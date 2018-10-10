18 примеров того, как «гадкие утята» стали красавчиками и заставили обидчиков кусать локти

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Практически каждый человек в определенном возрасте сталкивается с недовольством из-за своей смешной и немного нелепой внешности. Кто-то переживает это внутри себя, кому-то везет немного меньше: сверстники откровенно смеются над ними и дразнят в течение нескольких лет. Но порой время качественно преображает людей.

Именно такими снимками, из серии «раньше» и «сейчас», поделились пользователи Reddit в доказательство того, что детская и подростковая угловатость рано или поздно проходит, а вот обидчики еще долго потом рвут на себе волосы. AdMe.ru в прямом смысле восхищен такими преображениями. Некоторые из этих людей даже сами на себя не похожи.

«17 лет и 22 года. Мои волосы больше не выглядят как неудачный парик»

«14 лет и 23 года. Для меня это было непростое десятилетие»

«17 лет и 22 года. Я даже сам на себя больше не похож»

15 лет и 22 года

«11 и 20 лет. Разница всего лишь в контактных линзах, брекетах и коррекции бровей»

«Потерял 50 кг за полгода после травмы из-за регби»

13 лет и 23 года

«16 лет и 23 года. Я ходила в футболках, мешковатых джинсах и с хмурым выражением лица. Моя мама сохранила много красивой одежды для меня»

«18 лет и 23 года. Кто знал, что за всем этим скрываются скулы»

«Я в 4-м классе и в 22 года. Фотографу пришлось заставить меня поставить очки на место, потому что мне нравилось носить их на кончике носа»

В 3-м классе и сейчас

Разница всего в 2 года: 19 лет и 21 год

9 лет и 24 года

«Моя коллега в 11 и в 18 лет»

В 17 и в 19 лет

«11 лет и 21 год. Мой папа называл меня дурнушкой Бетти, и я считала это комплиментом»

«12 лет и 22 года. Изменились линия челюсти, уши и практически все мое лицо»

«12 лет и 23 года. Нужно было просто вырасти. Ну ладно, еще загореть и сделать макияж»