. Нет времени объяснять, дай губку и несколько лампочек

12. Перфекционисты, это ад; ад, это перфекционисты

13. Скотч всему голова

14. Негласный памятник лени

15. Почтальон оставил доставку под ковриком у двери

16. Белая ворона среди оконных разъемов

17. И было уже неважно, где заканчивался тротуар и где начинался столб

18. Нет ничего более постоянного, чем временное

Часто ли вы ленитесь довести начатое до конца?