18 примеров того, как «гадкие утята» стали красавчиками и заставили обидчиков кусать локти
Практически каждый человек в определенном возрасте сталкивается с недовольством из-за своей смешной и немного нелепой внешности. Кто-то переживает это внутри себя, кому-то везет немного меньше: сверстники откровенно смеются над ними и дразнят в течение нескольких лет. Но порой время качественно преображает людей.
Именно такими снимками, из серии «раньше» и «сейчас», поделились пользователи Reddit в доказательство того, что детская и подростковая угловатость рано или поздно проходит, а вот обидчики еще долго потом рвут на себе волосы.
AdMe.ru в прямом смысле восхищен такими преображениями. Некоторые из этих людей даже сами на себя не похожи.
«17 лет и 22 года. Мои волосы больше не выглядят как неудачный парик»
«14 лет и 23 года. Для меня это было непростое десятилетие»
«17 лет и 22 года. Я даже сам на себя больше не похож»
15 лет и 22 года
«11 и 20 лет. Разница всего лишь в контактных линзах, брекетах и коррекции бровей»
«Потерял 50 кг за полгода после травмы из-за регби»
13 лет и 23 года
«16 лет и 23 года. Я ходила в футболках, мешковатых джинсах и с хмурым выражением лица. Моя мама сохранила много красивой одежды для меня»
«18 лет и 23 года. Кто знал, что за всем этим скрываются скулы»
«Я в 4-м классе и в 22 года. Фотографу пришлось заставить меня поставить очки на место, потому что мне нравилось носить их на кончике носа»
В 3-м классе и сейчас
Разница всего в 2 года: 19 лет и 21 год
9 лет и 24 года
«Моя коллега в 11 и в 18 лет»
В 17 и в 19 лет
«11 лет и 21 год. Мой папа называл меня дурнушкой Бетти, и я считала это комплиментом»
«12 лет и 22 года. Изменились линия челюсти, уши и практически все мое лицо»
«12 лет и 23 года. Нужно было просто вырасти. Ну ладно, еще загореть и сделать макияж»
Возможно, у вас тоже есть подобные сравнения? Давайте посмотрим друг на друга!