18 покупателей, от выходок которых продавцы долго смеялись (Сразу после того, как вышли из ступора)

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Работники супермаркетов часто собираются на форумах и в тематических группах, чтобы поделиться забавными случаями, связанными с покупателями. Оказывается, к ним за покупками захаживают лесные эльфы и индейцы чероки, а брутальные спортсмены тают как мороженое при виде ковриков с котятами.

AdMe.ru собрал для вас истории от пользователей Reddit, Пикабу и Подслушано. И на каждую из них можно наклеить ярлычок «нарочно не придумаешь».