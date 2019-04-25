18 плюсов и минусов, из которых складывается пазл взрослой жизни

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В детстве мы мечтали побыстрее стать взрослыми, а сейчас все чаще хотим вернуться в то время, где есть летние каникулы и много свободного времени, нет счетов за коммуналку и чеков из аптек. Но во взрослой жизни есть и плюсы, например в ней нет скучных домашних заданий, а мороженое можно есть хоть килограммами.

На любые плюсы и минусы в жизни можно смотреть с юмором, как, например, это делают герои нашей статьи. А AdMe.ru спешит передать их настроение вам.

Самый главный плюс: можно не ходить в школу

И можно даже съесть целое ведерко мороженого одному

Но вредности покупаешь все реже

«Почти всю свою жизнь мне не разрешали завести собаку. Теперь, когда я вырос и у меня есть свой дом, я наконец смог завести этого улыбающегося красавца»

Только когда вырастаешь, начинаешь ценить подобные вещи

Такие деликатесы тоже уже в прошлом

Ностальгические воспоминания возникают и в кругу друзей

Все чаще хочется вернуться во времена блаженного безделья, когда можно уснуть, пока смотришь мультики

Дети становятся совсем другими

Собственные дети уже могут носить наши детские вещи

А те, кого ты считал детьми, уже давно не дети

Меняются привычки

И посты в социальных сетях

А также музыкальные вкусы

И список покупок

Договорились как-то два взрослых человека встретиться...

Мы и не заметили, как стали взрослыми

В некоторых аспектах все кардинально изменилось

А какие плюсы и минусы взрослой жизни наиболее заметны для вас?