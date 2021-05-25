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15+ пар знаменитостей, которые неожиданно для всех родились в один и тот же год

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Еще вчера мы танцевали под хиты Бейонсе на школьной дискотеке, мечтали походить на героинь Моники Беллуччи и влюблялись в персонажей Джорджа Клуни. Но мы взрослеем, как и любимые актеры, певицы, модели и другие знаменитые личности. Кстати, некоторые из них, оказывается, одногодки и явно припрятали под подушкой эликсир вечной молодости или портрет, что стареет вместо них.

AdMe.ru сопоставил фото знаменитостей, которые родились в один год. Возможно, раньше об этом знали лишь работники паспортного стола.

1. Моника Беллуччи и Кортни Кокс — 56 лет

2. Кейт Миддлтон и Наталья Водянова — 39 лет

3. Том Хиддлстон и Джастин Тимберлейк — 40 лет

4. Венсан Кассель и Адам Сэндлер — 54 года

5. Леди Гага и Меган Фокс — 35 лет

6. Джордж Клуни и Эдди Мерфи — 60 лет

7. Роузи Хантингтон-Уайтли и Хилари Дафф — 34 года

8. Джим Керри и Мэттью Бродерик — 59 лет

9. Зендая и Белла Хадид — 24 года

10. Дэниел Крейг и Кьюба Гудинг — младший — 53 года

11. Энн Хэтэуэй и Ники Минаж — 37 лет

12. Джейсон Момоа и Джеймс Макэвой — 40 лет

13. Меган Маркл и Бейонсе — 39 лет

14. Эдриен Броуди и Адам Скотт — 48 лет

15. Пенелопа Крус и Виктория Бекхэм — 47 лет

16. Клаудия Шиффер и Наоми Кэмпбелл — 50 лет

17. Минни Драйвер и Куин Латифа — 51 год

18. Дженнифер Энистон и Кейт Бланшетт — 52 года

Что, на ваш взгляд, предпочтительнее: выглядеть на свой возраст или моложе? Почему?

Фото на превью MEGA/Mega Agency/East News, LAURENT BENHAMOU/SIPA/Sipa Press Russia/East News
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