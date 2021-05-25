15+ пар знаменитостей, которые неожиданно для всех родились в один и тот же год

Еще вчера мы танцевали под хиты Бейонсе на школьной дискотеке, мечтали походить на героинь Моники Беллуччи и влюблялись в персонажей Джорджа Клуни. Но мы взрослеем, как и любимые актеры, певицы, модели и другие знаменитые личности. Кстати, некоторые из них, оказывается, одногодки и явно припрятали под подушкой эликсир вечной молодости или портрет, что стареет вместо них.