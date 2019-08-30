18 продолжений известных фраз, которые были вырваны из контекста (Теперь все забыли их первоначальный смысл)

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Часто цитата известного человека или народная мудрость становится последним аргументом в споре. Но бывает, что хорошо знакомая фраза имеет неожиданное продолжение. Именно оно может сделать ее ярче или понятнее, а иногда даже изменить смысл на противоположный.

Мы в AdMe.ru проштудировали труды именитых авторов и выяснили, что же они имели в виду.

Цитаты великих

«Чем меньше женщину мы любим,

Тем легче нравимся мы ей...

Так точно думал мой Евгений.

Он в первой юности своей

Был жертвой бурных заблуждений

И необузданных страстей».

А. С. Пушкин «Евгений Онегин»
  • На сердитых воду возят, а на добрых сами ездят.
  • Моя хата с краю — первым врага встречаю.

«Любви все возрасты покорны...

Но в возраст поздний и бесплодный,

На повороте наших лет,

Печален страсти мертвой след».

А. С. Пушкин «Евгений Онегин»
  • Хлопот полон рот, а перекусить нечего.
  • Береги честь смолоду, а здоровье — под старость.
  • Пыль столбом, дым коромыслом, а изба не топлена, не метена.
  • Мал золотник, да дорог; велик пень, да трухляв.
  • Ни кола, ни двора, ни куриного пера, а вереи точеные (вереи — столбы для ворот).
  • Слово — серебро, молчание — золото, если лоб медный.
  • Милые бранятся — только тешатся, старики бранятся  бесятся.
  • Каждому человеку свойственно ошибаться, но только дураки повторяют свои ошибки.
  • Ума палата, да денег ни гроша.
  • О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды.
  • Повторенье мать ученья, но и прибежище для лентяев.
  • Истина в вине, а здоровье в воде.

А какие еще продолжения известных фраз знаете вы?

Alena Sofronova специально для AdMe.ru

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