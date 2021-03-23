18 пар звезд, которые выбрали одинаковые наряды, но это не стало их модным провалом

Многие знаменитости являются приверженцами тех или иных модных домов и дизайнеров. Поэтому уже давно стало привычным, когда дивы шоу-бизнеса на красной дорожке появляются в одинаковых вещах. И, несмотря на это, сохраняют свою индивидуальность.

Давайте вместе с AdMe.ru посмотрим, как одни и те же наряды смотрятся на разных женщинах и с разными аксессуарами.

Камилла Ладдингтон и Скарлетт Йоханссон

Джиджи Хадид и Халима Аден

Кристина Риччи и Нуми Рапас

Ким Кардашьян и Розалия

Нормани и Деми Ловато

Ферги и Оливия Манн

Кеша и Пинк

Кайли Дженнер и Наталья Якимчик

Тейлор Свифт и Хайди Клум

Кара Делевинь и Соланж Ноулз

Блейк Лaйвли и Тинaше

Дженнифер Лопес и Рианна

Кэмерон Диас и Хейден Панеттьер

Эллисон Уильямс и Адриана Лима

Джейми Кинг и Ники Хилтон

Джена Мэлоун и Лей Лезарк

Линдсей Эллингсон и Эшли Мадекве

Оливия Уайлд и Поппи Делевинь