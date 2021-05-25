15+ пар знаменитостей, которые неожиданно для всех родились в один и тот же год
Еще вчера мы танцевали под хиты Бейонсе на школьной дискотеке, мечтали походить на героинь Моники Беллуччи и влюблялись в персонажей Джорджа Клуни. Но мы взрослеем, как и любимые актеры, певицы, модели и другие знаменитые личности. Кстати, некоторые из них, оказывается, одногодки и явно припрятали под подушкой эликсир вечной молодости или портрет, что стареет вместо них.
AdMe.ru сопоставил фото знаменитостей, которые родились в один год. Возможно, раньше об этом знали лишь работники паспортного стола.
1. Моника Беллуччи и Кортни Кокс — 56 лет
2. Кейт Миддлтон и Наталья Водянова — 39 лет
3. Том Хиддлстон и Джастин Тимберлейк — 40 лет
4. Венсан Кассель и Адам Сэндлер — 54 года
5. Леди Гага и Меган Фокс — 35 лет
6. Джордж Клуни и Эдди Мерфи — 60 лет
7. Роузи Хантингтон-Уайтли и Хилари Дафф — 34 года
8. Джим Керри и Мэттью Бродерик — 59 лет
9. Зендая и Белла Хадид — 24 года
10. Дэниел Крейг и Кьюба Гудинг — младший — 53 года
11. Энн Хэтэуэй и Ники Минаж — 37 лет
12. Джейсон Момоа и Джеймс Макэвой — 40 лет
13. Меган Маркл и Бейонсе — 39 лет
14. Эдриен Броуди и Адам Скотт — 48 лет
15. Пенелопа Крус и Виктория Бекхэм — 47 лет
16. Клаудия Шиффер и Наоми Кэмпбелл — 50 лет
17. Минни Драйвер и Куин Латифа — 51 год
18. Дженнифер Энистон и Кейт Бланшетт — 52 года
Что, на ваш взгляд, предпочтительнее: выглядеть на свой возраст или моложе? Почему?
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