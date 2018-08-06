18 покупателей, от выходок которых продавцы долго смеялись (Сразу после того, как вышли из ступора)
Работники супермаркетов часто собираются на форумах и в тематических группах, чтобы поделиться забавными случаями, связанными с покупателями. Оказывается, к ним за покупками захаживают лесные эльфы и индейцы чероки, а брутальные спортсмены тают как мороженое при виде ковриков с котятами.
AdMe.ru собрал для вас истории от пользователей Reddit, Пикабу и Подслушано. И на каждую из них можно наклеить ярлычок «нарочно не придумаешь».
- Моим самым любимым клиентом был парень, который пришел и заявил: «Я потерял пульт, поэтому мне нужен новый телевизор». Я предложил ему кучу универсальных пультов, но он просто не хотел заморачиваться с их настройкой. Да не вопрос! Продал ему 50-дюймовый телевизор.
- Работаю продавцом-консультантом в отделе детских деревянных игрушек и конструкторов. Подходит папа с малышом в прогулочной коляске. Мальчик смотрит не на игрушки, а на меня — внимательно, не мигая. Папа не выдерживает и выдает: «Прости, Макс, но тетю я тебе купить не смогу». Печально вздыхает и уходит.
- Один парень вернул манго в магазин, сказав, что ему больше не нужно. А фрукт уже был разрезан на 3 ломтика и слеплен обратно скотчем. Я даже сфотографировал это.
- У меня был случай, когда люди вернули нарезанный арбуз, стейк с полосками от гриля, пустую коробку от торта, наполовину пустые банки с краской.
- Мужчина пытается на пальцах объяснить, что ему надо обжать сливной шланг для стиралки.
— Вам хомут нужен?
— Точно! Жена сказала, что хомут.
— С барашком или под отвертку?
— Да, жена сказала, что под отвертку.
- Это был холодный февраль в северном Иллинойсе. Я дежурил в супермаркете, и примерно в 2:30 к нам зашли двое парней, переодетые как Морж и Плотник из «Алисы в Стране чудес». Я следил за ними по всему магазину, чтобы убедиться, что они не собираются делать глупости. А они просто пошли и сделали покупки. Плотник взял солнцезащитный крем, а Морж — пачку лосося из отдела морепродуктов. Они заплатили наличными и пошли дальше.
- Этот парень приходит к нам покупать книги и диски. Тут он решил признаться мне, что его предки — индейцы чероки. Я думаю: «Да, конечно, приятель». А он продолжает объяснять мне, что по линии матери он лесной эльф и что у лесных эльфов были тесные отношения с индейцами чероки. Он даже показал, какие необычные у него уши. Ответных аргументов у меня не было, пришлось просто улыбнуться и кивнуть.
- Одна женщина построила в проходе супермаркета пирамиду из 40 банок кошачьих консервов. Потом взяла из нее несколько штук и как ни в чем не бывало пошла на кассу.
- Работаю в сетевом магазине, однажды пришла покупательница, достала меня, а потом решила заполнить анкету, чтобы устроиться к нам на работу. Я ее бумажку, ясное дело, выкинула. А эта женщина зашла в другой магазин от нашей сети, где ее сразу направили на общий отбор и распределили к нам. Судьба, зараза. Ничего, подружились.
- Работаю кассиром в супермаркете. Когда на смене становится скучно, начинаю сама с собой игру: что сегодня будет есть покупатель? Сопоставляю продукты, которые пробиваю, и прикидываю, какое блюдо можно из них приготовить. Если вижу, что клиент в хорошем расположении духа, могу даже озвучить вслух типа: «О, оливьешка?» Или: «Борщик?» Если мой домысел подтверждает сам покупатель — это комбо!
- Вот такая легкая кольчуга из колечек от банок. Мифриловая, наверное...
- Работаю в магазине, а ощущение, что в цирке. Дамочка лет 30 жалуется на невкусное мясо. Оказалось перед приготовлением она его замачивает на 6 часов в слабом растворе хлорки. Еще одна купила печень и принесла обратно: «Я передумала, мне так много не надо, я отрезала на разок, а остальное заберите». Ну а что, покупатель всегда прав.
- Выставила на продажу туфли. Нашелся покупатель. Обрадовалась, ручки потираю. А он пишет, что покупать не будет, но заплатит, чтобы я дала ему их понюхать. Вот она, ниша для бизнеса!
- «Можно переставить обувь?» Ну можно... Так этот мужик раз 5 после этого приходил обувь переставлять! Странных очень много, но мы уже привыкли.
- Одна женщина выбирала минут 10 самое дешевое мыло, не могла выбрать между 16 и 17 р.
- Когда приходит товар, его подвозит погрузчик на площадку, а грузчики потом заносят в зал. Как-то раз разгружали мы двери и один из клиентов решил стырить одну. Его план был прост. Схватить последнюю дверь и бежать как можно дальше. Он подождал, пока останется его единственная, схватил ее и ринулся вниз по лестнице. Но не учел, что в этот момент начал подниматься водитель погрузчика и наткнулся на него. Неудавшийся вор навернулся на лестнице, получил ушиб и перелом ноги. Вот и сказочке... А нет! Вор упорно настаивал, что виноват магазин, у которого кривой спуск. Руководство смеется до сих пор.
- Вот наш покупатель месяца. Серьезный (но очень милый) мужчина по имени Мурзик с внушительным басовитым «ма-а-ау». Мама — сибирячка, папа — мейн-кун.
- Подрабатываю в отделе ванных принадлежностей. Пришел мужик сегодня, суровый такой, накачанный, видно — спортсмен. Просит помочь выбрать аксессуары для душевой бойцовского клуба. Ну, выбрали все, все хорошо, остались коврики для ванной... Краем глаза замечаю, что он посматривает на огромный коврик с котятами... Ради смеха предлагаю ему этих котяток.
— Ой, девушка, ну вы что, мужики не поймут же!
Напоминаю: мужик 210 см ростом, не меньше. Бородатый такой. Спустя еще 20 минут он с грустной мордахой уходит без ковра.
Я, изрядно отсмеявшись, ухожу в другой ряд к клиентам. Тут замечаю краем глаза, что кто-то крадется и прячется явно от меня. Выворачиваю за угол, а там эта гора мышц со счастливой улыбкой и охапкой ковриков с котятами убегает в сторону касc. Долго я пыталась объяснить начальству, почему у меня слезы от смеха.
А вам приходилось сталкиваться со странными покупателями?