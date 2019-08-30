18 продолжений известных фраз, которые были вырваны из контекста (Теперь все забыли их первоначальный смысл)
Часто цитата известного человека или народная мудрость становится последним аргументом в споре. Но бывает, что хорошо знакомая фраза имеет неожиданное продолжение. Именно оно может сделать ее ярче или понятнее, а иногда даже изменить смысл на противоположный.
Мы в AdMe.ru проштудировали труды именитых авторов и выяснили, что же они имели в виду.
Цитаты великих
«Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей...
Так точно думал мой Евгений.
Он в первой юности своей
Был жертвой бурных заблуждений
И необузданных страстей».
- На сердитых воду возят, а на добрых сами ездят.
- Моя хата с краю — первым врага встречаю.
«Любви все возрасты покорны...
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след».
- Хлопот полон рот, а перекусить нечего.
- Береги честь смолоду, а здоровье — под старость.
- Пыль столбом, дым коромыслом, а изба не топлена, не метена.
- Мал золотник, да дорог; велик пень, да трухляв.
- Ни кола, ни двора, ни куриного пера, а вереи точеные (вереи — столбы для ворот).
- Слово — серебро, молчание — золото, если лоб медный.
- Милые бранятся — только тешатся, старики бранятся — бесятся.
- Каждому человеку свойственно ошибаться, но только дураки повторяют свои ошибки.
- Ума палата, да денег ни гроша.
- О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды.
- Повторенье мать ученья, но и прибежище для лентяев.
- Истина в вине, а здоровье в воде.
А какие еще продолжения известных фраз знаете вы?
Alena Sofronova специально для AdMe.ru