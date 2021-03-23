18 пар звезд, которые выбрали одинаковые наряды, но это не стало их модным провалом
Многие знаменитости являются приверженцами тех или иных модных домов и дизайнеров. Поэтому уже давно стало привычным, когда дивы шоу-бизнеса на красной дорожке появляются в одинаковых вещах. И, несмотря на это, сохраняют свою индивидуальность.
Давайте вместе с AdMe.ru посмотрим, как одни и те же наряды смотрятся на разных женщинах и с разными аксессуарами.
Камилла Ладдингтон и Скарлетт Йоханссон
Джиджи Хадид и Халима Аден
Кристина Риччи и Нуми Рапас
Ким Кардашьян и Розалия
Нормани и Деми Ловато
Ферги и Оливия Манн
Кеша и Пинк
Кайли Дженнер и Наталья Якимчик
Тейлор Свифт и Хайди Клум
Кара Делевинь и Соланж Ноулз
Блейк Лaйвли и Тинaше
Дженнифер Лопес и Рианна
Кэмерон Диас и Хейден Панеттьер
Эллисон Уильямс и Адриана Лима
Джейми Кинг и Ники Хилтон
Джена Мэлоун и Лей Лезарк
Линдсей Эллингсон и Эшли Мадекве
Оливия Уайлд и Поппи Делевинь
Как вы относитесь к тому, когда на каком-либо мероприятии встречаете кого-то в таком же наряде, как у вас?
Фото на превью kimkardashian / Instagram, rosalia.vt / Instagram
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