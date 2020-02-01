18+ пар отечественных звезд, которые родились в один год, но верится в это с трудом

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Наверняка вы замечали, как по-разному могут выглядеть одногодки. Безусловно, на внешность человека влияют и гены, и образ жизни. Уже давно доказано, что даже близнецы с возрастом все больше отличаются друг от друга. Мы решили сравнить российских знаменитостей-одногодок и были очень удивлены тому, что, например, Олег Газманов и Александр Розенбаум являются ровесниками.