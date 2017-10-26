18 правил хорошего тона, которые действуют в любой точке планеты
Редакция AdMe.ru убеждена, что не нужно мерзнуть на вершинах своих моральных устоев, чтобы считаться человеком с хорошими манерами. Достаточно знать пару-тройку основных правил, которые выгодно подчеркнут ваши достоинства в любом обществе.
В спорткомплексе (тренажерный зал, фитнес-студия, бассейн, сауна)
- «Своих» мест на групповых занятиях не существует: если вы опоздали на тренировку, займите свободное место, не отвлекая ни тренера, ни занимающихся.
- Если вы заметили, что у кого-то расшатана деталь тренажера или неправильно собрана степ-платформа — не стойте в стороне, помогите словом и делом. Но не давайте советы, как выполнять упражнения: для этого в зале всегда есть дежурный тренер.
- На дорожке в бассейне не принято разговаривать между собой, обниматься, целоваться — этим вы смущаете остальных и нарушаете движение.
- Парилка — это место не для разговоров, особенно если кроме вас и ваших знакомых здесь находятся посторонние люди.
- В женскую раздевалку женщинам не стоит приводить мальчиков старше 4 лет.
Когда кто-то заболел
- Если ваш коллега заболел, можно ограничиться недолгим телефонным звонком. Не утомляйте его долгим разговором, достаточно справиться о здоровье и пожелать скорейшего выздоровления.
- Если вы пришли проведать друга в 2-местную палату и собираетесь принести ему из буфета что-нибудь вкусненькое, следует обязательно осведомиться у его соседа, не хочет ли и он чего-нибудь подобного. В большой палате такое предложение излишне — разве что кто-то из больных сам обратится к вам с конкретной просьбой.
Если вы с ребенком
- Дети не должны играть в игры или смотреть мультики без наушников, когда вокруг есть другие люди.
- На пляже и в бассейне ребенок в любом возрасте должен быть в трусах. Попкам младенцев не нужно солнце, и к тому же это просто неприлично.
Когда дело касается займа
- Нет абсолютно ничего дурного в том, чтобы при одалживании денег сразу же уточнять срок возврата.
- Если срок возврата не был оговорен заранее, то обычно долг возвращают в течение месяца (период получения одной зарплаты).
- Вежливость требует возвращать долг крупными купюрами. Деньги следует вручать без конверта.
Правила хорошего тона, о которых не пишут в учебниках
- Если вас кто-то угощает, выбирайте скромное блюдо. Но если человек предлагает вам заказать огромный стейк, не отказывайтесь, если вам действительно его хочется.
- Если человек дал вам посмотреть фотографию на телефоне, не продолжайте листать снимки: возможно, хозяин не хотел бы кому-то показывать эти фото.
- Никогда не приходите в гости с пустыми руками. Даже если хозяин сказал, что ничего не нужно, все равно купите гостинец. Так вы всегда будете желанным гостем.
- Если в общественном туалете полно свободных писсуаров / кабинок, не занимайте соседнюю с другим человеком. И не разговаривайте с ним. Это неловко. Очень.
- Прихорашиваться, причесываться, пудрить нос, чистить ногти, поправлять одежду в общественных местах, за столом, на улице — дурной тон.
- В разговоре с третьими лицами не принято называть свою жену или мужа «супругом» — эта «должность» присваивается лишь на официальных мероприятиях. Уместно будет называть свою вторую половинку по имени.
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