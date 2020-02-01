18+ пар отечественных звезд, которые родились в один год, но верится в это с трудом
Наверняка вы замечали, как по-разному могут выглядеть одногодки. Безусловно, на внешность человека влияют и гены, и образ жизни. Уже давно доказано, что даже близнецы с возрастом все больше отличаются друг от друга. Мы решили сравнить российских знаменитостей-одногодок и были очень удивлены тому, что, например, Олег Газманов и Александр Розенбаум являются ровесниками.
AdMe.ru подобрал самые контрастные фотографии звезд одного возраста, и некоторые из них заставили нас задаться вопросом: «Как так?»
1. Олеся Судзиловская и Олеся Железняк — 45 лет
2. Владимир Машков и Михаил Ефремов — 56 лет
3. Ани Лорак и Алиса Гребенщикова — 41 год
4. Олег Газманов и Александр Розенбаум — 68 лет
5. Анна Чиповская и Мария Шарапова — 32 года
6. Александр Ревва и Марат Башаров — 45 лет
7. Наталья Водянова и Светлана Лобода — 37 лет
8. Стас Костюшкин и Георгий Дронов — 48 лет
9. Алена Свиридова и Тамара Гвердцители — 57 лет
10. Равшана Куркова и Катя Гордон — 39 лет
11. Стас Михайлов и Александр Семчев — 50 лет
12. Татьяна Навка и Чулпан Хаматова — 44 года
13. Макс Барских и Сергей Карякин — 29 лет
14. Валерий Сюткин и Александр Балуев — 61 год
15. Алсу и Виктория Лопырева — 36 лет
16. Антон Привольнов и Гарик Харламов — 38 лет
17. Настя Ивлеева и Дина Гарипова — 28 лет
18. Алексей Чумаков и Потап — 38 лет
19. Денис Клявер и Шура — 44 года
Какая пара вас впечатлила более всего? Может, и в вашем окружении есть люди, которые выглядят значительно старше или младше своих ровесников?
Фото на превью anilorak / Instagram, Kashaev Pavel / East News