18 плюсов и минусов, из которых складывается пазл взрослой жизни
В детстве мы мечтали побыстрее стать взрослыми, а сейчас все чаще хотим вернуться в то время, где есть летние каникулы и много свободного времени, нет счетов за коммуналку и чеков из аптек. Но во взрослой жизни есть и плюсы, например в ней нет скучных домашних заданий, а мороженое можно есть хоть килограммами.
На любые плюсы и минусы в жизни можно смотреть с юмором, как, например, это делают герои нашей статьи. А AdMe.ru спешит передать их настроение вам.
Самый главный плюс: можно не ходить в школу
И можно даже съесть целое ведерко мороженого одному
Но вредности покупаешь все реже
«Почти всю свою жизнь мне не разрешали завести собаку. Теперь, когда я вырос и у меня есть свой дом, я наконец смог завести этого улыбающегося красавца»
Только когда вырастаешь, начинаешь ценить подобные вещи
Такие деликатесы тоже уже в прошлом
Ностальгические воспоминания возникают и в кругу друзей
Все чаще хочется вернуться во времена блаженного безделья, когда можно уснуть, пока смотришь мультики
Дети становятся совсем другими
Собственные дети уже могут носить наши детские вещи
А те, кого ты считал детьми, уже давно не дети
Меняются привычки
И посты в социальных сетях
А также музыкальные вкусы
И список покупок
Договорились как-то два взрослых человека встретиться...
Мы и не заметили, как стали взрослыми
В некоторых аспектах все кардинально изменилось
А какие плюсы и минусы взрослой жизни наиболее заметны для вас?
Фото на превью Inmate_95123 / Reddit