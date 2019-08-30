18 продолжений известных фраз, которые были вырваны из контекста (Теперь все забыли их первоначальный смысл)

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Часто цитата известного человека или народная мудрость становится последним аргументом в споре. Но бывает, что хорошо знакомая фраза имеет неожиданное продолжение. Именно оно может сделать ее ярче или понятнее, а иногда даже изменить смысл на противоположный.