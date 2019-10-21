18 пар знаменитостей, о родстве которых мы и не догадывались

17 11 22 13k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Родственные связи бывают удивительны. Иногда сходство бросается в глаза, а иногда без ДНК-теста не разобраться даже звездам мирового уровня. Например, мало кто ожидает, что школьная подруга окажется еще и родственницей, а вот у Джулианны Мур и Марисы Томей случилось именно так.

AdMe.ru прогулялся по роще генеалогических деревьев и делится некоторыми находками.

18. Мэрилин Монро и Тильда Суинтон

Две яркие актрисы прославились в разное время и разными ролями, но у них есть общий предок — Кэтрин Пебенхэм. В первом браке у нее появилась дочь, ставшая прабабушкой Мэрилин Монро, а во втором — сын, одним из потомков которого является Тильда Суинтон.

17. Райан Гослинг и Джим Керри

Фамилия Джима — французского происхождения и должна была читаться как Каррэ. У Райана Гослинга тоже франко-канадские корни, так что неудивительно, что он оказался родственником Керри.

16. Джереми Реннер и Дженнифер Лоуренс

Соколиный Глаз из «Мстителей» и новая Мистик из франшизы «Люди Икс» внезапно оказались родственниками: Дженнифер приходится Джереми шестиюродной племянницей.

15. Джонни Депп и Эдвард Нортон

Два знаменитых актера — девятиюродные братья. Их общего предка звали Джон Байлесс — Младший.

14. Эшли Симпсон и Дайана Росс

В 2014 году Эшли вышла замуж за музыканта Эвана Росса, так что ее свекровью стала сама Дайана Росс.

13. Барбра Стрейзанд и Джош Бролин

В 1998 году Барбра вышла замуж за актера Джеймса Бролина, сын которого Джош стал ее пасынком, а когда вырос, прославился ролями в таких фильмах, как «Старикам тут не место», «Олдбой», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

12. Дакота Джонсон и Дон Джонсон

Всем известно, что Дакота — дочь Мелани Гриффит. Но не все знают, что ее отец тоже знаменитый актер и даже получил «Золотой глобус». Дон Джонсон — звезда сериалов «Полиция Майами» и «Детектив Нэш Бриджес», а еще он снимался в фильме «Джанго освобожденный».

11. Кэтрин Уотерстон и Сэм Уотерстон

Еще одна пара отца и дочери, которые подтверждают, что талант может передаваться по наследству. Если Кэтрин все знают по фильмам «Фантастические твари и где они обитают», то ее отец прославился прежде всего ролью в сериале «Закон и порядок». Помимо этого он получил премии «Золотой глобус» и «Эмми», а также собственную звезду на голливудской «Аллее славы».

10. Элвис Пресли и Райли Кио

Райли сыграла в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости», а за роль в сериале «Девушка по вызову» даже была номинирована на «Золотой глобус». Не исключено, что долю таланта она получила от деда по матери — самого Элвиса Пресли.

9. Эмили Блант и Стэнли Туччи

Стэнли Туччи, известный по ролям в «Голодных играх» и «Трансформерах», женат на Фелисити, родной сестре Эмили Блант. Так что актриса приходится ему свояченицей.

8. Кара Делевинь и Тейлор Свифт

У двух поп-див есть общий предок — Джон Шоу из Плимута. Так что Тейлор — десятиюродная племянница Кары.

7. Мариса Томей и Джулианна Мур

Две обладательница премии «Оскар» близко общались и до новости о том, что оказались кузинами. Они даже ходили в одну школу. Родство было обнаружено случайно, при анализе ДНК.

6. Бонни Беделиа и Маколей Калкин

Дебют Бонни в кино вышел громким: в 1969 году она получила роль в фильме «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?». Запомнить ее вы могли и по дуэту с Брюсом Уиллисом: Беделиа играла жену Джона Макклейна в фильмах «Крепкий орешек» и «Крепкий орешек — 2». А ее родного племянника Маколея Калкина и представлять не надо: все наверняка видели «Один дома», и не раз.

5. Стивен Спилберг и Джессика Кэпшоу

Режиссер «Челюстей», «Списка Шиндлера» и многих других культовых фильмов уже 18 лет женат на Кейт Кэпшоу. Для обоих этот брак второй, а от первого у Кейт есть дочь Джессика, которая прославилась, сыграв Аризону Роббинс в сериале «Анатомия страсти».

4. Камерон Диас и Николь Ричи

Камерон Диас — супруга музыканта Бенджи Мэддена, а Николь Ричи замужем за певцом Джоэлом Мэдденом, так что актрисы приходятся друг другу невестками.

3. Сисси Спейсек и Рип Торн

Оскароносная актриса Сисси Спейсек приходится двоюродной сестрой Рипу Торну, которого мы лучше всего помним по роли агента Z в ленте «Люди в черном». Его мать Тельма — старшая сестра Эдвина Спейсека, отца Сисси.

2. Долли Партон и Майли Сайрус

Долли Партон называют королевой кантри, настолько она успешна. Ее крестная дочь Майли Сайрус тоже стала суперзвездой.

1. Бенедикт Камбербэтч и леди Диана

«Королева людских сердец» приходится знаменитому актеру шестиюродной кузиной.